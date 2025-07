12:00

Ukázal kreativitu i potřebnou nesmlouvavost, bez níž se v hokejové branži neobejdete. Edmonton, jemuž uloupil dva hráče, zastihl zcela nepřipravený. Doug Armstrong sáhl ke kroku, který část NHL stále nevidí ráda. Ale že by to generálního manažera St. Louis tížilo? Ani náhodou. Když získal, co chtěl, jen suše prohodil: Udělal bych to i vlastní matce!