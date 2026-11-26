Pro slovenského útočníka Wilkes-Barre/Scranton, farmářského výběru Pittsburghu, v tu chvíli zápas s Hershey (1:6) skončil.
Od rozhodčích inkasoval dvě minuty za nedovolené bránění, navrch ještě pět minut a trest do konce utkání za krosček. Dá se očekávat, že od disciplinární komise AHL obdrží i dodatečný postih.
Oliver Okuliar loses his temper & delivers a pretty brutal cross-check to the throat of Petr Sikora. Can't be doing that. That's going to be a suspension, IMO. Okuliar gets a major for cross-checking & is ejected with a game misconduct. @InsideAHLHockey https://t.co/f71pRYhAM8— Tony Androckitis* (@TonyAndrock) November 26, 2026
V polovině třetího dějství nejprve ve středním pásmu nedovoleně přidržel a zastavil Camerona Allena, jeden z dvojice hlavních sudích zvedal ruku a chystal se vylučovat.
Ke konfliktu se Sikorou ani nestihlo dojít. Jakmile se dvacetiletý český útočník k rozlícenému protivníkovi vydal, okamžitě schytal cíleně vedený úder do krku.
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Zatímco ležel na ledě, kolem se strhla rozmíška. Po Okuliarovi se sápal Dylan McIlrath, čároví rozhodčí ale divokou situaci ve výraznější konflikt přerůst nenechali.
Sikora se z ostrého zákroku oklepal a v zápase pokračoval. Domácí navíc přidali další tři přesné zásahy, dva v nabídnuté početní převaze a jeden osm sekund po jejím skončení.
„V té přesilovce jsme soupeře dorazili,“ pochvaloval si dvougólový útočník Jonny Brodzinski.
Slovenský útočník Oliver Okuliar (8) svádí souboj s italským obráncem Dylanem di Pernou (90) před brankářem Jacobem Smithem.
Pozadu nezůstal ani kapitán stříbrné dvacítky z posledního juniorského šampionátu, jenž zapsal dvě asistence. Celkově v aktuálním ročníku posbíral jedenáct bodů (5+6) v devatenácti startech.
Okuliar, rovněž známý pro své provokace, které ukazoval v dresu Hradce Králové i ve slovenské reprezentaci, se do zámoří vrátil po roce stráveném ve švédském Skellefteå.
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Chtěl znovu zabojovat o místo v NHL. Předtím se z farmy marně pokoušel prosadit do sestavy Floridy, zatím se mu to nedaří ani v Pittsburghu, s nímž se v létě domluvil na podpisu dvoucestné smlouvy.
Ve dvaceti zápasech nastřádal dvě branky a šest asistencí. Teď jej zřejmě čeká pauza.