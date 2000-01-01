náhledy
Dvaatřicet mužstev, dvaatřicet odlišných situací. A ke každé jedna otázka. NHL se vrací, také tentokrát plná příběhů a témat, která se vyplatí sledovat. Co poutá na startu nové hokejové sezony v zámoří největší pozornost? Redakce iDNES.cz pro vás připravila velký přehled.
Autor: AP
Anaheim Ducks - Ovlivní Carlssona cenovka? Neměla by, spíš se čeká, že udělá další krok a bude stále dominantnější. Je s osmnácti miliony ročně přeplacený? Momentálně ano, víc berou jen Makar a Celebrini, ale generální manažer Verbeek může vinit hlavně vlastní neopatrnost, kterou Philadelphia mazaně využila zasláním offer sheetu. Anaheim během turbulentního léta oslabil v obraně i v útoku, se soupiskou musel šachovat, aby vůbec udržel střelce Gauthiera. O to víc potřebuje, aby švédský centr doručil.
Autor: AP
Boston Bruins - Pastrňák popáté v řadě za sto? To by bylo něco! O lecčems svědčí, že na takový kousek nedosáhl ani Jaromír Jágr. Jeho následovník v minulé sezoně pokořil výjimečnou hranici na poslední chvíli, jeho bodová bilance vypadá od roku 2023 následovně: 113, 110, 106, 100. Na jaře se mu rozrostla rodina, vynechal mistrovství světa, oslavil třicetiny, pár dní před startem sezony rozšířil skupinku českých kapitánů v historii NHL. Jinak vše zůstává při starém. Jak bude Boston úspěšný, záleží z velké části na něm.
Autor: AP
Buffalo Sabres - Kam s Kulichem? Nejdůležitější je, že se po boji s krevní sraženinou vrátil. Dlouhou pauzu a měsíce plné nejistoty nechal za sebou, prý se cítí nejlépe v kariéře. V závěru přípravy jej zbrzdilo drobné zranění, ale už se nemůže dočkat, až se vrhne naplno do akce. Je na co se těšit, jen sestava naznačuje, že Buffalo opět bude hrát zábavný hokej. Mládí, rychlost, dravost. V případě českého útočníka bude potřeba i trpělivost, ale klub v něm stále vidí hráče do první či druhé formace.
Autor: NHL/ via Getty Images
Calgary Flames - Nemec obráncem číslo jedna? K výsadní pozici má o poznání blíž než v New Jersey, kde číhal v závětří za Hughesem a Hamiltonem. I proto si řekl o výměnu. Nutno poznamenat, že na silnější adrese by slovenský hokejista takový prostor nedostal. Ale v Calgary, týmu nacházejícím se v hluboké přestavbě, kde bude jeho hlavním konkurentem dvacetiletý Zayne Parekh? Proč ne! Teď se uvidí, jak s velkou šancí dokáže naložit.
Autor: Sergei Belski, Reuters
Carolina Hurricanes - Znovu až na vrchol? K favoritům patřit budou, znovu k těm největším. Ostatně pokud pomineme nepodepsaného beka Nikišina a odchod gólmana Andersena, zůstali kompletně pohromadě. Kde hledat slabinu? Právě v brankovišti, dvojice Bussi - Kočetkov na papíře velký respekt nevzbuzuje. Jinak uvidíte stejně nepříjemné, bojovné a rychle hrající šampiony, kteří produktivitu rozdělí mezi více lajn. Od roku 2000 se obhajoba Stanley Cupu povedla jen Pittsburghu, Tampě a Floridě. Teď je na řadě Carolina.
Autor: AP
Chicago Blackhawks - Omládne legenda po návratu? Našel úplně jiný tým, než jaký na jaře 2023 opouštěl. S deseti hráči, kteří jsou alespoň o patnáct let mladší než on. Je zřejmé, co se od Patricka Kanea, klíčové postavy tří poutí Chicaga za Stanley Cupem, žádá. Mentorství, předávání zkušeností. A kdo ví, třeba se nejproduktivnější Američan v historii NHL vedle nového kapitána Bedarda, Nazara, Frondella a Kantserova i herně rozvzpomene na staré časy.
