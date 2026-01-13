No konečně! Palát utnul trápení, po dvou gólech slyšel: Tvůj výkon byl neuvěřitelný

Měl naprosto zásadní podíl na výhře New Jersey (5:2). Na gól z konce druhé třetiny totiž navázal i v té třetí, kdy se prosadil podruhé.
V obou situacích dobře napadal soupeře za jeho brankou, dvakrát pak skóroval z pozic těsně před gólmanem. Poprvé ho krásně našel spoluhráč Nico Hischier, podruhé mu puk předložil do tutovky Dawson Mercer.
Palát řídil dvěma góly výhru New Jersey, Nečasovy dva body Coloradu nestačily
„Tato formace udala zápasu tón. Palát se posunul v sestavě výše, vyvinul neuvěřitelné úsilí a byl odměněn góly,“ chválil ho trenér Sheldon Keefe před novináři.
Ale činil tak i po zápase přímo v kabině, jak odhalilo video na sociálních sítích. „Pally, tvůj dnešní výkon byl neuvěřitelný!“ říkal mu.
Made the investment. Earned the win. pic.twitter.com/GH7tb0onsr— New Jersey Devils (@NJDevils) January 13, 2026
Přesně takový zápas Palát potřeboval. V posledních týdnech se mu nedařilo, v posledních 66 dnech dal jediný gól, na ledě trávil proklatě málo času, kouč ho v důležitých momentech vynechával.
Jako by se tak ani neměl čeho chytit. Až nyní v Minnesotě, kdy ho Keefe povýšil do druhé formace a najednou odehrál 14 a půl minuty, nejvíce od Štědrého dne.
„Ofenzivně to z mé strany není ideální sezona, na góly se natrápím. Takže je super, že jsem konečně nějaké dal a pomohl tak týmu,“ pravil po zápase.
V šatně už bujarými emocemi nepřekypoval, ale na ledě křepčili i spoluhráči.
„Celá střídačka jeho góly oslavovala, jsem za něj opravdu šťastný! Způsobil nám spoustu radosti,“ popisoval útočník Jesper Bratt.
„V kabině je mimořádně uznávaný. Za to, kolik práce pokaždé vynaloží, jaký je člověk mimo led, jak moc chce vyhrávat. Teď hrál o něco více, navíc vedle Nica, jenž dokáže tvořit hru. On je zase naopak nesmírně důrazný při napadání, góly jsou odměnou,“ přidal ještě.
Bratt, ale také trenér Keefe vyzdvihl formaci kolem Švýcara Hischiera za jejich forčeking, houževnatost a získávání kotoučů.
Nejistota před olympiádou? Palát se trápí, spekulace o trejdu popřel: O ničem nevím
Právě tyto aspekty hry vedly k výhře Devils, po které prahli už delší dobu. Vstup do nového roku se New Jersey sice vyvedl, porazilo Columbus a Utah, avšak pak přišly čtyři porážky v řadě včetně výprasku 0:9 na ledě Islanders.
I proto klub z Newarku vypadl z postupových pozic do play off, aktuálně mu patří až 13. místo ve Východní konferenci.
„Už ve Winnipegu (3:4) jsme hráli dobře, ale tento zápas pro nás byl velmi stěžejní, Minnesota totiž patří mezi favority. Náš tým musí pochopit, že defenziva je důležitější než bláznit dopředu,“ pronesl Palát.
„Dařilo se nám na soupeře tlačit, aby dělal chyby. Ale hlavní bude, jak na tuto výhru navážeme,“ ví Palát.