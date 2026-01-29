Premium

Konečně vysvobození. Palát jde za lepším a kapitán Devils ví: Hodně nás naučil

Robert Rampa
  10:30
Ještě na podzim Ondřej Palát pro iDNES.cz líčil, jak se mu náramně žije v New Jersey. „Super místo pro rodinu. A když chceme, za 35 minut jsme v New Yorku na Times Square.“ Jenže napsat, že se čtyřleté působení mistra světa z roku 2024 u Devils vydařilo, by znamenalo přehlížet realitu.
Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól proti New York Rangers.

foto: Dennis SchneidlerReuters

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.
Ondřej Palát (81) slaví svůj gól se spoluhráči s New York Islanders.
Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils v zápase s Calgary Flames, přetlačuje se...
Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils právě skóroval.
Spekulace o tom, že má klub z NHL zájem Paláta vyměnit, se rojily dva roky.

Český srdcař podepsal v roce 2022 s New Jersey smlouvu na pět let – dohromady za 30 milionů dolarů.

Z Tampy, kde na něho po zisku dvou Stanley Cupů nezbyly finance, odcházel s pověstí démona vyřazovacích bitev. Posuďte sami: 155 zápasů v play off, 103 bodů.

Se 48 góly je stále třetím nejlepším střelcem Lightning v historii bojů o Stanley Cup. Jen hvězdy Nikita Kučerov (53) a Steven Stamkos (50) jsou lepší.

Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders

Sám Palát z Tampy odcházel s ambicí převzít v jiném týmu vůdčí roli, stát se konečně hlavním tahounem a dokázat, že se o něj klub může opřít i v základní části.

Nepovedlo se. Ve 248 zápasech základní části za Devils nasbíral jen 92 bodů, v poslední době už často naskakoval jen ve čtvrté formaci, dokonce ho jednou usadili na tribunu coby zdravého náhradníka.

V New Jersey si zcela logicky vyhodnotili, že šest milionů ročně potřebují využít jinde.

Neznamená to ale, že by se Palát a Devils měli loučit smutní.

34letý Čech je typickou osobností, která působí na spoluhráče, jde příkladem a na ledě nevypustí jediné střídání. Jen si vybavte jeho heroické momenty z mistrovství světa v Praze. Také za ním zlato výraznou měrou jde. A jeho vliv oceňují i v NHL.

Ondřej Palát v roce 2022 jako vítěz Zlaté hokejky.

Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils.

„Pally nám bude chybět. Skvělý člověk, velký lídr. Spousta věcí se nepropíše do statistik a on to kvůli tomu měl u nás těžké, ale je to člověk, který dokázal všechno,“ loučil se s ním trenér Sheldon Keefe.

„Tohle vůbec není lehké, Pally pro nás moc znamenal a hodně nás naučil. Když jsem potřeboval pomoct, šel jsem za ním,“ kroutil smutně hlavou kapitán Nico Hischier krátce poté, co se výměna udála.

Palát může vyhlížet šťastnější měsíce. Stěhuje se jen kousek vedle. K New York Islanders, kteří jsou momentálně na rozdíl od Devils na postupových pozicích.

Zákulisí Palátova trejdu: Výměnu chtěl i on, manažer o něj hodně stál. Roli hrála rodina

„A je známo, že v rámci play off se Ondra pravidelně dostává na další úroveň své hry,“ řekl pro iDNES.cz Palátův agent Robert Spálenka z agentury Sport Invest.

U Islanders navíc potká bývalého spoluhráče z Tampy Jonathana Drouina, a především generálního manažera Mathieua Darcheho, pod nímž vyhrál dva zmiňované Stanley Cupy.

„Celá akce se řešila delší dobu a ze strany Islanders byl o Ondru velký zájem – tvrdě pracovali na realizaci celého dealu. Na dotažení výměny byl velký tlak jak ze strany trenéra (Patrick Roy), tak také generálního manažera (Darche),“ popsal Spálenka. „Sám Ondra byl změně působiště od začátku nakloněný, od nového dresu si slibuje větší herní vytížení a maximální využití schopností a zkušeností, které může nabídnout.“

Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól proti New York Rangers.
Ondřej Palát (81) z New York Islanders slaví svůj gól.
Ondřej Palát (81) slaví svůj gól se spoluhráči s New York Islanders.
Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils v zápase s Calgary Flames, přetlačuje se s Joelem Hanleym (44).
V zámoří se už každopádně čile spekuluje, co bude s Palátem příští sezonu. Poběží mu poslední rok smlouvy a insider Frank Seravalli připustil, že jednou z pravděpodobných možností by mohlo být, že Islanders Paláta ze smlouvy vykoupí.

Ostatně spolu s ním navíc získali výběr ve 3. kole draftu 2026 i v 6. kole 2027 a za rok by českého forvarda, pokud naváže na výkony z Tampy, mohli znovu jako posilu před play off vyměnit do jiného týmu a získat za něj další hodnotu.

Palát každopádně před olympiádou v Miláně získává novou motivaci a šanci znovu v NHL zapůsobit. A to mu jde hlavně v play off náramně.

