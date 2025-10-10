Premium

Jste táta! slyšel na letišti. Palát o spěchu na porod, seznamu týmů i slibu od šéfa

Ondřej Palát se zdraví s fandy New Jersey Devils. | foto: Julia Demaree NikhinsonAP

Robert Rampa
  20:00
O horentních sumách, za jaké teď hokejisté v NHL podepisují, míní jedno. „Když hráč zabírá čtvrtinu platového stropu, těžko tým získá Stanley Cup,“ říká útočník Ondřej Palát, zasloužilý vítěz dvou pohárů. V pátek nad ránem středoevropského času načal v dresu New Jersey Devils další zámořskou sezonu. Ještě předtím se rozpovídal v rozhovoru pro iDNES Premium.

Telefon zvedl cestou z tréninku, do ucha cvakaly blinkry. „Zrovna jedu domů na oběd, z haly to mám dvacet minut. New Jersey je super místo pro život. Všichni ho podceňují, říkají, že aréna stojí ve špatné části, ale zlepšuje se to. Pro mladší v centru i nás starší na předměstí,“ líčil Palát.

Takže byste New Jersey doporučil?
Určitě. Mladí žijí v Hobokenu a Jersey City, přes řeku mají Manhattan s neskutečným vyžitím. A my starší jsme vlakem za 35 minut na Times Square.

Dostanete se tam občas?
Co máme dvě holčičky, tak už méně. Ale tam, kde bydlíme, máme vše, co potřebujeme. Do New Yorku jezdíme většinou jen na večeře, jinak se nám tam moc nechce.

Je rivalita mezi obyvateli New Jersey a New Yorku skutečná?
Mezi normálními lidmi asi moc ne, vždyť statisíce jich z Jersey jezdí na Manhattan pracovat. Sportovní fanoušci se ale rádi nemají. Něco jako sparťani a slávisti.

Agent má kolem sebe tým lidí a přesně ví, za kolik byste měl podepsat, protože na vás vytáhne papíry s tím, kdo další kolik bere. Řekne vám, že tenhle není tak dobrý jako vy, takže musíte podepsat za víc.

