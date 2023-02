St. Louis pustilo kapitána, útočník O’Reilly se v NHL stěhuje do Toronta

Do transakce se zapojily tři kluby. Vedení St. Louis nejdříve poslalo O’Reillyho do Minnesoty za útočníka Joshe Pillara a výběr ve čtvrtém kole draftu v roce 2025. Následně byl vyměněn i s Pillarem do Toronta. Blues získali od Maple Leafs útočníky Michaila Abramova a Adama Gaudettea, výběry v první a třetím kole letošního draftu a ve druhém kole v příštím roce.

Klíčové po Toronto bylo, že se St. Louis i Minnesota podílí na O’Reillyho výplatě. Dvojnásobnému mistrovi světa z let 2015 z Prahy a 2016 z Moskvy i vítězi Světového poháru v roce 2016 z Toronta končí po této sezoně sedmiletý kontrakt na 52,5 milionu dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem. Maple Leafs se ale bude počítat do platové stropu jen čtvrtina z O’Reillyho sezonního průměru 7,5 milionu dolarů. Polovinu bude nadále platit St. Louis a čtvrtinu Minnesota.

O’Reilly si v této sezoně připsal ve 40 zápasech 19 bodů za 12 branek a sedm asistencí. V NHL má na kontě i za Colorado a Buffalo celkem 978 utkání a 691 bodů za 252 gólů a 439 přihrávek. V 64 duelech play off nasbíral 56 bodů za 22 tref a 34 asistencí.

Jednatřicetiletý Američan Acciari přišel do St. Louis loni z Floridy a v 54 utkáních si připsal 18 bodů (10+8). Bývalý hráč Bostonu v NHL zaznamenal v 361 duelech 95 bodů (55+40) a v 54 utkáních play off přidal dalších sedm bodů (4+3).

Jednadvacetiletý Rus Abramov působil na farmě, stejně jako o pět let starší Američan Gaudette, který v NHL dříve hrál za Vancouver, Chicago a Ottawu. Dohromady sehrál v základní části 218 utkání a nasbíral 70 bodů (27+43). V deseti duelech play off nebodoval. Jednadvacetiletý Pillar obléká dres Saskatoonu v juniorské WHL.