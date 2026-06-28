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Oceán, hory a bezpečí. Čeká Novotného u Canucks nově jmenovaný kapitán Hronek?

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  17:28
Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver. | foto: Reuters

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.
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Když uslyšel svoje jméno, rozzářily se mu oči. Splněný sen! Ale také zatím jen další mezikrok na cestě mezi hokejovou elitu. „Myslím, že Vancouver je pro mě super organizace,“ říká pro iDNES.cz český útočník Adam Novotný bezprostředně po draftu do NHL.

Z Čechů zaujal na dražbě talentů nejvíce, Canucks si ho vybrali na 24. pozici nejvýše z tuzemských reprezentantů.

Některé prognózy sice přisuzovaly Novotnému ještě lepší umístění, i tak si urostlý forvard celou událost nesmírně užil. A také byl z týmu, který na něj ukázal, přímo nadšený.

„Měl jsem s lidmi z klubu velmi dobrý pohovor na mítincích během testování v Buffalu. Hned, jak jsem za nimi přišel, cítil jsem takovou ohromně pozitivní energii, celou dobu jsme se smáli!“ vybaví si.

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„Navíc Vancouver je krásné město. Řeky, příroda, kolem hory i oceán. A taky je bezpečné! Moc se těším, až to všechno na vlastní oči uvidím,“ doplní ještě.

Taky připomene aktuální situaci, v níž se Canucks nachází. V uplynulé sezoně skončili na dně tabulky soutěže, ambicemi rozhodně nemohou pomýšlet na ty nejvyšší příčky, budují tým plný mladých hráčů.

„Tým je v přestavbě, tak uvidím, jakou dostanu šanci,“ přihodí Novotný.

Mezi junáky a dalšími čerstvě dvacetiletými hokejisty může vzniknout konkurence. Ale zatím v klubu není až taková, minimálně ne na Novotného postu.

Adam Novotný kontroluje puk ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Na křídlech vynikají spíše jen Švédové Liam Öhgren a Jonathan Lekkerimäki, ze současných opor pak Jake DeBrusk s Brockem Boeserem, ale kdo ví, jestli je v následujících měsících vedení klubu nevymění.

A jasně, Vancouver asi ani v dalších letech nepůjde výrazněji nahoru, tudíž mu na draftu budou nadále patřit ty nejvyšší příčky, a nasbírá tedy další talenty, i tak to však pro Novotného nevypadá vůbec špatně. Místo v druhé či třetí formaci by se mohlo najít.

Ne však hned, nýbrž do budoucna. „Pro příští ročník se vrátí do Peterborough v ontarijské juniorce a bude na sobě dál pracovat. Moc dobře víme, jaký má v sobě ohromný potenciál,“ uvedl generální manažer Canucks Ryan Johnson.

Novotného rovněž těší, že ve Vancouveru potká i krajany. Filip Chytil i Filip Hronek mu mohou do budoucna v lecčems pomoct, potenciální posun mezi ty nejlepší se mu pokusí co nejvíce ulehčit.

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Především vousatý obránce má v klubu mimořádně silnou pozici, platí za lídra, vzhledem k věkové struktuře klubu i za jednoho z mentorů.

Navíc po odchodu Quinna Hughese do Minnesoty se začala v médiích horoucně řešit důležitá otázka: „Kdo bude dalším kapitánem klubu?“

Kdepak, Novotného se tato debata netýká, zato Hronka neminula, na naopak. Jeho jméno se objevovalo v nejrůznějších diskuzích možná nejčastěji. „Jo, je pravda, že se to říká,“ pravil Hronek pro iDNES před dvěma měsíci.

Jeho samotného se na tuto roli ptali novináři několikrát. Třeba i na tiskové konferenci po posledním zápase sezony. Tamní reportéři mu tehdy připomněli: „To byste k nám musel chodit více, že?“

„To nebyl dotaz, jen takové popíchnutí!“ vzpomínal Hronek.

Opět tím ožilo dobře známé téma. Mezi českými žurnalisty i těmi zámořskými.

Hronek a média.

Debaty před mikrofony zrovna nevyhledává. Že by se dobrovolně zastavil a začal vyprávět? Ojedinělé, takřka nevídané.

Filip Hronek se rozcvičuje před utkáním s Vegas.

Také proto v Kanadě řeší, zdali je na místo kapitána tou správnou volbou. Dokonce se traduje, že v dobách, kdy hrával ještě za Detroit, neposkytl rozhovor více jak tisíc dní.

„Jo, tak to skutečně bylo. Ale počítal se do toho ještě covid. Jasně, nebylo to jenom ním, ale už si přesně nevzpomínám. Mám to asi takhle: Moc to neřeším, nikam se nehrnu. Ale jakmile mám někam zajít, snažím se vyhovět,“ řekl.

Ve Vancouveru moc dobře vědí, jakého hráče v kádru mají. Ať už ho jmenují kapitánem, nebo ne, pro tým je obrovským přínosem. Nejen ve výchově Novotného a spol., ale i na ledě.

Přesto se spekulovalo, že by Hronka mohli zúročit na trhu a dostat za něj velkou, zároveň mladší protihodnotu. Avšak nejčerstvější informace ze zámoří spíše predikují jeho setrvání v klubu.

„Slyšel jsem, že už s Hronkem mluvili a vedli rozhovory i s jeho agentem. Vše nasvědčuje tomu, že by hráč v klubu rád zůstal. Nemyslím si, že by nové vedení chtělo hned na začátku svého působení odstrčit tak důležitého hráče,“ říkal v podcastu 32 Thoughts uznávaný novinář Elliotte Friedman.

Vypadá to, že právě Hronek bude tím, kdo bude moct ukázat Novotnému, jak se dá ve Vancouveru zabavit.

Ale především půjde o to zaujmout na ledě.

Proto si Novotného Canucks vybrali.

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