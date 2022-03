Novinka v zámořském sportu. Zpěvák Bieber navrhl Torontu oboustranné dresy

Rozcvičku před domácím zápasem s New Jersey absolvují hráči Maple Leafs v černých dresech se žlutým upraveným logem na prsou. Poté je obrátí naruby, během zápasu už bude klubový znak ve tvaru javorového listu bez modifikace.

Půjde vůbec o první případ v historii zámořského profesionálního sportu, kdy mužstvo v zápase oboustranný trikot využije.

Proč Toronto k nezvyklému kroku sáhlo? Už od roku 2017 pořádá jednou za sezonu v rámci NHL takzvané „Next Gen“ utkání. Jedná se o duel, který tým věnuje svým příznivcům z řad nastupující generace.

A právě spolupráce s popovou hvězdou Bieberem se vrcholným klubovým představitelům zdála jako ideální cesta.

Dresy navrhla firma Drew House, kterou zpěvák založil před časem se svým bratrem. Její logo se také nápadně promítlo do upraveného znaku Toronta, kterému rázem dominuje žlutá barva a do jehož listu se vetřela černá protáhlá očka.

„Moje láska k Maple Leafs byla vždy nedílnou součástí toho, kým jsem. Jsem vděčný, že mi klub dal šanci vytvořit pro něj a jeho fanoušky něco takto autentického,“ sdělil Bieber prostřednictvím tiskové zprávy.

V názorech na projekt torontského celku se zámořští novináři celkem shodují: design není příliš povedený, ale je to pro dobrou věc, takže proč ne.

Myšlenka oboustranného dresu stojí na tom, že v Americe i v Kanadě je celkem běžné mít trikot svého týmu jako plnohodnotnou součást svého šatníku. Předpoklad je tedy takový, že fanoušci budou chodit na zápasy ve variantě s neupraveným logem a mimo stadion využijí stranu se žlutým znakem jako módní doplněk.

Zároveň by měl nápad sloužit k nastavení jistého trendu. Hokejové dresy bývají obecně dost drahé a mít jich doma víc může vypadat jako zbytečný luxus. Jenže co když zrovna fanoušek Toronta nechce mít na zádech jmenovku MATTHEWS a dal by přednost nápisu MARNER? Pokud tedy bude chtít do budoucna „střídat“ hráče a čísla na trikotu, mohl by jej prostě přetočit na druhou stranu.

K tomu je zřejmě ještě dlouhá cesta, nicméně už nyní je jasné, že je o dresy zájem. Pokud si rozkliknete webové stránky eshopu společnosti Drew House, zjistíte, že trikot je beznadějně vyprodaný.

Že Bieber a Maple Leafs něco chystají, naznačila už událost ze začátku března. Novinářka, spisovatelka a populární kuchařka Martha Stewartová umístila na svůj instagramový profil snímek s Bieberem, který má na sobě právě speciálně upravený dres Toronta.

Ostatně nebylo to poprvé, co na sebe velký hokejový fanoušek Bieber upozornil v souvislosti s dresem. Když na jaře 2017 přišel do VIP lóže povzbudit Maple Leafs v šestém utkání prvního kola play off proti Washingtonu, měl na zádech modrého úboru svoji jmenovku a číslovku 6.

Tohle číslo, které v Torontu na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století proslavil Ace Bailey, bylo ovšem vůbec prvním, které bylo v rámci NHL vyřazené.

Fanoušci považovali Bieberovo chování za rouhání, a když Maple Leafs zápas v prodloužení prohráli a vypadli, rázem se jeho přítomnost na stadionu stala symbolem smůly.

Ještě mnohem méně vítaný je dívčí idol v Chicagu, tam totiž před devíti lety stoupl v domácí kabině na hlavu indiána, kterého mají Blackhawks v logu. V pověrčivém sportovním světě neodpustitelný akt.

Dva roky zpátky jej pak na základě jeho chvástání na sociálních sítích v souvislosti s hokejovým umem vyzval Jordan Binnington na sérii deseti nájezdů. „Když proměníš aspoň jeden, obarvím si vlasy na blond,“ hecoval krajana gólman St. Louis.

Ačkoliv zpěvák původně souhlasil, na duel nakonec nedošlo. I když... Při následných dovednostních soutěžích během Utkání hvězd si Tomáš Hertl nasadil Bieberovu masku, jenže Binningtona nepřekonal. Brankář se stal hlavním hrdinou víkendu, když pochytal všech deset nájezdů.

Před časem zase držitele ceny Grammy přišpendlil během exhibičního duelu na mantinel vyhlášený tvrďák Chris Pronger. Pořádně si bodyček užil, což dokázal širokým úsměvem na tváři.

Tentokrát se Bieber na led nepodívá. Jenže místo toho, aby měl na sobě dres Maple Leafs, obléknou sami hráči „jeho“ úbory.