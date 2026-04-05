Generální manažer Islanders Mathieu Darche sáhl k radikálnímu kroku pouhé čtyři zápasy před koncem dlouhodobé části. Mužstvo prohrálo čtyři utkání za sebou a sedm z posledních deseti a z téměř jisté pozice pro účast v play off kleslo na hranu postupu.
|
Sedmapadesátiletý DeBoer v minulosti dovedl New Jersey a San Jose do finále Stanley Cupu. Naposledy v NHL koučoval Dallas, jenž ho loni v červnu propustil. V únoru byl asistentem kanadského týmu na olympijských hrách v Miláně.
Legendární brankář a člen Síně slávy Roy vedl Islanders od ledna roku 2024. Bylo to jeho druhé trenérské působení v NHL po letech 2013– 2016 v Coloradu, kde získal i trofej pro nejlepšího kouče soutěže.