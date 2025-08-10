|
OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas
VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu
Podobné excesy se v hokejovém prostředí sem tam objeví. Jednomu takovému přihlíželi o víkendu účastníci mládežnického turnaje Czech Lions Summer Cup v pražských Letňanech. Rozzuřená matka jednoho z...
Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů
Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...
Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...
Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy
Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...
Úchvatná i zničující hra ve třech proti třem. Nenastal v hokeji čas na další změnu?
Snad každý sport prochází pravidelnou obměnou, zvlášť když je rychlý a hraje se v týmech. Nevyhnutelně pak podléhá i výrazným změnám pravidel. Na jeden takový zásah si v létě 2015 troufla jinak...
Sportovního turistu z Francie očaroval Jágr. A co Češi? Jste „tajemní“, říká
Pomyslně zabodl s dětmi prst do mapy. Litvínov? Pojedeme tam! A když francouzský sportovní fotograf Denis Broyer až posléze zjistil, že jde o město posedlé hokejem a zrovna v den jejich příjezdu...
Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina
Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...
Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu
Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...
Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů
Místo vysněného hladkého sprintu překážkový běh za záchranou hokejové extraligy pro Litvínov. Už je totiž jasné, že dosavadní většinový vlastník klubu Orlen Unipetrol své nástupce sponzorsky podpoří...
Z NHL do druhého domova. Vrána se po deseti letech vrací do Linköpingu
Hokejový útočník Jakub Vrána, který hrál naposledy v NHL za Nashville, podepsal dvouletou smlouvu s Linköpingem. Vrací se tam po deseti letech, švédský klub to uvedl na svém webu.
Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři
Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké...
Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám
V roce 2024 vyhrál s Třincem hokejovou extraligu, k čemuž Ocelářům dopomohl bilancí 9+12 v 72 zápasech. V minulém ročníku se ovšem slovenský útočník Viliam Čacho ve Slezsku spíše trápil, a proto se...