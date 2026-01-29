Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Výborný debut nové posily. Paláta chválil kouč i kapitán: S ním budeme silnější

Autor:
  13:08
Výměna v NHL mu zřejmě přišla vhod, nový impulz zafungoval. „Cítím se velmi dobře,“ pochvaloval si Ondřej Palát po povedeném debutu v novém působišti. Český hokejista si užil ovace z tribun, stal se hlavní hvězdou, po výhře 5:2 slyšel chválu od trenéra. To vše v tradičně sledovaném souboji: newyorském derby mezi Islanders a Rangers.

Utkání přineslo názornou ukázku rozpoložení obou mužstev. Islanders svádí vyrovnanou bitvu o postup do play off, jejich městský rival se krčí na dně Východní konference.

A na ledě to bylo znát. Vítězové měli jasně navrch.

I díky Palátovi, který se usadil v elitní útočné formaci vedle Horvata a Heinemana. A i když na ledě strávil jen lehce pod dvanáct minut (11:53), stihl zapsat gól a asistenci.

Zákulisí Palátova trejdu: Výměnu chtěl i on, manažer o něj hodně stál. Roli hrála rodina

„Kluci mi moc pomohli, stejně jako zbytek týmu,“ děkoval v rozhovoru se zámořskými novináři čtyřiatřicetiletý útočník, který měl za sebou poměrně hektický den.

Výměnu a vše s ní spojené poznal v NHL poprvé. V New Jersey to neladilo, trápil se, ztrácel pozici v sestavě. I proto byl čerstvé výzvě nakloněný, zvlášť když Islanders projevili velký zájem.

Dohoda se upekla, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se hned při premiéře ukázal. Při přesilovce si počkal mezi kruhy, dostal nahrávku od Holmströma a z první poslal kotouč do sítě.

Ondřej Palát z New York Islanders sleduje puk před bránou Spencera Martina z New York Rangers.

„Skvělá střela, trefil to dobře. Bylo hezké vidět, že se hned prosadil. Neměl moc času, aby našemu systému porozuměl, ale adaptoval se velmi dobře,“ ocenil nový přírůstek do ofenzivních řad kouč Patrick Roy.

„Pro něj i Carsona Soucyho (další posila, kterou Islanders získali právě z Rangers) výborný začátek! Je super, že je máme mezi sebou, s nimi budeme ještě silnější,“ přidal se kapitán Anders Lee.

Pro Paláta šlo o teprve šestou trefu v sezoně a jedenáctý bod. Na dvanáctý nemusel čekat dlouho, na konci prostředního dějství se asistencí podílel na Heinemanově trefě.

Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders

S prázdnou z vítězného derby neodešel ani kanadský olympionik Horvat (0+1), nově sestavená lajna fungovala solidně, pomohla k přesvědčivému výkonu proti utrápenému soupeři, který se zmohl jen na šestnáct střel, navíc hrál bez Artěmije Panarina, jehož také brzy čeká výměna.

„Na to, že jsme spolu nastoupili poprvé, to byl dobrý zápas. Herní systém není složitý, ale pořád máme prostor na zlepšení. Čím víc se tu zabydlím, tím komfortněji se budu cítit,“ popisoval český hokejista.

Pevně doufá, že u Islanders bude produktivnější než v New Jersey. Není typem hráče, který má přínos pro mužstvo postavený jen na bodech, ale u Devils měl nakročeno k suverénně nejhoršímu ročníku v NHL.

„Uvědomuji si, že to nebylo dobré. Chci být lepší a zase pomáhat týmu k vítězstvím,“ hlásil odhodlaně pár hodin před startem newyorského derby.

Ondřej Palát (81) slaví svůj gól se spoluhráči s New York Islanders.

Začal velmi dobře, teď je třeba na povedené vystoupení proti Rangers navázat. „Ale nejsem tu proto, abych dával padesát gólů. Zakládám si na všestrannosti, která je pro úspěch v lize důležitá,“ dodal.

„Jeho příchodem jsem chtěl hráčům ukázat, že to s play off myslíme vážně,“ osvětlil výměnu generální manažer Mathieu Darche, který se s Palátem zná ze společného působení v Tampě, kde zastával funkci šéfa hokejových operací i asistenta generálního manažera.

Islanders momentálně uzavírají ve Východní konferenci postupovou osmičku. Na devátou Floridu mají čtyřbodový náskok, daleko nejsou ani další mužstva, tabulka je velice vyrovnaná.

Znovu se představí v pátek (1.00). Opět proti Rangers, tentokrát na jejich ledě. Zařadí se český hokejista opět k hlavním postavám zápasu?

