Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

No konečně! Palát utnul trápení, po dvou gólech slyšel: Tvůj výkon byl neuvěřitelný

Autor:
  11:07
Sláva! Tak nějak by se daly do jednoho slova sesumírovat grimasy Ondřeje Paláta po vstřeleném gólu na ledě Minnesoty. Ulevilo se mu, zakřičel si. Měl pořádnou radost. Ještě aby ne, vždyť na přesný zásah čekal od 1. prosince. „Trápím se, takže je super, že se mi podařilo konečně skórovat,“ hlásil po zápase, ve kterém se dvakrát prosadil, český hokejista.

Měl naprosto zásadní podíl na výhře New Jersey (5:2). Na gól z konce druhé třetiny totiž navázal i v té třetí, kdy se prosadil podruhé.

V obou situacích dobře napadal soupeře za jeho brankou, dvakrát pak skóroval z pozic těsně před gólmanem. Poprvé ho krásně našel spoluhráč Nico Hischier, podruhé mu puk předložil do tutovky Dawson Mercer.

Palát řídil dvěma góly výhru New Jersey, Nečasovy dva body Coloradu nestačily

„Tato formace udala zápasu tón. Palát se posunul v sestavě výše, vyvinul neuvěřitelné úsilí a byl odměněn góly,“ chválil ho trenér Sheldon Keefe před novináři.

Ale činil tak i po zápase přímo v kabině, jak odhalilo video na sociálních sítích. „Pally, tvůj dnešní výkon byl neuvěřitelný!“ říkal mu.

Přesně takový zápas Palát potřeboval. V posledních týdnech se mu nedařilo, v posledních 66 dnech dal jediný gól, na ledě trávil proklatě málo času, kouč ho v důležitých momentech vynechával.

Jako by se tak ani neměl čeho chytit. Až nyní v Minnesotě, kdy ho Keefe povýšil do druhé formace a najednou odehrál 14 a půl minuty, nejvíce od Štědrého dne.

„Ofenzivně to z mé strany není ideální sezona, na góly se natrápím. Takže je super, že jsem konečně nějaké dal a pomohl tak týmu,“ pravil po zápase.

Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.

V šatně už bujarými emocemi nepřekypoval, ale na ledě křepčili i spoluhráči.

„Celá střídačka jeho góly oslavovala, jsem za něj opravdu šťastný! Způsobil nám spoustu radosti,“ popisoval útočník Jesper Bratt.

„V kabině je mimořádně uznávaný. Za to, kolik práce pokaždé vynaloží, jaký je člověk mimo led, jak moc chce vyhrávat. Teď hrál o něco více, navíc vedle Nica, jenž dokáže tvořit hru. On je zase naopak nesmírně důrazný při napadání, góly jsou odměnou,“ přidal ještě.

Bratt, ale také trenér Keefe vyzdvihl formaci kolem Švýcara Hischiera za jejich forčeking, houževnatost a získávání kotoučů.

Nejistota před olympiádou? Palát se trápí, spekulace o trejdu popřel: O ničem nevím

Právě tyto aspekty hry vedly k výhře Devils, po které prahli už delší dobu. Vstup do nového roku se New Jersey sice vyvedl, porazilo Columbus a Utah, avšak pak přišly čtyři porážky v řadě včetně výprasku 0:9 na ledě Islanders.

I proto klub z Newarku vypadl z postupových pozic do play off, aktuálně mu patří až 13. místo ve Východní konferenci.

„Už ve Winnipegu (3:4) jsme hráli dobře, ale tento zápas pro nás byl velmi stěžejní, Minnesota totiž patří mezi favority. Náš tým musí pochopit, že defenziva je důležitější než bláznit dopředu,“ pronesl Palát.

„Dařilo se nám na soupeře tlačit, aby dělal chyby. Ale hlavní bude, jak na tuto výhru navážeme,“ ví Palát.

Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils právě skóroval.
Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.
Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.
Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils ujíždí.
23 fotografií
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. Hradec Kr.Hokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
13. 1. 17:30
  • 2.60
  • 4.15
  • 2.30
Liberec vs. Č. BudějoviceHokej - 39. kolo - 13. 1. 2026:Liberec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:00
  • 1.80
  • 4.39
  • 3.60
Sparta vs. LitvínovHokej - 44. kolo - 13. 1. 2026:Sparta vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.40
  • 5.18
  • 6.38
Brynäs vs. FrölundaHokej - - 13. 1. 2026:Brynäs vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
13. 1. 19:00
  • 2.62
  • 4.50
  • 2.20
Zug vs. LuleaHokej - - 13. 1. 2026:Zug vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
13. 1. 19:45
  • 2.08
  • 4.55
  • 2.78
Columbus vs. CalgaryHokej - - 14. 1. 2026:Columbus vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
14. 1. 01:00
  • 2.13
  • 4.01
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

No konečně! Palát utnul trápení, po dvou gólech slyšel: Tvůj výkon byl neuvěřitelný

Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.

