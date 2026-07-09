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Deadline se blíží, Anaheim čelí rozhodnutí. Jak dopadly krádeže hráčů v minulosti?

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  16:28
Do pátka se musí rozhodnout. On už ví, že se stane nejlépe placeným hráčem v NHL. Jde jen o to, kdo mu bude výplatu posílat. Dorovná Anaheim offer sheet Philadelphie, nebo se bude hokejový útočník Leo Carlsson stěhovat do Flyers? A jak dopadly takové případy v nedávné minulosti?
Část 1/6

Sebastian Aho, Carolina – Montreal

Hokejisté Caroliny oslavují gól, který vstřelil Sebastian Aho.

Šest let po té možnosti nikdo nesáhl. Mezi generálními manažery panovalo přesvědčení, že jde o až moc nepřátelský krok mezi jednotlivými kluby. Když tak v roce 2013 Calgary zkusilo neúspěšně Coloradu sebrat Ryana O’Reillyho, na dlouhou dobu se nikdo o podobný manévr nepokusil.

Až v červenci roku 2019 Marc Bergevin. Manažer Montrealu nabídl Ahovi pětiletý kontrakt za 8,454 milionů ročně. Šlo o nezvyklý tah, kterým leckoho překvapil, zároveň se postaral o show.

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Hurricanes běžel týden na rozmyšlenou, jestli nabídku dorovnají, nebo nechají Aha odejít. Ještě ten den ale na twitterový účet klubu přistála anketa, v níž se Carolina tázala, zdali finského útočníka podepíše. Ovšem mezi možnosti zahrnula jen „yes“ a „oui“ – v překladu ano v angličtině a ano ve francouzštině, tedy jazyce, jenž se používá právě v Montrealu.

A hned druhý den už bylo jasno. Carolina se smlouvou souhlasila, šikovný centr v klubu zůstal a o sedm let později s ním slavil zisk Stanley Cupu.



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