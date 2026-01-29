Výborný debut nové posily. Paláta chválil kouč i kapitán: S ním budeme silnější

Utkání přineslo názornou ukázku rozpoložení obou mužstev. Islanders svádí vyrovnanou bitvu o postup do play off, jejich městský rival se krčí na dně Východní konference.
A na ledě to bylo znát. Vítězové měli jasně navrch.
I díky Palátovi, který se usadil v elitní útočné formaci vedle Horvata a Heinemana. A i když na ledě strávil jen lehce pod dvanáct minut (11:53), stihl zapsat gól a asistenci.
„Kluci mi moc pomohli, stejně jako zbytek týmu,“ děkoval v rozhovoru se zámořskými novináři čtyřiatřicetiletý útočník, který měl za sebou poměrně hektický den.
Výměnu a vše s ní spojené poznal v NHL poprvé. V New Jersey to neladilo, trápil se, ztrácel pozici v sestavě. I proto byl čerstvé výzvě nakloněný, zvlášť když Islanders projevili velký zájem.
Dohoda se upekla, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se hned při premiéře ukázal. Při přesilovce si počkal mezi kruhy, dostal nahrávku od Holmströma a z první poslal kotouč do sítě.
„Skvělá střela, trefil to dobře. Bylo hezké vidět, že se hned prosadil. Neměl moc času, aby našemu systému porozuměl, ale adaptoval se velmi dobře,“ ocenil nový přírůstek do ofenzivních řad kouč Patrick Roy.
„Pro něj i Carsona Soucyho (další posila, kterou Islanders získali právě z Rangers) výborný začátek! Je super, že je máme mezi sebou, s nimi budeme ještě silnější,“ přidal se kapitán Anders Lee.
Pro Paláta šlo o teprve šestou trefu v sezoně a jedenáctý bod. Na dvanáctý nemusel čekat dlouho, na konci prostředního dějství se asistencí podílel na Heinemanově trefě.
S prázdnou z vítězného derby neodešel ani kanadský olympionik Horvat (0+1), nově sestavená lajna fungovala solidně, pomohla k přesvědčivému výkonu proti utrápenému soupeři, který se zmohl jen na šestnáct střel, navíc hrál bez Artěmije Panarina, jehož také brzy čeká výměna.
„Na to, že jsme spolu nastoupili poprvé, to byl dobrý zápas. Herní systém není složitý, ale pořád máme prostor na zlepšení. Čím víc se tu zabydlím, tím komfortněji se budu cítit,“ popisoval český hokejista.
Pevně doufá, že u Islanders bude produktivnější než v New Jersey. Není typem hráče, který má přínos pro mužstvo postavený jen na bodech, ale u Devils měl nakročeno k suverénně nejhoršímu ročníku v NHL.
„Uvědomuji si, že to nebylo dobré. Chci být lepší a zase pomáhat týmu k vítězstvím,“ hlásil odhodlaně pár hodin před startem newyorského derby.
Začal velmi dobře, teď je třeba na povedené vystoupení proti Rangers navázat. „Ale nejsem tu proto, abych dával padesát gólů. Zakládám si na všestrannosti, která je pro úspěch v lize důležitá,“ dodal.
„Jeho příchodem jsem chtěl hráčům ukázat, že to s play off myslíme vážně,“ osvětlil výměnu generální manažer Mathieu Darche, který se s Palátem zná ze společného působení v Tampě, kde zastával funkci šéfa hokejových operací i asistenta generálního manažera.
Islanders momentálně uzavírají ve Východní konferenci postupovou osmičku. Na devátou Floridu mají čtyřbodový náskok, daleko nejsou ani další mužstva, tabulka je velice vyrovnaná.
Znovu se představí v pátek (1.00). Opět proti Rangers, tentokrát na jejich ledě. Zařadí se český hokejista opět k hlavním postavám zápasu?