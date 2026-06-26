Burns si podle webu kanadské televizní stanice TSN vydělá základní příjem 850 tisíc dolarů, na osobních bonusech může získat další dva miliony dolarů. V nadcházející sezoně bude mít možnost atakovat rekord „železného muže“ NHL. Jeho série odehraných utkání bez přerušení nyní čítá 1007 a držitel maxima Phil Kessel zvládl bez pauzy 1064 duelů v řadě.
Burns si v uplynulé sezoně připsal v 82 duelech základní části 35 bodů za 12 branek a 13 asistencí. Ve 13 utkáních play off nasbíral čtyři přihrávky. V NHL má celkem za Minnesotu, San Jose, Carolinu a Colorado z 1579 zápasů na kontě 945 bodů (273+672).
V play off držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce z roku 2017 zaznamenal ve 148 duelech 84 bodů (24+60).
Kulak si vydělá 4,5 milionu dolarů ročně. V uplynulé sezoně se nejdříve stěhoval 12. prosince z Edmontonu do Pittsburghu, odkud zamířil 24. února do Colorada. V 83 duelech v základní části měl na koně 12 bodů za branku a 11 asistencí. Ve 13 zápasech play off pak jednou skóroval a přidal čtyři přihrávky. V NHL má na kontě i za Calgary a Montreal 663 utkání a 137 bodů (29+108) a ve 111 duelech play off 29 bodů (4+25).