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Palát se zlepšil, kritiku vystřídala v klubu chvála: Působí soustředěně a odhodlaně

  12:07
Ondřej Palát v dresu NY Islanders.

Ondřej Palát v dresu NY Islanders. | foto: AP

Ondřej Palát, Matthew Schaefer (vpravo) a Tony DeAngelo slaví gól New Yorku...
Ondřej Palát v souboji s Nilsem Lundkvistem.
Ondřej Palát se snaží obrat o puk Ethana del Mastra.
Max Crozier z Tampy prchá s pukem před Ondřejem Palátem.
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Hokejový útočník Ondřej Palát (2+2 ve 13 zápasech) už delší dobu nepatří mezi ofenzivní lídry svého týmu, jako tomu bylo dříve v Tampě. Po přesunu do New Jersey i nejnověji v dresu New York Islanders musel přijmout defenzivnější roli. Nevýrazný konec minulé sezony je ale pryč, v novém klubu se našel a trenéři si jeho služby nyní pochvalují.

Přitom start angažmá u Islanders, kam přišel v průběhu uplynulé sezony, se mu příliš nepovedl. S platem šesti milionů dolarů patřil k nejdražším hráčům celého týmu a byla na něj velká očekávání.

Když ve 29 zápasech nasbíral pouhých pět bodů za gól a čtyři asistence, kritika se na něj snášela ze všech stran. Po letní přestávce se však situace uklidnila.

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35letý útočník je od začátku nového ročníku nejkonzistentnějším hráčem týmu, což potvrzuje např. pozitivních 63 % ve statistice Corsi (pokročilá statistika, která měří poměr všech střeleckých pokusů týmu pro a proti při plném počtu hráčů na ledě). Jednoduše nedělá moc chyb s pukem, skvěle napadá a pozičně pokrývá správná místa ve správný moment.

„Všichni jsme věděli, že to v sobě ještě má,“ podpořil zkušený útočník Kyle Palmieri pro The Post Paláta. „Myslím, že přišel do přípravného kempu s čistou myslí, je super vidět, že se mu daří.“

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Ondřej Palát slaví branku.

„Je skvělý celou sezonu,“ chválil ho i trenér Pete DeBoer. „Myslím, že se vrátil s odhodláním něco dokázat. Už od tréninkového kempu působí velmi soustředěně a připraveně. Chce víc. Vlastně je teď na mně, abych mu dopřál něco víc, než kolik toho dosud dostal. Je zatím opravdu velmi dobrý.“

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Palát navíc bojuje o novou smlouvu. Jestli chce ještě v NHL pokračovat, musí se ukázat. V jednom z předsezonních rozhovorů prozradil, že by rád pokořil tisícovku zápasů v NHL. Aktuálně je na 919 startech.

Pokud se mu vyhnou zranění, sezonu by zakončil s 988 duely. Na dosažení cíle, kterým se pyšní jen dalších 13 Čechů, tak novou smlouvu bude potřebovat.

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