Palát: V poháru bude šampaňské. A možná i s pivem dohromady

„Ještě nějakou sílu mám,“ usmál se, když vpodvečer přinesl nejslavnější hokejovou trofej mezi novináře. „Jsou to krásné chvíle, moc si je užívám. Nic mě nebolí.“

Ale den máte pořádně náročný, že?

Ano, jenže tohle je váš sen – dovézt Stanley Cup do rodného města, do Frýdku-Místku. Už se těším, jak ho ukážu i rodině a kamarádům.

Kolik jste vůbec rozdal podpisů?

Ježíš, vůbec nevím. Pár tisíc to za těch několik hodin asi bylo.

Na ruce máte prsten za triumf ve Stanley Cupu z minulého roku. Co ten letošní?

Příští měsíc bychom ho v Tampě měli dostat. Ten loňský jsem si nasadil jen dnes, jinak ho nenosím, protože je těžký. Mám ho schovaný.

Před vámi měl pohár košický rodák Erik Černák. Jak jste se domlouvali na jeho převzetí?

Původně měl pohár přijet autem, ale bodyguardi, co s ním jezdí, se včera zpozdili. Uletělo jim letadlo, nebo něco se stalo. Erik ho tak dostal o čtyři pět hodin později než měl. Tak se se mnou domluvil, aby ho měl ještě dneska ráno. Nakonec jsme dohodli helikoptéru, která pohár přivezla kolem jedné hodiny do Frýdlantu nad Ostravicí.

Co jste chtěl doma s pohárem stihnout?

Za normálních okolností máte pohár dvacet čtyři hodin. Já nějakých deset. Chtěl jsem ho ukázat lidem, dětem v hale. Taky je pro mě důležité, aby ho viděla rodina a kamarádi.

Před sedmnácti roky tady pohár ukázal Pavel Kubina. Bylo vám třináct let. Pamatujete si na to?

Nějak jsem se kolem Stanley Cupu ochomýtnul. Hlavně jsem však tehdy sledoval celé finále Tampy, moc jsem jí fandil. To byl začátek, kdy jsem si říkal, že by bylo krásné to třeba jednou taky vyhrát.

Tehdy jste si Tampu oblíbil?

Určitě. Hrál tam Pavel Kubina a Martin St. Louis, který patřil k mým nejoblíbenějším hráčům. Tampě jsem vždycky fandil spolu s Pittsburghem.

Váš otec to nemá rád, ale Erik Černák z poháru servíroval segedínský guláš. Co vy?

Jo, ten jsem chtěl taky (usmívá se). Asi to budu muset změnit. Mám rád jídla s knedlíky a omáčkami, takže uvidím. Mě jídlo v poháru nevadí. Je to pěkná tradice.

Není lepší pít z něj šampaňské?

Jo, to tam určitě také bude. I pivo.

Dohromady?

Možná jo (směje se).

Jaký jste vlastně typ při oslavách?

Také se dovedu rozjet. A když jsou oslavy Stanley Cupu, tak určitě si je dokážu užít.

Bezprostředně po triumfu byly oslavy v Tampě divoké?

Jeli jsme pár dnů vkuse, oslavovali jsme, takže to bylo náročné. Ale to se musí, když obhájíte Stanley Cup.

Váš spoluhráč z Tampy Jan Rutta k vám na oslavu přijede?

Bude večer na oslavě a ráno si pohár odveze s sebou (do Písku).

V jaké jste fázi přípravy?

Už jedu naplno. Jsem moc rád, že mi klub ve Frýdku-Místku umožnil trénovat na ledě.

Nebyla přestávka moc krátká?

Byla kratší než obvykle, ale já si dva tři týdny odpočinul a potom jsem naskočil do normální letní přípravy, protože nová sezona se blíží.

Kdy se vracíte do zámoří?

Příští týden.

Tudíž jste Stanley Cup dostal na poslední chvíli?

Je to tak, ale už se i těším do tepla.

Co říkáte tomu, jak šéfové Tampy skládají mužstvo pro příští sezonu?

Přišli jsme už o nějakých šest kluků. Ale nějaké nové nabrali. Kádr vypadá dobře. Určitě budeme zase bojovat o největší mety.

Mrzí vás odchod Tylera Johnsona?

Hodně. Začínali jsme spolu už v Norfolku. Prošli jsme si spolu hodně. Byl to tam jeden z mých nejlepších kamarádů, ale jsem za něj rád, že půjde do týmu (Chicago), kde snad bude hrát více a bude tam šťastný.

Bude mít váš tým i po nynějších změnách na třetí vítězství ve Stanleyově poháru v řadě?

Tým na to je, ale do sezony jdeme vždy s tím, abychom udělali play off a potom se uvidí. Určitě by bylo krásné vyhrát i potřetí, ale my se soustředíme na dobrý start a na to, abychom se dostali do play off.

Je složitější pohár vyhrát, nebo obhájit?

Obojí je velmi těžké. Vyhrát Stanley Cup je super, ale moc týmů ho neobhájilo. Ale i vyhrát jednou je hodně těžké. Mnoha hráčům se to nepodaří.

Ve své divizi v NHL máte letošního finálového soka Montreal Canadiens. Jak se těšíte na souboje s ním?

Normálně. Finále nebylo úplně vyhrocené, takže ho budeme brát jako jakéhokoliv jiného soupeře.

Stále není jasné, zda hráči z NHL budou moci jet na olympijské hry. Co vy na to?

Byla by to velká pocta, pokud by tam mohli všichni hráči z NHL a já se dostal do našeho týmu. Je to nejvíce, co může hokejista hrát. Všichni by byli nadšeni, kdyby se tam jelo.

Česko má na olympiádě ve skupině Rusko. Bylo by zajímavé potkat vaše spoluhráče z Tampy?

Byl by to super zápas proti dobrému Rusku s Vasim (Vasilevskij), Kučem (Kučerov) a dalšími hvězdami. Moc bych se na to těšil.

Co říkáte na návrat Davida Krejčího do extraligy?

Respektuji ho, že se vrátil do Olomouce a přeji mu super sezonu. Určitě si to tady chce užít s dětmi, s manželkou a vidět rodinu. V Bostonu měl ale výbornou minulou sezonu. V extralize bude velká superstar.

Pokud byste se vracel vy. Kam by to bylo?

Nevím, na to neumím odpovědět.

Uvažujete o tom, že byste kariéru zakončil v Česku?

Doufám, že mi zdraví dovolí hrát NHL co nejdéle. Potom, jak kariéra půjde ke konci, se budu dívat, co dál.

Extraligu jste ale nikdy nehrál…

Ne, ale vždycky se rád podívám na hokej tady do Frýdku-Místku, což je farma Třince, který je jeden z nejuznávanějších klubů v Evropě. Hokej je tu nejlepší, co kdy byl, takže i tohle si užívám.

Nejlepším hokejistou Česka se stal David Pastrňák, který vyhrál Zlatou hokejku. Nemrzí vás, že jste v anketě ač vítěz Stanleyova poháru skončil druhý?

Moc si druhého místa cením, je krásné a Pasta si vítězství určitě zaslouží. Jsem s druhým místem spokojený.