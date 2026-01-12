Odvolaného Evasona v Columbusu nahradí Bowness, vrací se z hokejového důchodu

Jednašedesátiletý Evanson působil na střídačce Columbusu druhou sezonou. Ve funkci jej nezachránilo ani nedělní vítězství 3:2 v prodloužení na ledě Utahu, kterým tým ukončil sérii čtyř porážek. Blue Jackets mají po 45 zápasech na kontě 45 bodů a sedm je dělí od postupových pozic do play off.
Bownes, který 25. ledna oslaví 71. narozeniny, naposledy působil ve Winnipegu, kde v roce 2024 ukončil trenérskou kariéru. Nyní se vrací a Columbus bude v NHL jeho dalším působištěm ještě po Bostonu, Ottawě, newyorských Islanders, Phoenixu a Dallasu, se kterým hrál v roce 2020 neúspěšně finálovou sérii Stanley Cupu.