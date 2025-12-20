Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nejistota před olympiádou? Palát se trápí, spekulace o trejdu popřel: O ničem nevím

Autor:
  10:35
V polovině června se dočkal pocty, získal jistotu. Trenér národního týmu Radim Rulík ho zařadil mezi prvních šest vyvolených pro únorové olympijské hry. Jenže hokejový útočník Ondřej Palát neprožívá v NHL zrovna vydařenou sezonu. A v zámoří se objevily spekulace, že ho klub chtěl vyměnit.
Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.
Ondřej Palát z New Jersey vyváží puk v utkání s Buffalem.
Ondřej Palát z New Jersey se řítí před branku Buffala, kterou hájí Alex Lyon.
Ondřej Palát z New Jersey vyváží puk, přihlíží Tyson Kozak z Buffala.
106 fotografií

„Podle mých zdrojů jsou obránci Hamilton a útočník Palát zvažováni ohledně potenciálních výměn,“ uvedl na sociální síti X insider Kevin Weekes.

„Nikde jsem jeho jméno ohledně trejdu neslyšel. Ale neříkám, že se ostatní mýlí,“ přišel s jinou verzí další z renomovaných novinářů Elliotte Friedman.

Český forvard na kolující informace reagoval stručně. „Nevím o tom. Generální manažer Tom Fitzgerald se mnou o ničem takovém nemluvil,“ řekl Palát pro portál nj.com. I tak je kolem něj přece jenom rušněji a není jisté, že v New Jersey zůstane.

Útočník Ondřej Palát (New Jersey) se raduje ze svého gólu proti Montrealu.

Co může klub k úvahám o výměně vést? Faktorů bychom našli více.

Jedním z nich je výše kontraktu zkušeného útočníka. Palátovi běží předposlední rok z pětileté smlouvy s ročním zatížením 6 milionu dolarů. Devils by tak mohli získat prostor pod platovým stropem, pokud by výměnou získali levnější variantu.

„Jeho smlouva je na seznamu nejdůležitějších věcí, které je třeba vyřešit. Zůstává zodpovědným doplňkovým křídlem, ale jeho produktivita prudce poklesla,“ poukázal Chris Johnston z renomovaného serveru The Athletic.

Právě bodová produkce u pátého nejlépe placeného útočníka v týmu zarazí.

Jste táta! slyšel na letišti. Palát o spěchu na porod, seznamu týmů i slibu od šéfa

Za 34 odehraných duelů stihl nasbírat pouhé dva góly a pět asistencí. Tímto tempem by se na konci sezony dostal na 17 zápisů do statistik. A tak nízkou hodnotu za působení v elitní zámořské soutěži neměl.

„Nemám moc bodů, ale přijde mi, že toho vytvářím dost. Tvrdě pracuju a na ledě dělám první poslední,“ hodnotil své výkony Palát. Jeho jméno se objevilo na šesté příčce seznamu potenciálních hráčů na výměnu, který sestavuje zmíněný Johnston.

„Díky svým bohatým zkušenostem z velkých zápasů a nenáročnému přístupu by měl mít stále určitou hodnotu pro ty, kteří mají volné místo pod platovým stropem,“ zamýšlel se zámořský novinář.

Ondřej Palát a Jack Hughes z New Jersey Devils slaví gól proti Philadelphia Flyers.

Zájem o Palátovy služby by napříč soutěží jistě byl, český forvard mohl v NHL dokonce sehrát ještě významnější roli. Dle určitých spekulací měl totiž jeho případný trejd souviset se získáním obránce Quinna Hughese z Vancouveru, který by si tak v New Jersey zahrál s mladšími bratry Jackem a Lukem. Rodinné shledání nakonec nevyšlo, produktivní bek se dohodl s Minnesotou.

Devils se totiž nepodařilo vytvořit dostatečný finanční polštář, aby si jednoho z nejlepších obránců na světě mohli dovolit. Což mohlo vedení zkusit právě přes uvolnění Paláta.

Ten má od aktuální sezony ve smlouvě klauzuli, díky které může být vyměněn pouze do deseti celků. A pokud se zvažoval tým mimo tento seznam, mohl Palát jednání zarazit. Stejné podmínky má rovněž obránce Hamilton, který se v úvahách o výměně také objevil.

Čtvrtfinále MS v hokeji USA - Česko. Na snímku Ondřej Palát v akci. (23. května 2024)

Ani jeden z hráčů se zatím nestěhoval, nejistota kolem čtyřiatřicetiletého českého hokejisty ale může trvat i nadále.

Alespoň v reprezentačním dresu však může mít větší klid, Rulík na loňského mistra světa hodlá sázet i na turnaji pod pěti kruhy. Na něm by Palát klidně mohl zastat roli v prvním útoku s bostonským duem David Pastrňák, Pavel Zacha. Stejně jako při zlatém finále v Praze.

