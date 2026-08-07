Palát je vyřízený, píší v zámoří. Predikují mu boj o sestavu, co budoucnost v NHL?

Jeho šestimilionový kontrakt představuje spíš přítěž. Ani zdaleka totiž nezrcadlí výkony pětatřicetiletého útočníka, který už několik sezon paběrkuje.
Dom Luszczyszyn, specialista na analytiku z renomovaného webu The Athletic, vyčíslil jeho hodnotu na 1,1 milionu dolarů. Tedy ještě o 0,3 milionu méně než před rokem.
Palátovu smlouvu ohodnotil nelichotivou známkou D+, vůbec nejhorší z celého kádru společně se Scottem Mayfieldem (4 x 3,5 milionu), Braydenem Schennem (2 x 6,5) a Jeanem-Gabrielem Pageauem (3 x 4,9).
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„Už jen to, že po něm sáhli, bylo podivné,“ zpochybnil Luszczyszyn lednovou výměnu, kdy generální manažer Mathieu Darche získal českého hokejistu z New Jersey za Maxima Csyplakova.
Pro Paláta šlo o vítané vysvobození. U Devils strádal, takřka nebodoval, propadal se sestavou. Po přesunu na novou adresu zprvu pookřál, ale postupně začal opět vadnout.
„Přitom v prvních patnácti zápasech dostával spoustu prostoru, objevil se v první lajně, hrál i přesilovky. Ani tak ale nebyl produktivní,“ pronesl moderátor podcastu Locked On Islanders a hokejový historik Gil Martin.
Pět bodů (1+4) v devětadvaceti startech hovoří za vše. Zkušená posila, která měla týmu z New Yorku pomoci k postupu do play off, zanechala velmi rozpačitý dojem.
Až do takové míry, že se na začátku léta spekulovalo, zda Darche nevyplatí Paláta, jehož dobře zná ze společného působení v Tampě, z posledního roku smlouvy.
Nakonec tak neučinil, stále ovšem platí, že do něj vynaložené finance by daleko raději investoval jinak.
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„Nikdo nepopírá, že býval velmi dobrým hokejistou. Má prsteny pro vítěze Stanley Cupu, patřil k oporám, rozhodně se jen tak nevezl,“ uznal Martin. „Teď je mu už pětatřicet. Doufám, že mě vyvede z omylu, ale vypadá to, že je vyřízený.“
Zatím není radno předbíhat. Třeba mu prospěje nástup Petera DeBoera, nového kouč, který v dubnu nahradil odvolaného Patricka Roye. Teprve se ukáže, jaké má s jedním z nejstarších hráčů na soupisce plány.
Islanders se po čtrnácti letech rozloučili s kapitánem Andersem Leem, jenž zamířil do Utahu. Ofenzivní řady se naopak rozrostly o Matiase Maccelliho, ještě větší roli by si měl uzmout mladík Callum Ritchie.
Oba, a nejen oni, ční v hierarchii křídel nad Palátem. „Bude bojovat o místo ve čtvrté formaci, klidně se může stát i třináctým útočníkem,“ předpověděl Russell Macias z magazínu The Hockey News.
Český útočník má před sebou důležitou sezonu, vzhledem ke končící smlouvě bude hrát i o svou budoucnost v zámoří.
Pokud si, ať už v jakémkoliv týmu, vyslouží nový kontrakt, tak za výrazně menší peníze a s největší pravděpodobností jen na rok. Když ale bude strádat dál, jeho úspěšná cesta NHL se může i nachýlit ke konci.