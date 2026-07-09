Deadline se blíží, Anaheim čelí rozhodnutí. Jak dopadly krádeže hráčů v minulosti?

Sebastian Aho, Carolina – Montreal
Šest let po té možnosti nikdo nesáhl. Mezi generálními manažery panovalo přesvědčení, že jde o až moc nepřátelský krok mezi jednotlivými kluby. Když tak v roce 2013 Calgary zkusilo neúspěšně Coloradu sebrat Ryana O’Reillyho, na dlouhou dobu se nikdo o podobný manévr nepokusil.
Až v červenci roku 2019 Marc Bergevin. Manažer Montrealu nabídl Ahovi pětiletý kontrakt za 8,454 milionů ročně. Šlo o nezvyklý tah, kterým leckoho překvapil, zároveň se postaral o show.
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Hurricanes běžel týden na rozmyšlenou, jestli nabídku dorovnají, nebo nechají Aha odejít. Ještě ten den ale na twitterový účet klubu přistála anketa, v níž se Carolina tázala, zdali finského útočníka podepíše. Ovšem mezi možnosti zahrnula jen „yes“ a „oui“ – v překladu ano v angličtině a ano ve francouzštině, tedy jazyce, jenž se používá právě v Montrealu.
A hned druhý den už bylo jasno. Carolina se smlouvou souhlasila, šikovný centr v klubu zůstal a o sedm let později s ním slavil zisk Stanley Cupu.