Hokejový program v Miláně začíná pro národní tým 12. února duelem s Kanadou. Pojede tam dvojnásobný vítěz Stanley Cupu jako hráč New Jersey, nebo u něj ještě krátce před vrcholem sezony přece jenom dojde ke změně působiště?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tábor vs. PřerovHokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Tábor vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
20. 12. 15:00
  • 1.87
  • 4.31
  • 3.03
Slavia vs. Pardubice BHokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Slavia vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
20. 12. 15:00
  • 1.57
  • 4.66
  • 4.46
Zlín vs. Poruba 2011Hokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Zlín vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
20. 12. 16:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Litoměřice vs. KolínHokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Litoměřice vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
20. 12. 17:00
  • 1.88
  • 4.44
  • 2.94
Třebíč vs. VsetínHokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Třebíč vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
20. 12. 17:00
  • 2.45
  • 3.60
  • 2.55
Chomutov vs. Frýdek-M.Hokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Chomutov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
20. 12. 17:30
  • 2.05
  • 4.11
  • 2.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Česká oběť havárie v SSSR. Stalin junior pád letadla ve sněhové bouři utajil

Premium
Zdeněk Zikmund (pátý zleva) byl po druhé světové válce hvězdou a kapitánem...

Podobně jako lékař Jurij Živago z proslulého Pasternakova románu se v nemilosrdné mašinerii ruských dějin zmítal Zdeněk Zikmund. Syn českých rodičů, výtečný sportovec, milovaný otec, bratr a manžel....

Zmrazená euforie Litvínova, ztráta se nepohnula. Sukeľ: Na ostatní se neohlížíme

Litvínovský Matúš Sukeľ během utkání proti Spartě

Euforii z výhry nad Spartou po dvou letech zmrazil hokejistům Litvínova pohled na extraligovou tabulku. Ani po vítězství 3:2 nad lídrem se jejich ztráta na předposlední místo nepohnula, zůstává...

20. prosince 2025  11:04

Nejistota před olympiádou? Palát se trápí, spekulace o trejdu popřel: O ničem nevím

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

V polovině června se dočkal pocty, získal jistotu. Trenér národního týmu Radim Rulík ho zařadil mezi prvních šest vyvolených pro únorové olympijské hry. Jenže hokejový útočník Ondřej Palát neprožívá...

20. prosince 2025  10:35

Dvacítka v přípravě na MS ztratila náskok, Lotyše ale v prodloužení porazila

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Česká hokejová dvacítka porazila v americkém Bemidji v přípravném utkání před mistrovstvím světa Lotyšsko 3:2 v prodloužení. Generálka čeká svěřence trenéra Patrika Augusty v noci na úterý ve 2:00...

20. prosince 2025  9:33

Kämpf ukončil čekání na bod v NHL, Hronek s Faksou dvakrát asistovali

David Kämpf (vlevo) a Jake DeBrusk z Vancouveru se radují z gólu proti New York...

Dlouhých čtrnáct zápasů NHL čekal na úvodní bod v dresu Vancouveru centr David Kämpf. Dočkal se v pátečním duelu na ledě Islanders, kde otevíral skóre a společně s obráncem Filipem Hronkem (0+2)...

20. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  8:32

U Faksů chodí Santa, ozve se i Rulík? Návrat do Dallasu byl dárek, říká útočník

Premium
Radek Faksa z Dallas Stars v akci během utkání s Minnesota Wild.

Na rok o Radka Faksu přišli. Chyba! Pojď zpátky, slyšel za pár měsíců od vedení Dallas Stars. „Hraju v jednom z nejlepších týmů NHL s vidinou Stanley Cupu,“ baví českého hokejistu. Centr s elitní...

20. prosince 2025

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

Další Čech v NHL? Špačkovi dávají naději zranění, budoucnost tolik pozitivní není

Český obránce David Špaček v dresu Minnesoty.

Tak že by konečně? David Špaček se o kousek přiblížil příležitosti, která mu stále uniká. Vytouženému prvnímu startu v NHL. Minnesota jej ve čtvrtek povolala z farmy. Okolnosti momentálně českému...

19. prosince 2025  15:30

Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Vsetínský trenér Luboš Jenáček

Ráno odvedl trénink extraligových juniorů Slavie, rozloučil se s hráči, sbalil poslední věci ze svého pražského bytu a po půldenní štrece přes dálnici D1 se stihl ještě stavit na chvilku domů....

19. prosince 2025  12:30

Situace je kritická. Zlínský trenér Oremus po derby sepsul beky

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Děsivé období, které je uvrhlo na dno Maxa ligy, nekončí. Hokejisté RI Okna Zlín prohráli ve Vsetíně čtrnáctý zápas z posledních šestnácti! A způsob, jakým ztratili na Lapači třetí valašské derby...

19. prosince 2025  10:39

Zacha byl jediným střelcem Bostonu, Dobeš vychytal výhru nad Chicagem

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

V deseti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Útočník Pavel Zacha platil za jediného střelce Bostonu u domácí prohry 1:3 s Edmontonem. S lepší náladou odcházel do kabin brankář...

19. prosince 2025  7:23,  aktualizováno  8:53

Hasič na ledě, Hejduk v hledišti, Růžička na střídačce: Amatéry musím hladit!

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Zase v ráži, zase na svém nejoblíbenějším místě na světě. Na střídačce Vladimír Růžička trochu kvetl, zděšený ze školáckých přehmatů svého nového týmu amatérů, ale konečně po roce opět koučuje....

18. prosince 2025  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.