Autor: Reuters
Colorado Avalanche - Ještě lepší rekordman? V sezoně 2027/28 bude brát o 1,15 milionu dolarů méně než ostatní podepsaní beci dohromady, o takřka osm milionů více než parťák MacKinnon. Cale Makar se vyhřívá na čele platového žebříčku NHL (20,8 milionů). Tedy alespoň prozatím. Jistota do budoucna mu může rozvázat ruce. Třeba i tak, že více promluví do boje o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče? Z obránců ji jako dosud poslední získal Chris Pronger. A od té doby uplynulo už 26 let...
Autor: AP
Columbus Blue Jackets - Zůstane hvězdný obránce? Přes léto se celá situace podivně zašmodrchala. Zach Werenski měl žádat o odchod, pak vetoval výměnu do Dallasu a vzkázal: „Nikam se nechystám!“ Prý si o sobě přečetl spoustu nesmyslů a nepravd. Nejlepší bek minulé sezony má smlouvu do roku 2028, podepíše novou a setrvá dlouhodobě? Až čas ukáže, ale pokud si nebude budoucností v Columbusu jistý, může následovat přesun jinam. Jako v případě ruského křídla Marčenka, který zamířil do Toronta.
Autor: AP
Dallas Stars - Zavážou si Robertsona? Problém se nevyřešil, jen odložil. Dallas se ocitl v platové tísni, při hledání řešení obětoval mladíka Bourquea, velmi vážně se zabýval i možností výměny. Obě strany našly společnou řeč, ale pouze na rok. Americký útočník podepsal za 12 milionů dolarů, jinde si mohl přijít na lepší peníze. Po sezoně se stane nechráněným volným hráčem. Může jednat s kýmkoliv, tým nad ním ztrácí kontrolu. Přestupová sága kolem Robertsona není ani zdaleka u konce.
Autor: AP
Detroit Red Wings - Co bude s Larkinem? Ani zde není zrovna veselo, spíš pořádný binec, jak ostatně ukazuje hledání generálního manažera po Yzermanovi. Kapitán Larkin si už v červnu řekl o výměnu, ale žádost dál čeká na rozřešení. Mezitím přišel o „céčko“, veřejně vzkázal: „Ještě nejsem připravený o všem mluvit.“ Vězí za jeho rozhodnutím jen frustrace z další zpackané sezony? Nebo snad spory s vedením, které dříve kritizoval za pasivitu na přestupovém trhu? Do kempu nenastoupil kvůli zranění, nadále je součástí týmu, ale to se může velmi rychle změnit.
Autor: AP
Edmonton Oilers - Vyjde sázka na kontroverzního kouče? Leckdo už ani nečekal, že se v NHL ještě objeví. Zvlášť na střídačce za hvězdami McDavidem a Draisaitlem. Oba zatím marně nahání Stanley Cup. Vědí, že okno se pomalu zavírá. Angažování Mikea Babcocka, dříve úspěšnou, nyní polarizující postavu, podpořili. Sami s ním vedli detailní rozhovory, ptali se na jeho pošramocenou minulost. Teď stojí za ním. A razí názor, že přísnější, tvrdší trenér je možná přesně to, co potřebují.
Autor: AP
Florida Panthers - Stanou se nejvíce nenáviděným týmem? Mají k tomu veškeré předpoklady. Nepříjemný styl hry, sestavu plnou provokatérů. Prostořekého veterána Marchanda, ostrého ranaře Gudase, teď už i oba Tkachuky. Když trenér Maurice dostal otázku, zda bratrské duo nastoupí v lajně s dalším rabiátem Bennettem, s úsměvem odvětil: „To vám nedopřeji... Než by padlo buly, skončili by ve vězení.“ A ještě něčím bude Florida soupeře štvát. Moc lepších týmů v NHL nenajdete, zase kouká po Stanley Cupu.
