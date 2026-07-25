Jak odloudit hvězdu? Svůdné nabídky dostali Nedvěd, Sakic či Fjodorov

Poutavých příběhů o nakvašených chlapících, kteří se handrkují se skoupými týmovými manažery o výši mzdy, se v dějinách soutěže najde spousta.
V rolích hlavních hrdinů se v nich objevili Scott Stevens, Teemu Selänne, Petr Nedvěd, Joe Sakic, Sergej Fjodorov, Sebastian Aho nebo naposledy Leo Carlsson.
Zpravidla jde o mladší borce, jimž skončila smlouva a kteří se zároveň ještě nestali volnými hráči bez omezení. V danou chvíli se nedokážou dohodnout se zaměstnavatelem na prodloužení kontraktu.
Podobné návrhy smlouvy obvykle vyvolají vlnobití. Spočívá v nich leckdy špetka zlomyslnosti vůči konkurenci.