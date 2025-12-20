Nejistota před olympiádou? Palát se trápí, spekulace o trejdu popřel: O ničem nevím

„Podle mých zdrojů jsou obránci Hamilton a útočník Palát zvažováni ohledně potenciálních výměn,“ uvedl na sociální síti X insider Kevin Weekes.
„Nikde jsem jeho jméno ohledně trejdu neslyšel. Ale neříkám, že se ostatní mýlí,“ přišel s jinou verzí další z renomovaných novinářů Elliotte Friedman.
Český forvard na kolující informace reagoval stručně. „Nevím o tom. Generální manažer Tom Fitzgerald se mnou o ničem takovém nemluvil,“ řekl Palát pro portál nj.com. I tak je kolem něj přece jenom rušněji a není jisté, že v New Jersey zůstane.
Co může klub k úvahám o výměně vést? Faktorů bychom našli více.
Jedním z nich je výše kontraktu zkušeného útočníka. Palátovi běží předposlední rok z pětileté smlouvy s ročním zatížením 6 milionu dolarů. Devils by tak mohli získat prostor pod platovým stropem, pokud by výměnou získali levnější variantu.
„Jeho smlouva je na seznamu nejdůležitějších věcí, které je třeba vyřešit. Zůstává zodpovědným doplňkovým křídlem, ale jeho produktivita prudce poklesla,“ poukázal Chris Johnston z renomovaného serveru The Athletic.
Právě bodová produkce u pátého nejlépe placeného útočníka v týmu zarazí.
Za 34 odehraných duelů stihl nasbírat pouhé dva góly a pět asistencí. Tímto tempem by se na konci sezony dostal na 17 zápisů do statistik. A tak nízkou hodnotu za působení v elitní zámořské soutěži neměl.
„Nemám moc bodů, ale přijde mi, že toho vytvářím dost. Tvrdě pracuju a na ledě dělám první poslední,“ hodnotil své výkony Palát. Jeho jméno se objevilo na šesté příčce seznamu potenciálních hráčů na výměnu, který sestavuje zmíněný Johnston.
„Díky svým bohatým zkušenostem z velkých zápasů a nenáročnému přístupu by měl mít stále určitou hodnotu pro ty, kteří mají volné místo pod platovým stropem,“ zamýšlel se zámořský novinář.
Zájem o Palátovy služby by napříč soutěží jistě byl, český forvard mohl v NHL dokonce sehrát ještě významnější roli. Dle určitých spekulací měl totiž jeho případný trejd souviset se získáním obránce Quinna Hughese z Vancouveru, který by si tak v New Jersey zahrál s mladšími bratry Jackem a Lukem. Rodinné shledání nakonec nevyšlo, produktivní bek se dohodl s Minnesotou.
Devils se totiž nepodařilo vytvořit dostatečný finanční polštář, aby si jednoho z nejlepších obránců na světě mohli dovolit. Což mohlo vedení zkusit právě přes uvolnění Paláta.
Ten má od aktuální sezony ve smlouvě klauzuli, díky které může být vyměněn pouze do deseti celků. A pokud se zvažoval tým mimo tento seznam, mohl Palát jednání zarazit. Stejné podmínky má rovněž obránce Hamilton, který se v úvahách o výměně také objevil.
Ani jeden z hráčů se zatím nestěhoval, nejistota kolem čtyřiatřicetiletého českého hokejisty ale může trvat i nadále.
Alespoň v reprezentačním dresu však může mít větší klid, Rulík na loňského mistra světa hodlá sázet i na turnaji pod pěti kruhy. Na něm by Palát klidně mohl zastat roli v prvním útoku s bostonským duem David Pastrňák, Pavel Zacha. Stejně jako při zlatém finále v Praze.
Hokejový program v Miláně začíná pro národní tým 12. února duelem s Kanadou. Pojede tam dvojnásobný vítěz Stanley Cupu jako hráč New Jersey, nebo u něj ještě krátce před vrcholem sezony přece jenom dojde ke změně působiště?