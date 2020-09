Palát před finále Stanley Cupu: Dallas překvapil, netipoval bych je

A nebude vadit, že jste se dotkli trofeje pro vítěze Východní konference? Týmy od ní většinou dávají z pověrčivosti ruce pryč.

Nedotkli jsme se jí v roce 2015 po vítězné sérii s New York Rangers a stejně jsme finále prohráli. Tak jsme si řekli, že letos to prostě uděláme. Ani jsme to moc neřešili.

Jaké máte vzpomínky na pět let starý neúspěch?

Jsou to vlastně moje nejlepší vzpomínky, ale tehdy to zároveň bolelo. Pro mě to byla druhá sezona, kdy jsem do NHL naplno patřil, hráli jsme výborně, v sérii jsme i vedli...

V čem bude letošní finále jiné?

Vyspěli jsme, nasbírali zkušenosti a už nespoléháme jen na brankáře. I když Vasilevskij chytá výborně, tak jsme se naučili ještě lépe bránit. A taky budou chybět fanoušci, to vidím jako největší změnu.

Čeká vás Dallas, nepřekvapuje vás to?

Musím říct, že asi ano. Tipoval jsem na finále Las Vegas. Na druhou stranu, když jsem viděl, jak Stars hrajou, tak se vůbec nedivím. Výborná obrana, jednoduchá hra. Neztrácejí puky, nahodí to a hned napadají. Finále si zaslouží, vždyť vyřadili ofenzivně silné Colorado a Vegas. Čekám dlouhou a těžkou sérii.

Vy v ní budete hrát důležitou roli, střílí vám to. Už jste dal osm gólů.

Tak hraju s Pointem a Kučerovem, to jsou nejlepší hráči v lize. Snažím se hrát trochu jinak než oni, chodit před bránu, vyhrávat souboje, získávat pro ně puky. Oni zase suprově nahrávají, takže když mi puk dají, taky se nebojím střílet.

Trenér Jon Cooper vás chválí v jednom kuse.

Já chci jen pomoct týmu... Ale jo, provází mě celou dospělou kariérou, tím je to taky jednodušší. Známe se a on ví co ode mě očekávat. Jsem rád, že mi věří a že mě dal do prvního útoku.

Jak byste se sám charakterizoval?

Řekl bych, že jsem hráč, který umí hrát dozadu, ale dokáže vymyslet i něco v útoku. Mám rád kombinaci, nahrávky.

Tým se i díky vám skvěle popasoval s absencí kapitána Stevena Stamkose.

Asi to vypovídá něco o našem týmovém charakteru. Umíme se semknout i bez největší hvězdy, ale Stammer nám určitě hrozně chybí, byť za námi pořád chodí a mluví s námi. Jsem rád, že hrajeme výborně i bez něj.

Fanoušci to musejí ocenit.

Jo, máme zprávy z Tampy, že lidé jezdí s vlajkami na autech, visí v oknech, na hokej se dá dívat na kostce v naší areně. Určitě žijí hokejem a my cítíme, že nám fandí.

Kolik vám vůbec zbývá sil po sérii s NY Islanders?

To byla hodně těžká série, ale musím říct, že mi vyhovuje, když jdou zápasy rychle za sebou. Rozhodně lepší, než když jsme čekali týden na soupeře po Bostonu. Sil máme všichni dost.

A volné dny trávíte jak?

Většinou jdeme na dobrovolný trénink, za masérem nebo se jen protáhnout na kole. Na pokoji si každý dělá, co chce, my hrajeme Call of Duty.

Musí vám chybět rodina.

Hodně. Mám doma ženu a malou dceru, denně si voláme i s rodiči. Novodobá technologie naštěstí funguje dobře.

Vnímáte zprávy o tom, kdy by měla začít nová sezona?

Zaznamenal jsem prognózy na leden, únor i březen. Ten leden by byl ideální, ať si odpočineme trošku. Co se týče března... Je jasné, že NHL chce hrát sezonu před fanoušky, je v tom hodně peněz.