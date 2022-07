Sbohem, Tampo. Palát po deseti letech mění působiště a míří do New Jersey

Devět celých sezon odehrál Palát v NHL v dresu Tampy, odehrál 628 zápasů a posbíral 280 bodů. Asistoval také na poslední gól Lightning v uplynulé sezoně.

Jenže Tampa musela kvůli platovému stropu škrtat.

Do Nashvillu byl vyměněn Ryan McDonagh, odešel Riley Nash. Lightning si tak vytvořili prostor pro podpis Nicka Paula, na Paláta už nezbyl.

Českému útočníkovi bylo ihned po vyřazení jasné, že se do kabiny Tampy už možná nevrátí.

„Jo, měl jsem to v hlavě. Blesklo mi hlavou, že je to možná poslední okamžik, co mám na sobě dres Tampy,“ věděl.

Jen těžko si dokázal představit, že bude muset dát sbohem Stevenu Stamkosovi a Nikitu Kučerovovi - možná nejlepší formaci v NHL.

„Bylo by náročné najít tým plných takových hvězd a bývalých kapitánů. Tento byl skutečně výjimečný. Máme za sebou úžasné tři roky,“ mínil Palát.

Sám preferované destinace dopředu neprozradil, pouze naznačil: Konkrétní klub bych vám neřekl, ale deset let jsem na sluníčku na Floridě.“

Přestože s Tampou jednal, na finálních podmínkách se nedohodl. Rozhodl se otestovat svou cenu na trhu s volnými hráči.

Sportsnet @Sportsnet Ondřej Palát is joining the New Jersey Devils on a 5-year deal. ✍️



#NHLFreeAgency https://t.co/2LqhPcImUc oblíbit odpovědět

A plácl si s New Jersey, kde se potká s brankářem Vítkem Vaněčkem, který byl do klubu vyměněn z Washingtonu.

Palát si zároveň finančně polepší. Zatímco v dresu Lightning bral 5,3 milionů ročně, u Devils si podle uznávaného zámořského novináře Eliotta Friedmana za sezonu přijde na 6 milionů dolarů.

Bude zajímavé sledovat, jak si český útočník povede v NHL mimo Tampu, v níž strávil podstatnou část své kariéry.

Teď přichází do týmu, který nepostoupil do play off od roku 2018, ale je na vzestupu. Nastupující hvězdy v čele s Jackem Hughesem, Jesperem Brattem a Nicem Hischierem budou z Palátových zkušeností profitovat.