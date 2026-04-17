McDavid získal pošesté Art Ross Trophy, MacKinnon vládl mezi střelci

Autor: ,
  10:28
Kanadský hokejový útočník Connor McDavid ovládl produktivitu NHL o osm bodů před Rusem Nikitou Kučerovem a pošesté získal Art Ross Trophy. Devětadvacetiletý kapitán Edmontonu si připsal v 82 zápasech 138 bodů za 48 branek a 90 asistencí. Sedmý skončil Martin Nečas a osmý David Pastrňák a jako první dva Češi v jedné sezoně dosáhli na magickou stobodovou hranici.
Connor McDavid (vpravo) slaví se spoluhráčem Evanem Bouchardem branku. | foto: AP

Kučerov, který byl nejproduktivnějším hráčem minulých dvou let, se tentokrát zastavil na 130 bodech: lídr Tampa Bay nasbíral v 76 duelech 44 gólů a 86 přihrávek. Třetí skončil Kanaďan Nathan MacKinnon z Colorada, jenž zaznamenal v 80 duelech 127 bodů a s 53 trefami získal poprvé Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. O dvě branky předčil Američana Colea Caufielda z Montrealu.

Nečas skončil v produktivitě sedmý se 100 body za 38 gólů a 62 asistencí ze 78 utkání. Kanonýr Bostonu Pastrňák si připsal 29 tref a 71 přihrávek ze 77 duelů. Stobodové hranice dosáhli ve stejný den v úterních zápasech. Nečasovi se to povedlo poprvé a Pastrňákovi počtvrté. Jediným dalším českým hokejistou byl Jaromír Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL to dokázal pětkrát.

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Devětadvacetiletý McDavid, jenž získal Art Ross Trophy v letech 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023, dosáhl na druhý nejlepší výkon v kariéře. Překonal ročník 2023/24, kdy nasbíral v 76 duelech 132 bodů (32+100). O sezonu dříve si vytvořil maximum 153 body (64+89) z 82 duelů. Jeho současná bilance je 31. výkonem v historii.

Nahrávačům vládl McDavid o čtyři asistence před Kučerovem. Pastrňák byl se 71 asistencemi šestý. Nejproduktivnějším obráncem je Kanaďan Evan Bouchard z Edmontonu s 95 body (21+74) z 82 startů. Kanadské bodování nováčků vyhrál ruský útočník Ivan Děmidov z Montrealu s 62 body (19+43).

Češi v NHL

V základní části NHL se představilo 29 českých hokejistů. To je stejně jako v minulé sezoně a nejméně od ročníku 1994/95, kdy nastoupil v nejlepší lize světa tentýž počet. Pět hráčů v tomto ročníku debutovalo: útočníci David Tomášek, Jaroslav Chmelař a obránci Marek Alscher, Mikuláš Hovorka, David Špaček. Rozšířili celkový počet českých zástupců v historii NHL na 268.

Nejlepší bilanci plus/minus za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl s 57 kladnými body MacKinnon a Nečas skončil se 47 plusovými body druhý. Nejhorší byl se 48 zápornými body americký útočník Brock Boeser z Vancouveru.

Nejtrestanějším hráčem se stal stejně jako v minulé sezoně ruský bek Nikita Zadorov z Bostonu se 152 minutami.

Mezi brankáři vládl s průměrem 2,02 inkasovaných branek na zápas i úspěšností zákroků 92,1 Kanaďan Scott Wedgewood z Colorada, který získal spolu s Mackenziem Blackwoodem premiérově William M. Jennings Trophy pro gólmany z týmu s nejnižším počtem inkasovaných branek v základní části NHL. Avalanche dostali v 82 duelech 203 gólů, o 23 méně než Dallas. Se sedmi čistými konty kraloval Rus Ilja Sorokin z New York Islanders.

Český gólman Daniel Vladař z Philadelphie skončil s průměrem 2,42 třetí. Karel Vejmelka z Utahu byl s 38 vychytanými výhrami druhý. Předčil jej pouze Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay o jednu výhru.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, první jméno pro Kanadu i USA

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

POHLED: Dá Hadamczik trenérům klid na práci? Doufejme, Rulíka už potopil

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Čtvrteční večer nabídl drobet nezvyklý souběh. Zatímco Radim Rulík začal v Karlových Varech vítězstvím 5:3 nad Německem zápasovou přípravu na květnový šampionát, hokejový svaz oznamoval jeho...

17. dubna 2026

Skončila základní část NHL. Vejmelka se prostřídal s Vaněčkem, Nečas odpočíval

Brankář Karel Vejmelka z Utah Mammoth zasahuje.

Čtvrtečních šest zápasů uzavřelo základní část sezony hokejové NHL. Rozhodnuto je tak i o posledních dvojicích pro vyřazovací boje. Colorado bez odpočívajícího Martina Nečase porazilo 2:0 Seattle a v...

17. dubna 2026  7:13,  aktualizováno  8:14

Od Hlinky až po Rulíka. Připomeňte si, jak si vedli předešlí trenéři českých hokejistů

Trenér reprezentace Ivan Hlinka rozdává pokyny.

K přehlídce trenérských jmen přibylo další. Od roku 1993 už třinácté v pořadí. Novým trenérem národního mužstva se po čtvrtečním jednání výkonného výboru stal Zdeněk Moták. Připomeňte si angažmá...

17. dubna 2026  7:15

Gross kvůli reprezentaci měnil plány: Zase získám nový pohled, potřeboval jsem uzrát

Asistentem kouče Motáka u české reprezentace bude Pavel Gross.

Sám sebe rovnou pasoval do role „toho druhého“. Mírně do pozadí, na pozici asistenta a nejbližšího spolupracovníka Zdeňka Motáka, který bude mít od příští sezony na střídačce hokejové reprezentace...

16. dubna 2026  21:30

Česko - Německo 5:3. Vítězný start přípravy na MS, zazářili Flek a Tomášek

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Německem.

Čeští hokejisté zahájili přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. V Karlových Varech zdolali v prvním přátelském utkání Německo 5:3. Po dvou gólech dali Jakub Flek a David...

16. dubna 2026  20:23

Už nepotřebuju dělat kompromisy. Moták vybere asistenta, pobaví se i s Jandačem

Novým koučem českých hokejistů bude Zdeněk Moták.

Klidně, ochotně a s úsměvem začal Zdeněk Moták odpovídat na otázky novinářů jakožto nový hlavní trenér reprezentace. „Ale musím podepsat smlouvu!“ prohodil na dotaz, co ho čeká v nejbližších dnech....

16. dubna 2026  20:10

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

16. dubna 2026  20:06

Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

Novým koučem hokejové reprezentace po Radimu Rulíkovi je Zdeněk Moták, který národní tým převezme po mistrovství světa ve Švýcarsku. Potvrdily se tak informace iDNES.cz. Výkonný výbor svazu...

16. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  18:36

Litvínovský Polášek: Baráž? Všichni v tom máme prsty. Jihlavě to nevyjde

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí...

Hokejová sezona ještě neskončila, ale Litvínov, řečeno s trochou nadsázky, má už za sebou letní přípravu. Dvaačtyřicet dnů bez ostrého zápasu, tvrdé tréninkové dávky. Všechno kvůli jediné sérii....

16. dubna 2026  17:45

Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva

Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou.

Pátou sezonu válí Andrej Nestrašil za hokejové Oceláře, s nimiž má tři tituly. Loni Třinečtí vypadli ve čtvrtfinále, ale letos jsou zpátky. Ve finále extraligy. Bitva startuje v sobotu (17.30) a v...

16. dubna 2026  15:46

