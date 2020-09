Ač přehlížený, tak spokojený. Budu dělat českému hokeji čest, slíbil Palát

„Budu se snažit ze všech sil dělat českému hokeji čest i dál,“ slibuje Palát.

Zřejmě nejvýraznější česká postava letošního play off NHL, která pomohla pěti góly a dvěma asistencemi vyřadit Boston Bruins ve druhém kole už po pěti zápasech.

Právě po této sérii nabízí pohled na tabulky Lightning pozoruhodný jev. Jméno českého pracanta je velice vysoko.

Klubově historicky nejpilnější střelci v play off: Nikita Kučerov (78 zápasů, 33 gólů), Martin St. Louis (63/33), Tyler Johnson (81/27), Ondřej Palát (80/26), Alex Killorn (81/25), Vincent Lecavalier (63/24), Steven Stamkos (70/23).

A co se týče součtu gólů a asistencí? Palát je na sedmém místě: Kučerov (78 zápasů, 77 bodů), St. Louis (63/68), Johnson (81/57), Victor Hedman (97/57), Stamkos (70/53), Lecavalier (63/52), Palát (80/51).

„Vzpomeňte si na rok 2015, hrál v lajně s Kučerovem a Johnsonem (útok pojmenovaný „Triplets“ - trojčata) a každý ho přehlížel. O Ondřejovi se pokaždé mluví nejméně ze všech, přijde mi to nefér. Na druhou stranu on to tak má rád,“ říká kouč Tampy Jon Cooper, mezi dospělými Palátův jediný trenér.



A dodává: „Moc se nám líbil hned první rok na farmě (v sezoně 2011/12). Soutěživostí se vyrovná těm nejlepším, jeho vůli má jen pár dalších. Právě ta ho odlišuje od ostatních.“

Ač ho odborníci i hokejoví fandové rádi zařazují do kolonky „dělník na černou práci“, zejména ve vyřazovacích částech Palát dlouhodobě prokazuje i další kvality.

Schopnost rozhodnout, pomoct přesilové hře, být i při absenci hlavního střelce Stamkose klíčovým tahounem. Tím, kdo si může připsat nemalé zásluhy za vyřazení Bruins.

Pastrňák hrál zraněný Hlavní trenér Bruins Bruce Cassidy ve středu uvedl, že Pastrňáka trápilo během celého play off zranění v dolní části těla. Český útočník vynechal tři utkání během prvního kola s Carolinou, pak se vrátil ne zcela stoprocentní. „Mohli jste si všimnout, že ztrácel na rychlosti. I tím, že museli s Ondřejem Kašem po příletu do karantény, nám hodně chyběli. Kondičně na tom nebyli nejlépe,“ řekl Cassidy.



„Boston má výborný tým, vnímal jsem, že i kvůli třem Čechům (Krejčí, Pastrňák, Kaše) mu lidi doma logicky přáli vítězství. Dalo nám to zabrat, tak jsem rád, že jsme to zvládli. S kluky jsem se pak pozdravil, oba Davidové mi popřáli hodně štěstí do dalších kol. I oni dělali Česku skvělé jméno,“ říká Palát prostřednictvím své zastupující agentury Sport Invest.

Lightning oslavili úterní postup do finále Východní konference týmovou večeří, pivem a brzkým spánkem. Od té doby čekají na svého dalšího soupeře. New York Islanders aktuálně vedou v sérii s Philadelphia Flyers 3:2 na zápasy, v pátek od jedné hodiny v noci středoevropského času hrají znovu.

„Oba týmy jsou výborné, ať potkáme kohokoliv, budeme chtít projít dál. Cítíme se dobře, věříme si. I mně góly zvedly sebevědomí, jen pro mě nejsou zásadním měřítkem formy nebo přínosu pro tým, ale za pochvaly jsem opravdu rád,“ tvrdí Palát.