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Jak odloudit hvězdu? Svůdné nabídky dostali Nedvěd, Sakic či Fjodorov

Karel Knap
  16:00

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Sergej Fjodorov mává fanouškům u příležitosti vyřazení svého dresu v Detroitu. | foto: Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský hokejista Fjodorov kdysi utržil 28 milionů dolarů za čtyřměsíční šichtu pro Detroit Red Wings. Ten ranec mu vynesla nabídka od konkurence z Caroliny. Šílená, rafinovaná, leč neúspěšná. Nedávno se o cosi podobného pokusila Philadelphia se švédským centrem Carlssonem z Anaheimu. Jaké pravidlo NHL nechává kluby přetáhnout hvězdu odjinud?

Poutavých příběhů o nakvašených chlapících, kteří se handrkují se skoupými týmovými manažery o výši mzdy, se v dějinách soutěže najde spousta.

V rolích hlavních hrdinů se v nich objevili Scott Stevens, Teemu Selänne, Petr Nedvěd, Joe Sakic, Sergej Fjodorov, Sebastian Aho nebo naposledy Leo Carlsson.

Zpravidla jde o mladší borce, jimž skončila smlouva a kteří se zároveň ještě nestali volnými hráči bez omezení. V danou chvíli se nedokážou dohodnout se zaměstnavatelem na prodloužení kontraktu.

Podobné návrhy smlouvy obvykle vyvolají vlnobití. Spočívá v nich leckdy špetka zlomyslnosti vůči konkurenci.

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