Sláva! Tak nějak by se daly do jednoho slova sesumírovat grimasy Ondřeje Paláta po vstřeleném gólu na ledě Minnesoty. Ulevilo se mu, zakřičel si. Měl pořádnou radost. Ještě aby ne, vždyť na přesný...

13. ledna 2026  11:07

Kladenský buldok Marcel Marcel: Před bránou leží dolary, to je moje kancelář

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Kladno slaví...

První extraligový gól mi sebrali? Dám si jiný! Marcel Marcel, juniorský vicemistr světa se stejným jménem a příjmením, aby nemusel vysvětlovat, co je jméno a co příjmení, se konečně vepsal do...

13. ledna 2026  9:43

Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

V budoucnu si možná hokejová legenda Viktor Hübl stoupne na střídačku jako hlavní trenér, teď si poprvé vyzkoušel, jak by se v takové roli cítil. Když Martin Pešout v neděli rezignoval na funkci...

13. ledna 2026  9:16

Palát řídil dvěma góly výhru New Jersey, Nečasovy dva body Coloradu nestačily

Ondřej Palát (18) slaví svůj gól se spoluhráči z New Jersey Devils.

Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024. Gól a přihrávka Martina...

13. ledna 2026  7:48

Odvolaného Evasona v Columbusu nahradí Bowness, vrací se z hokejového důchodu

Rick Bowness, hlavní trenér Dallas Stars, a jeho svěřenci Tyler Seguin (91),...

Prvním odvolaným koučem v sezoně NHL se stal Dean Evason. U hokejistů Columbusu jej nahradil Rick Bowness, který obnovil trenérskou kariéru. Blue Jackets aktuálně uzavírají tabulku Východní...

12. ledna 2026  23:14

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

Nejlepší v NHL. Snový týden pomohl Hertlovi k vítězství v anketě

Tomáš Hertl a Mark Stone slaví branku Vegas.

Tomáš Hertl z Vegas Golden Knights byl vyhlášen nejlepším hokejistou uplynulého týdne v NHL. Další český útočník David Pastrňák z Bostonu obsadil v tradiční anketě třetí místo. Mezi oba členy...

12. ledna 2026  19:52

Pešout po rezignaci: Zrušte sestup v první lize, dá se tím příklad extralize

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ...

Sestupy? Zrušit! V první lize i v extralize. Hokejoví Piráti z Chomutova se namočili do záchranářských vod a apel trenéra Martina Pešouta, který v neděli rezignoval, na změnu v českých soutěžích tím...

12. ledna 2026  19:01

Účast na olympiádě? Bojujeme o play off. Slovenský brankář raději zůstane v Rusku

Daniel Schmolz svádí souboj před slovenským brankářem Patrikem Rybárem.

Před čtyřmi lety vychytal Slovákům v Pekingu nečekané třetí místo. Na bronzové, vzhledem k účasti hokejistů z NHL přetěžké obhajobě se ale brankář Patrik Rybár podílet nebude. Národní celek upozadil,...

12. ledna 2026  17:01

Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?

Radim Rulík udílí pokyny hráčům na tréninku české hokejové reprezentace v...

Ta věc se řeší už měsíce. A zdá se, že ještě chvíli bude. Hokejová aréna v Miláně, kde se má odehrát olympijský turnaj, stále nemá finální podobu. A přesvědčil se o tom i ředitel sportovního oddělení...

12. ledna 2026  14:05,  aktualizováno  18:16

Hertl ztrestal bývalý tým a zapsal se do historie Vegas. Je to zvláštní, hodnotil

Tomáš Hertl si hlídá puk před napadajícím Macklinem Celebrinim.

Jak zápas plynul, napadlo ho: Tohle může být můj večer. A skutečně! Cítil nejen formu, ale i přítomnost štěstěny na vlastní straně. Puky se odrážely přesně, jak potřeboval. „Všechno mi vycházelo,...

12. ledna 2026  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.