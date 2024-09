Nejdřív finále MS, teď start NHL. Palát se vrací a hlásí: Po gólu skákat nebudu

S New Jersey odstartuje sezonu dvěma zápasy v hlavním městě Česka. V pátek a sobotu se Devils střetnou s Buffalem, než se oba celky odeberou zpět za moře.

„A vracet se se dvěma výhrami by bylo skvělé,“ podotkne.

Jak moc se do Prahy těšíte?

Moc, ale těší se podle mě úplně všichni. Je paráda, že jsme zrovna tady vyhráli mistrovství světa a na stejném místě hrajeme první zápasy NHL. Až uvidím šatnu, hned si na to vzpomenu. Vybaví se mi to i na tréninku, každopádně jakmile přijde zápas, už to řešit nebudu.

Naposledy jste v O₂ areně hrál proti Švýcarům, teď se dvěma z nich (Jonasem Siegenthalerem a Nicem Hischierem) nastoupíte spolu. Bavili jste se už o finálovém zápasu?

Siegenthaler mi říkal, že je rád, že budu hrát s ním a nebudu ho napadat a hitovat. To samé jsem já říkal Nicovi, že už ho nebudu muset bránit a on to samé. Pogratulovali mi, ale spíš jsme se jen nad tím zasmáli.

Ondřej Palát líbá mistrovskou trofej.

Sice už půjde o duel v rámci NHL, ale atmosféra asi bude výjimečná, ne?

To určitě, nedá se to porovnat. V Česku i v Evropě znějí bubny, lidé jsou na nohou. V extralize má každý svůj kotel, nevím, jak to bude u týmů z NHL, kdo bude fandit komu.

Tušíte, jakou mají Devils a Sabres v Česku fanouškovskou základnu?

Fakt vůbec netuším. Jsem na to sám zvědavý, v Buffalu byl dlouho Hašek, v New Jersey zase Eliáš a Židlický, potom Jágr. Troufám si říct, že v hledišti bude asi trochu víc dresů Devils z toho důvodu, že za něj hrálo víc českých hráčů, ale jinak opravdu nevím.

Jste v týmu jediný Čech, jak se těšíte na roli průvodce Prahou?

Těším se, v pondělí a úterý kluky provedu, zajdeme na večeři. I když v Praze nežiju, znám ji, mám v ní byt, v létě v ní trávím hodně času. Všichni jsou natěšení, že zažijeme nějakou srandu, ale hlavně se chceme připravit na sezonu.

Právě na vás bude mířit nejvíce pozornosti. Jak to zvládnete?

Úplně v pohodě, udělám pár rozhovorů a jednoduše budu hrát hokej. Nic velkého v tom zase nevidím. Jsem nadšený, že hrajeme doma a užiju si to, ale jak začne zápas, je mi jedno, jestli jsem v New Jersey nebo v Praze.

Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils.

Tomáš Hertl dva roky zpátky v Praze sice nevyhrál, ale oslavu gólu si náležitě užil.

Já bych radši vyhrál, než dal gól. Ale kdyby jo, bylo by to super, trochu zpestření. Samozřejmě bych se radoval, ale asi bych po plexiskle neskákal.

Zápasy NHL v Evropě už jste zažil, v roce 2019 jste hrál s Tampou ve Stockholmu. Tehdy se akce točila kolem švédského zadáka Victora Hedmana.

A já k tomu chci přistoupit trošku jako on. Vzal nás do města, na večeři, šli jsme s ním na pivo. Všechno nám ukázal a sám si to užíval. Měl docela dost mediálních povinností, to já doufám tolik nebudu.

Co jste si z tehdejšího tripu odnesli?

Měli jsme po deseti zápasech, vzpomínám na to velmi dobře. Nám se s Tampou vstup do sezony moc nepodařil, ve Stockholmu jsme ale stmelili partu a začali vyhrávat, nakonec jsme došli až ke Stanley Cupu.

Ondřej Palát oslavuje gól se spoluhráči z New Jersey.

Jak vidíte šance New Jersey? Může se vám povést podobný úspěch?

Stanley Cup chce vyhrát 32 týmů, o tom se ani nebavím. Ale naším cílem je probojovat se do play off, potom už se řeší další věci. Já věřím, že tým máme složený tak, že na vyřazovací část má. Vstup do sezony bude klíčový.

V čem se cítíte být lepší?

Podepsali jsme hráče, kteří by nám měli pomoci. Jsou nepříjemní, nebudeme už takoví otloukánci, jak se o nás říkalo. Hodně nám pomůže Jacob Markström v brance. Musíme hrát lépe z obrany, nepotřebujeme soupeře přestřílet, jen nesmíme dostávat tři a víc gólů za zápas. Když to číslo stlačíme na jeden, dva, šance, že vyhrajeme, je rázem mnohem větší. I ofenzivně ladění útočníci musí více myslet na hru do obrany, protože to je klíč k úspěchu. Jinak si budou počítat góly a body, ale týmový výkon bude pod play off. Všichni si od sezony slibujeme, že bude dobrá a hlavně lepší než ta minulá.