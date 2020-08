Ani odvolaný gól Tampu nezlomil. Drama našlo svého hrdinu v Palátovi

Lightning ztratili úvodní střetnutí druhého kola proti Bostonu těsně 2:3, když se nedokázali vyhrabat z třígólového manka. Také další utkání série skončilo těsně, byť průběh zápasu byl tentokrát o dost dramatičtější.

Znovu to byli Bruins, kdo se ujal vedení, jenže Tampě se povedlo rychle vyrovnat. Tedy, alespoň to tak nejdřív vypadalo. Po trenérské výzvě však byl zásah Barclayho Goodrowa z 6. minuty odvolán, neboť gólové akci předcházel ofsajd.

Kouč Tampy Jon Cooper na střídačce po verdiktu běsnil. Jeho družina si ale zachovala chladnou mysl, což se ukázalo jako cesta k úspěchu. „Nikdy nevíte, co se stane. V zápase nás potkala spousta smolných momentů, ale víte co? Nejhorší by bylo sedět a litovat se,“ vyprávěl po utkání už klidnější Cooper.

Stanley Cup 2020 Program a výsledky

Kromě zmíněného ofsajdu narážel na zlomenou hůl Zacha Bogosiana při úvodní trefě Bostonu nebo na vyrovnání, kterého Bruins dosáhli čtyři minuty před koncem třetí třetiny. Tampa se do té doby dvakrát dotáhla a v polovině třetího dějství se poprvé v sérii ujala vedení, když Blake Coleman svou druhou trefou zápasu přepsal skóre na 3:2.

To vydrželo do času 56:02, kdy po souhře s Davidem Pastrňákem a Seanem Kuralym uklidil puk do branky Brad Marchand. Další rána pro Lightning, ze které bylo potřeba se oklepat. „Vždycky jsme ale dokázali odpovědět. Ve třetí třetině jsme možná trochu přestali bruslit, ale jinak se nám povedlo zůstat koncentrovanými,“ vyprávěl na pozápasové tiskovce Ondřej Palát.

Právě on byl tím, kdo hokejové drama rozhodl ve prospěch Tampy. Jeho tým přestřílel soupeře během necelých pěti minut prodloužení ohromujícím poměrem 9:1, přičemž ona devátá rána byla vítěznou.

Vítězný gól Ondřeje Paláta v prodloužení proti Bostonu:

Palát nejprve vypálil od mantinelu, jeho pokus gólman Jaroslav Halák rukavicí vyrazil. Puk se následně ocitl před brankou Bostonu a po skrumáži vyjel přímo před Paláta, který jej pohotově poslal do sítě a srovnal stav série na 1:1.

„Trefil jsem to. Jsem strašně šťastný, že se nám povedlo vyhrát,“ komentoval 29letý forvard svůj první zásah v letošním play off. Bruins k výhře nepomohly ani dvě asistence Pastrňáka.

Třetí zápas série mezi Bostonem a Tampou je na programu už v noci na čtvrtek od 2:00 SELČ.