Palát vedle mladých září. Naposledy se trefil dvakrát, chválu směřuje na parťáky

Nová formace, nová role v týmu. Přesto ten stejný Ondřej Palát, na kterého byli fanoušci zvyklí z Tampy. V noci ho zdobila spolupráce s mladými spoluhráči, výhru New Jersey 4:1 na ledě New York Islanders dirigoval dvěma brankami. „Užívám si to s nimi, mám se zakončením lehkou práci,“ pochvaluje si chemii s Nicem Hischierem a Jesperem Brattem.