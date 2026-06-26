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Burns a Kulak zůstávají v Coloradu, známý vousáč zaútočí na rekord

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  23:53
Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem. | foto: AP

Brent Burns (nahoře) a Jordan Martinook z Carolina Hurricanes sledují hru.
Brock Nelson a Brent Burns se radují z gólu do sítě Islanders.
Martin Nečas se raduje z gólu, za ním přijíždí vousatý obránce Brent Burns.
Martin Nečas a Brent Burns z Colorada při oslavách 1 500. zápasu v NHL druhého...
26 fotografií
Hokejoví obránci Brent Burns a Brett Kulak budou pokračovat v NHL v Coloradu. Jedenačtyřicetiletý Kanaďan Burns uzavřel s Avalanche nový roční kontrakt, jeho o devět let mladší krajan Kulak se upsal na dalších pět let. Oba se mohli stát 1. července nechráněnými volnými hráči.

Burns si podle webu kanadské televizní stanice TSN vydělá základní příjem 850 tisíc dolarů, na osobních bonusech může získat další dva miliony dolarů. V nadcházející sezoně bude mít možnost atakovat rekord „železného muže“ NHL. Jeho série odehraných utkání bez přerušení nyní čítá 1007 a držitel maxima Phil Kessel zvládl bez pauzy 1064 duelů v řadě.

Burns si v uplynulé sezoně připsal v 82 duelech základní části 35 bodů za 12 branek a 13 asistencí. Ve 13 utkáních play off nasbíral čtyři přihrávky. V NHL má celkem za Minnesotu, San Jose, Carolinu a Colorado z 1579 zápasů na kontě 945 bodů (273+672).

V play off držitel Norris Trophy pro nejlepšího obránce z roku 2017 zaznamenal ve 148 duelech 84 bodů (24+60).

Brett Kulak (27) z Colorado Avalanche u puku

Kulak si vydělá 4,5 milionu dolarů ročně. V uplynulé sezoně se nejdříve stěhoval 12. prosince z Edmontonu do Pittsburghu, odkud zamířil 24. února do Colorada. V 83 duelech v základní části měl na koně 12 bodů za branku a 11 asistencí. Ve 13 zápasech play off pak jednou skóroval a přidal čtyři přihrávky. V NHL má na kontě i za Calgary a Montreal 663 utkání a 137 bodů (29+108) a ve 111 duelech play off 29 bodů (4+25).

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Burns a Kulak zůstávají v Coloradu, známý vousáč zaútočí na rekord

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Hokejoví obránci Brent Burns a Brett Kulak budou pokračovat v NHL v Coloradu. Jedenačtyřicetiletý Kanaďan Burns uzavřel s Avalanche nový roční kontrakt, jeho o devět let mladší krajan Kulak se upsal...

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