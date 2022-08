Nadupaný adept na Stanley Cup, říká hokejista Ondřej Kaše o Carolině

Právě Lukeš šestadvacetiletého Kašeho pozval, protože jsou oba rodáci z Kadaně. „On mě zná odmalinka. A s jeho bráchou Štěpánem,“ jmenoval brankáře Karlových Varů, „jsem vyrůstal. Akci jsme si užili, litvínovští diváci byli úžasní a celá atmosféra pecková.“

Už tři týdny se Kaše chystá na novou sezonu v NHL. Dril si zpestří ještě jedním zápasem, který pobaví fanoušky: 19. srpna to bude duel Hvězdy 2022 ve Žďáru nad Sázavou, kde se utkají týmy Jakuba Voráčka a Martina Nečase.

„Vyberou se peníze na charitu a pro malé hokejisty, to je super. Pro mě je to v uvozovkách maličkost a příjemné zpestření, když se potkám s mnoha známými kluky.“

A právě s útočníkem Nečasem si může popovídat o Carolině, protože ten teď s Hurikány prodloužil smlouvu. „Je skvělé, že budu mít v týmu Čecha,“ potěšilo Kašeho.

Minulou sezonu strávil v Torontu, v 50 zápasech základní části si zapsal 27 bodů za 14 gólů a 13 asistencí, další tři přihrávky přidal v play off. Maple Leafs mu však nedali kvalifikační nabídku a jako nechráněný volný hráč v létě uzavřel s Hurricanes roční kontrakt na 1,5 milionu dolarů. Proti Torontu si polepšil o 250 tisíc dolarů.

„Vlastně každý rok chci dokazovat, že na NHL mám. Pořád jsou tam mladší kluci než já, kteří se rvou dopředu, chtějí to místo, každý rok se draftují a podepisují noví a noví. Pořád musíš ukazovat, že do ligy patříš. O to se snažím i já.“

Loňský ročník vidí Kaše rozpolceně, osobní vysvědčení bylo lepší než týmové. „Po osobní stránce sezonu hodnotím kladně, vydařila se mi. Trošičku škoda tedy byla, že jsem se měsíc před play off zranil. Týmově šlo o neúspěch, vypadli jsme hned v 1. kole Stanley Cupu,“ litoval vyřazení Toronta od pozdějšího finalisty Tampa Bay Lightning.

V Torontu potkal i hvězdného centra Austona Matthewse, se 60 zásahy nejlepšího střelce základní části loňské NHL. „Většina hvězd, s kterými jsem hrál, jsou super kluci. A on patří mezi ně. Potvrzuje, jak skvělý kanonýr je, v tréninku si přidává a dělá různá střelecká cvičení,“ prozradil Kaše.

Věří, že s Carolinou zažije v příští sezoně úspěch. „Je to jeden z velkých adeptů na Stanley Cup. Měl jsem i jiné nabídky a uvidím, jestli jsem vybral správně. Před sezonou těžko říct, jaký to byl krok.“ Každopádně i od Kašeho se dost očekává. „Vědí, že góly dávat umím, když jsem zdravý. Uvidíme, jaké přesně plány se mnou mají.“ Kaše v NHL opakovaně utrpěl otřesy mozku, jednu sezonu mu ukončilo zranění ramena už v prosinci.

Za oceán se chystá v září, zatím se připravuje s Litvínovem. Což není z Kadaně daleko. „U nás v okolí pomalu všechno končí, vždyť v Kadani se hraje už jen kraj, a já chtěl trénovat s extraligovým týmem. V úvahu přicházely Karlovy Vary a Litvínov. Jelikož využívám litvínovského fyzioterapeuta Pavla Wildumetze, který je jako já Kadaňák, a kondičního trenéra Petra Švehlu, bylo logické jít sem,“ osvětlil.

Domluvil se s koučem Vladimírem Růžičkou a ten kývl. „Někteří trenéři to nemají rádi, jiní zase vidí, že se díky hráči z NHL trénink zvedne. Přidají se taky Reichel a Lauko, takže budeme celá lajna.“

Kaše sleduje i mladšího bratra Davida, který se stal se Spartou vicemistrem. „Pro něj to byl těžký návrat ze zámoří, sezonu si představoval jinak, měl taky zranění. Věřím, že příští ročník bude mít o hodně lepší a ukáže, jaký je hráč!“