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.
Ondřej Palát (81) a Emil Heineman (51) z New York Islanders tlačí puk do brány New York Rangers za Spencera Martina.
Ondřej Palát z New York Islanders sleduje puk před bránou Spencera Martina z New York Rangers.
Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.
59 fotografií
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. PardubiceHokej - 47. kolo - 29. 1. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
29. 1. 17:00
  • 2.66
  • 3.85
  • 2.35
Litvínov vs. Hradec Kr.Hokej - 47. kolo - 29. 1. 2026:Litvínov vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
29. 1. 17:30
  • 3.19
  • 4.26
  • 1.95
K. Vary vs. LiberecHokej - 47. kolo - 29. 1. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
29. 1. 18:00
  • 2.52
  • 4.20
  • 2.35
Kladno vs. PlzeňHokej - 47. kolo - 29. 1. 2026:Kladno vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
29. 1. 18:00
  • 2.51
  • 3.80
  • 2.51
Sparta vs. Ml. BoleslavHokej - 47. kolo - 29. 1. 2026:Sparta vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
29. 1. 18:30
  • 1.57
  • 4.77
  • 4.65
Carolina vs. UtahHokej - - 30. 1. 2026:Carolina vs. Utah //www.idnes.cz/sport
30. 1. 01:00
  • 1.94
  • 4.16
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Pardubice zlomily Kladno v prodloužení. Liberec dál válí, Plzeň vymazala Kometu

Plzeňští hokejisté oslavují gól proti Kometě.

Hokejová extraliga pokračovala 46. kolem. Kladno se srdnatě rvalo v Pardubicích, ale hned na začátku prodloužení inkasovalo a prohrálo 1:2. Plzeň vynulovala Kometu 4:0, Mladá Boleslav přetlačila...

Výborný debut nové posily. Paláta chválil kouč i kapitán: S ním budeme silnější

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.

Výměna v NHL mu zřejmě přišla vhod, nový impulz zafungoval. „Cítím se velmi dobře,“ pochvaloval si Ondřej Palát po povedeném debutu v novém působišti. Český hokejista si užil ovace z tribun, stal se...

29. ledna 2026  13:08

Konečně vysvobození. Palát jde za lepším a kapitán Devils ví: Hodně nás naučil

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól proti New York Rangers.

Ještě na podzim Ondřej Palát pro iDNES.cz líčil, jak se mu náramně žije v New Jersey. „Super místo pro rodinu. A když chceme, za 35 minut jsme v New Yorku na Times Square.“ Jenže napsat, že se...

29. ledna 2026  10:30

Palát zářil v premiéře za Islanders, uzdravený Vladař se vrátil do brány

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.

Na premiéru v dresu NY Islanders hokejový útočník Ondřej Palát nemusel čekat dlouho. Den po výměně z New Jersey totiž naskočil v derby proti Rangers a bilancí 1+1 podpořil výhru 5:2. Za svůj výkon...

29. ledna 2026  7:20,  aktualizováno  8:22

Slavia si vzepětím zajistila aspoň bod, ve šlágru první ligy ale slavila Jihlava

Jihlavský gólman Adam Beran

Hokejisté Slavie ve šlágru první ligy dotáhli ve vyprodané aréně Jihlavy manko 0:3, ale podlehli 3:4 v prodloužení. Dukla tak ztrácí na lídra sedm bodů. Prodloužení v Horácké aréně před 5750 diváky...

28. ledna 2026  20:07,  aktualizováno  21:02

Hokejová dvacítka zná nového trenéra. Na úspěchy Augusty se pokusí navázat Moták

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Hokejová dvacítka se dozvěděla jméno nového trenéra. Po Patriku Augustovi převezme juniorský výběr Zdeněk Moták, který naposledy působil v extraligovém Třinci. Kompletní podoba realizačního týmu se...

28. ledna 2026  18:18,  aktualizováno  18:40

Táto, jsme na tebe hrdí. Obránce zářil, po tragickém období hrál v NHL životní zápas

Hokejový obránce Rasmus Dahlin z Buffala prožil v úterý výjimečný večer, pěti...

Marně vzpomínal. „Hattrick? Ani nevím, kdy se mi naposledy povedl.“ Pro obránce nezvyklá chvíle, ano i pro tak ofenzivního beka, jakým je Rasmus Dahlin. Kapitán Buffala ke třem gólům přidal ještě dvě...

28. ledna 2026  16:30

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

Už jsem nevěděl, kam střílet, zoufal Čerešňák. Teď shání lístky na olympiádu

Obránce Dynama Peter Čerešňák (vlevo) se raduje z vítězné trefy proti Kladnu....

Obránce hokejových Pardubic Peter Čerešňák prolomil své desetizápasové čekání na gól. V úterý pomohl v prodloužení k výhře 2:1 nad Kladnem. Dobře ale věděl, že jeho tým předvedl zoufale málo.

28. ledna 2026  12:39

Novotný sestoupí na budějovickou střídačku. Chci pomáhat s drobnostmi, říká

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Trenéry hokejistů Českých Budějovic doplní na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Motor pod vedením hlavního kouče Ladislava Čiháka a asistenta Jiřího Hanzlíka prohrál poslední čtyři zápasy a v...

28. ledna 2026  12:01

Zákulisí Palátova trejdu: Výměnu chtěl i on, manažer o něj hodně stál. Roli hrála rodina

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

Zatímco on se o výměně definitivně dozvěděl ve večerních hodinách, velká část českého publika si zprávu přečetla až po probuzení. Český hokejista Ondřej Palát skončil v New Jersey, míří do Islanders....

28. ledna 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.