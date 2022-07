Palát o New Jersey i konci v Tampě: Už mě nechtěli. Nabídka nebyla dobrá

V dresu Lightning prožil skvělých deset sezon. Z poslední, až 208., volby draftu v roce 2011 se vypracoval v jednu z klíčových postav úspěšného týmu.

Získal si přízeň vedení, trenérů, spoluhráčů i fanoušků. Nepřispíval jen góly a přihrávkami, ale také pracovitostí a obětavostí. A když šlo do tuhého, dokázal své výkony posunout ještě na vyšší úroveň.

Vypjaté bitvy v play off mu seděly, což ukázal i letos. Ve 23 zápasech posbíral 21 bodů (11+10). „Loučíme se s jedním z nejlepších hráčů v historii naší organizace,“ vyzdvihl přínos dvojnásobného vítěze Stanley Cupu generální manažer Julien BriseBois.

O Palátově odchodu se spekulovalo už v průběhu uplynulé sezony. Vždyť i hráčův agent Robert Spálenka před měsícem pro iDNES Premium přiznal: „Nedokážu si představit, co by Tampa musela provést, aby zůstal.“

Na jeho slova opravdu došlo. Úřadující finalisté si potřebovali udělat místo pod platovým stropem. A na českého útočníka zkrátka nezbylo místo. Stejně jako na obránce Ryana McDonagha, který byl vyměněn do Nashvillu.

Lightning naopak podepsali osmileté kontrakty s Michailem Sergačjovem (8,5 milionu ročně), Anthonym Cirellim (6,25 milionu ročně) a Erikem Černákem (5,2 milionu ročně).

„Pochopil jsem, že mě nechtějí, raději půjdou jinou cestou a vsadí na mladší hráče. Naprosto to chápu, je to byznys,“ řekl rodák z Frýdku-Místku v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.

Najednou se ocitl v dosud neznámé situaci, atmosféru trhu s volnými hráči okusil poprvé v kariéře: „Musím přiznat, že po tak dlouhé době v jednom týmu jsem byl trochu nervózní.“

O jeho služby se ucházelo hned několik zájemců. Volba nakonec padla na Devils, v jejichž prospěch rozhodla také délka nabízené spolupráce.

Vyjádření agenta Roberta Spálenky „Ondra byl odměněn za vynikající výkony a poctivý přístup v dresu Tampy krásnou dlouhodobou smlouvou. Noc se odehrávala na nepřetržitých telefonních konferencích, z původních deseti zájemců se vyprofilovala velmi aktivní trojice klubů. Zájem Jersey byl nicméně od začátku enormní, zásadní byly z našeho úhlu nejen finance a délka smlouvy, ale také celková struktura kontraktu. Ondra přichází do tradiční a ambiciózní organizace, jednoznačně by měl plnit roli jednoho z lídrů.“

„Opravdu o mě stáli. S pětiletým kontraktem jsem hodně spokojený. Vždycky je super, když se domluvíte na tak dlouho a máte jistotu, že v týmu zůstanete,“ pochvaloval si Palát.

Na nové působiště navíc dostal velice pozitivní reference: „Bavil jsem se s Patrikem Eliášem a Tomášem Tatarem. Říkali, že jde o super organizaci. Všichni jsou tam spokojení.“

Zatímco v Tampě byl součástí ostříleného mužstva, v novém působišti na něj čeká kabina plná mladíků s velkou budoucností v čele s Jackem Hughesem, Jesperem Brattem nebo Nicem Hischierem.

„Generální manažer Tom Fitzgerald mi nastínil své plány. Mají hodně talentovaný tým, který potřebují doplnit zkušenějšími hráči, Všechno do sebe zapadlo, moc se na to těším,“ prohlásil Palát.

V New Jersey se jen těsně minul s Pavlem Zachou, který zamířil do Bostonu výměnou za Erika Haulu: „Mrzí mě to. Poznali jsme se na dovolené v Řecku, i naše partnerky se znají. Je to škoda, ale přeju mu hodně štěstí.“

O české a slovenské parťáky nicméně ochuzen nebude. Kromě Tatara se potká s brankářem Vítkem Vaněčkem, čerstvou posilou z Washingtonu, a možná také s obráncem Šimonem Nemcem, dvojkou letošního draftu.

Šimon Nemec se zástupci New Jersey.

„Už z Tampy jsem byl zvyklý na Rutiče (Jan Rutta) a Čerňase (Erik Černák), dřív tam byli ještě Radko Gudas nebo Richard Pánik. Je fajn, když se můžete s ostatními pobavit česky a zajít společně na večeři.“

Po návratu z dovolené plánuje Palát do New Jersey na pár dní zaletět a trochu se s tamějším prostředím seznámit: „Potřebuji sehnat školku pro dceru a nějaké bydlení. Snad si najdeme pěkné místo, kde budeme všichni spokojení.“