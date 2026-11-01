Přitom start angažmá u Islanders, kam přišel v průběhu uplynulé sezony, se mu příliš nepovedl. S platem šesti milionů dolarů patřil k nejdražším hráčům celého týmu a byla na něj velká očekávání.
Když ve 29 zápasech nasbíral pouhých pět bodů za gól a čtyři asistence, kritika se na něj snášela ze všech stran. Po letní přestávce se však situace uklidnila.
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35letý útočník je od začátku nového ročníku nejkonzistentnějším hráčem týmu, což potvrzuje např. pozitivních 63 % ve statistice Corsi (pokročilá statistika, která měří poměr všech střeleckých pokusů týmu pro a proti při plném počtu hráčů na ledě). Jednoduše nedělá moc chyb s pukem, skvěle napadá a pozičně pokrývá správná místa ve správný moment.
„Všichni jsme věděli, že to v sobě ještě má,“ podpořil zkušený útočník Kyle Palmieri pro The Post Paláta. „Myslím, že přišel do přípravného kempu s čistou myslí, je super vidět, že se mu daří.“
„Je skvělý celou sezonu,“ chválil ho i trenér Pete DeBoer. „Myslím, že se vrátil s odhodláním něco dokázat. Už od tréninkového kempu působí velmi soustředěně a připraveně. Chce víc. Vlastně je teď na mně, abych mu dopřál něco víc, než kolik toho dosud dostal. Je zatím opravdu velmi dobrý.“
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Palát navíc bojuje o novou smlouvu. Jestli chce ještě v NHL pokračovat, musí se ukázat. V jednom z předsezonních rozhovorů prozradil, že by rád pokořil tisícovku zápasů v NHL. Aktuálně je na 919 startech.
Pokud se mu vyhnou zranění, sezonu by zakončil s 988 duely. Na dosažení cíle, kterým se pyšní jen dalších 13 Čechů, tak novou smlouvu bude potřebovat.