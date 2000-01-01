Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče, který před pěti lety podlehl rakovině srdce. Sešly se české a slovenské hvězdy, sezval je nový pardubický útočník Jakub Lauko, Buchtelův kamarád. Akci chtěl uspořádat už po jeho úmrtí, jenže tehdy snahu překazil covid. Teď už to vyšlo a po ledě se proháněli mistři světa a vítězové Stanley Cupu v čele s Martinem Nečasem, Lukášem Dostálem či Tomášem Noskem. A fanoušci z nich byli u vytržení. Zápas bavil i dojímal, Tým hvězd vyhrál nad Buchta týmem 8:7.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Zápas se brzy vyprodal, přišlo 5 250 fanoušků. „Chomutov je hokejové město!“ tvrdil Lauko, odchovanec místního klubu.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Zápasu předcházela autogramiáda, na které nechyběl ani strůjce benefice Lauko. Vedle něj Adam Klapka a Jiří Kulich.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Na repliku Stanley Cupu se podepsali i jeho dva vítězové: Jan Rutta (vpravo), který nejslavnější trofej vyhrál dvakrát s Tampou, a letošní držitel Tomáš Nosek z Floridy.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Fanoušek Jan, který přiletěl z Anglie, si nechával podepsat repliku Stanley Cupu. „Ve stánku NHL jsem si ji koupil za 12 tisíc korun,“ řekl. „Žiju u Londýna a jednu místnost bytu mám celou vyhrazenou pro Boston, kterému fandím.“
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Talentovaný obránce Radim Mrtka byl letos nejvýše postaveným Čechem na draftu, vybralo si ho Buffalo.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
David Pastrňák už je ve Švédsku, tedy v zemi jeho manželky, takže se nezúčastnil. Přesto se jméno české hokejové celebrity objevilo alespoň ve stánku NHL.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Zápas měl charitativní podtext, výtěžek šel nadacím Pirátské srdce a Kapka 97. Svůj stánek měla před stadionem Liga proti rakovině.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Útočník Jiří Kulich pochází ze sousední Kadaně, takže to neměl do Chomutova daleko. V Buffalu se propracoval do prvního útoku.
Autor: MF DNES
Hlavní hvězda - Martin Nečas. Mistr světa a v poslední sezoně druhý nejproduktivnější Čech v NHL po Davidu Pastrňákovi. Z Caroliny se během ní přesunul do Colorada.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Juraj Valach, slovenský mistr se Slovanem Bratislava, v Chomutově působil a dokonce i s Buchtelou nastupoval v obranné dvojici.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Lukáš Dostál, mistr světa a nejlépe placený český brankář v NHL. S Anaheimem se v létě dohodl na pětileté smlouvě, vydělá 6,5 milionu dolarů (přes 138 milionů korun) ročně.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
I Jan Rutta to na chomutovském stadionu důvěrně zná, odtud se odpíchl k velké zámořské kariéře korunované dvěma Stanley Cupy. Po konci v San Jose angažmá hledá.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Viktor Hübl, legenda extraligy a nyní sportovní manažer Pirátů Chomutov. Kariéru ukončil po minulé sezoně. „Hrát už nebudu. Dopředu to ještě šlo, ale dozadu jsem nestíhal,“ povídal během utkání.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Buchtelovo motto a podobizna vytvořily kulisu zápasu i mládežnického Memoriálu Ondřeje Buchteleho.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Maminka Ondřeje Buchtely a čestná buly při benefičním utkání pro jejího zesnulého syna. Kapitány byli Jakub Lauko a Filip Chytil.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Útočník Jan Myšák nastoupil za hvězdy, vyhlíží další sezonu v zámoří s nadějí na první start v NHL za Anaheim.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Uvolněná nálada na střídačce v podání Mikuláše Hovorky a Gabriela Szturce.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Na střídačky se postavili i fanoušci, kteří místo získali v aukci. Tedy Michal Martinovský a Jan Oberstein (na snímku), známý jako Obr. „Nádherné, nepopsatelný zážitek. Dostal jsem to jako dárek jen den před zápasem, ani nejsem schopný to zpracovat,“ líčil hokejový nadšenec. „Obíhal jsem obě střídačky, nechal jsem si podepsat snad tisíc dresů.“
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Nezaměnitelný obránce mistrů světa Radko Gudas prosbám o fotografie vždy ochotně vyhověl.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ondřej Kaše, útočník Litvínova a mistr světa, se po první třetině z dresu svlékl. „Jsem po operaci kolena,“ vysvětlil.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Kde je Duda, není nuda! Radek Duda v Chomutově působil, teď se číslo 69 vrátilo.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Moderátor Radek Šilhan zpovídá Jana Ruttu během zápasu, rozhovor běžel na kostce.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
V půlce třetí třetiny se převlékl do Buchtelova dresu. „Napadlo to mého tátu pár dní před akcí,“ prozradil.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
A také s číslem 4 Lauko skóroval, načež hlasatel oznámil: Gól Buchta týmu vstřelil Ondřej Buchtela! Stadion burácel a skandoval jméno talentovaného obránce.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Úsměvy skromné hvězdy, která se ze zámoří přesunula zpět do Česka. Lauko vyměnil Boston za Pardubice, černou práci za touhu po gólech. A také, aby zvýšil šanci na olympiádu.
Autor: MAFRA
Lauko v dresu Buchtely a se šrámem na tváři od střetu s Jiřím Kulichem. „Vyhýbal se na stejnou stranu! Měl by jíst víc polívky, odletěl jak papír,“ hecoval kamaráda.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Už o přestávce dával Lukáš Dostál rozhovory, protože gólmani se vystřídali všichni tři v každém týmu.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
A objetí nejvřelejší. Jakub Lauko paní Buchtelové kdysi věnoval i svůj puk, jímž dal první gól v NHL v dresu Bostonu.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Hokejisté pózují po zápase v rámci benefičního utkání pro zesnulého hokejistu Ondřeje Buchtelu.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
A rodina Ondřeje Buchtely se vyfotila i s jeho bývalými spoluhráči, zleva Kryštof Ouřada, Martin Hřebíček, Jakub Lauko a Petr Chlán.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES