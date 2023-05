Asasín ze stínu. Jednou za rok přichází čas, kdy NHL doceňuje Paláta

Dvaatřicetiletý útočník nevyvstane na mysli běžného hokejového fanouška jako první, když na vás někde vyskočí logo týmu, kde zrovna působí.

V Tampě se pozornost točila okolo hvězdných hráčů jako Stamkos, Kučerov nebo Hedman.

V New Jersey se všichni ptají, jak se daří kapitánu Hischierovi, Hughesovi nebo Hamiltonovi.

Za všemi přitom hledej Paláta! Zkušeného pracanta s vítěznou mentalitou, oblíbeného člena kabiny a střelce i tvůrce důležitých gólů, který nikdy nic neodflákne.

Tím spíš v play off. V době, jež přichází jednou za rok a kdy pravidelně vycházejí o Palátovi chvalozpěvy i v zámoří. Ač si ho do té doby nikdo příliš nevšímal.

„Nejde o to, být zrovna tím nejzářnějším hráčem. Jde o to, dělat věci správně. Jedině tak se vám to vrátí,“ říká bývalý spoluhráč a dobrý kamarád Tyler Johnson.

Palát loni tušil, že Lightning pro něj nenajdou dost peněz pro novou smlouvu, zároveň toužil vyzkoušet působení v týmu, kde na jeho výkonech bude záležet ještě o malinko víc. A tak se na pět let za 30 milionů dolarů upsal Devils, kteří o něj – a jeho mentorství – vážně stáli.

Základní část mu na přelomu roku zkazilo zranění, Palát nakonec odehrál jen 49 zápasů (23 bodů), ale třeba web The Athletic nedávno připomenul, že i v době rekonvalescence se prakticky každý den pohyboval okolo týmu, radil a dohlížel na rozvoj mladého kádru.

Zjevně zdařile, protože Devils víceméně bez hráčů se zkušenostmi z play off vyřadili hvězdami nabité Rangers a po jedenácti letech postoupili do druhého kola. Přitom prohrávali už 0:2 na zápasy a museli ustát proti Kaneovi, Panarinovi nebo Tarasenkovi tlak sedmého zápasu.

Ondřej Palát (uprostřed) a další hráči New Jersey se radují s kolegy ze střídačky z gólu v zápase s New York Rangers.

„Ohromuje mě, jak jsme se rychle zvládli adaptovat na play off. Že jsme se nevzdali,“ vykládal Palát po postupu.

„Ondřej dobře ví, jak moc musíte po vítězství toužit, abyste jej v play off dosáhli,“ říká kouč Devils Lindy Ruff. Paláta zblízka pozoroval i trenér Václav Varaďa. S kamarádem a legendou klubu Patrikem Eliášem sledoval přímo v Americe úvodní tři duely série proti Rangers. Navštěvoval i tréninky Devils a pohyboval se v zázemí klubu.

„Sezonu měl těžkou. Byl zraněný. Věřím, že i on sám od sebe čekal víc, ale jeho čas přichází teď. Ondra je válečník a ví, co play off obnáší. Ostatní hráči se na něj dívají, jak se připravuje. Bez toho se úspěch nedostaví. Jestli chtějí jít Devils dál, Ondra musí hrát. A měl by hrát v nejdůležitějších pozicích útoku,“ myslí si Varaďa.

V sedmém zápase (4:0) si Palát připsal dvě asistence. Fanoušci Devils jistě nejvíc ocenili podíl na první brance, kdy v oslabení získal puk z hole soupeře a obehrál hned tři hráče Rangers, než ho posunul střelci McLeodovi.

Devils se ve druhém kole utkají s Carolina Hurricanes s Martinem Nečasem v sestavě. Bude u toho i na lavičku posazený gólman Vítek Vaněček. Dobrá zpráva pro národní tým? S Rangers skončila sezona i centru Filipu Chytilovi.