Autor: Sam Navarro, AP
Los Angeles Kings - Najdou nového lídra? Dvacet let v něm měli tahouna i největší osobnost. Teď musí hokejového gentlemana Kopitara, který dal kariéře sbohem, nahradit. Kapitánské „céčko“ dostal bek Doughty, který v prosinci oslaví sedmatřicetiny. Pozici prvního centra převezme Byfield, jenž dál zaostává za svým potenciálem. Aby v Los Angeles dál jen nepřešlapovali na místě, budou žádat víc od Kempeho i momentálně indisponovaného Fialy. A když se do špičkové formy vrátí i Panarin, jistě se zlobit nebudou.
Autor: AP
Minnesota Wild - Udrží Hughese? Zájem je oboustranný, ale jednání se vlečou. Jeden z nejlepších beků současnosti je za rok bez smlouvy, ale prý nespěchá. Vzhledem k opakujícím se spekulacím i veřejně deklaroval, že nehodlá zahodit pozici v Minnesotě, jen aby si zahrál s mladšími bratry v New Jersey. Dostane víc než Makar? Velmi pravděpodobně ne. Podepíše dlouholetou smlouvu? Experti se spíš přiklání k variantě krátkodobějšího, třeba tříletého kontraktu.
Autor: AP
Montreal Canadiens - Udělají další krok? Na jaře si zahráli finále konference. Po letech trpělivého budování konečně prorazili, špičku NHL neplánují opouštět. Mají solidně vystavěný a vyvážený tým, v klíčových rolích hráče, kteří se ještě budou zlepšovat. Navíc smluvně zavázané dlouhodobě a za mimořádně přijatelné ceny. Suzuki, Caufield, Hutson i Děmidov jsou nastavení na týmový úspěch, nikdo platem nepřevyšuje hranici 10 milionů. Pokud Dobeš v brance udrží skvělou formu, budou znovu nebezpeční.
Autor: AP
Nashville Predators - Co vykouzlí nový GM? Z Colorada pomohl postavit vítěze Stanley Cupu v roce 2022. Byl k ruce klubové legendě Sakicovi, pozici generálního manažera poté převzal. Na nové adrese postrádá Chris MacFarland největší hvězdy typu Makara či MacKinnona. Jádro má stále solidní, přestárlé (Josi, Stamkos, O’Reilly), ale podepřené zajímavými posilami (Bourque, Colton, Höglander) i nastupující generací (Wood, Martin). Záleží na vývoji sezony, ale Nashville může být na přestupovém trhu aktivní i odvážný.
Autor: CTK / AP / George Walker IV , ČTK
New Jersey Devils - Vydrží Hughesovi zdraví? Nepřitahuje takovou pozornost jako starší bratr Quinn, ale pořád jde o střelce zlatého amerického gólu z letošní olympiády... Když je fit, patří k absolutní špičce. Rychlostí, šikovností, herní inteligencí, produktivitou. I vzhledem k menšímu vzrůstu ale dost času tráví na marodce. V minulé sezoně vynechal 21 utkání, v předchozích dvou shodně 20. Pokud se mu zranění tentokrát vyhnou, může poprvé v kariéře nastřádat 100 bodů a pomoct týmu k návratu do play off.
Autor: Seth Wenig, AP
New York Islanders - Jaký pokrok udělá mladá hvězda? Spekulovalo se, zda se po odchodu veterána Leeho nestane kapitánem. V devatenácti, stejně jako velikáni McDavid a Crosby. Céčko nakonec připadlo Horvatovi, ale čas obránce Matthewa Schaefera přijde. V NHL žasnou nad jeho vyzrálostí, mezi elitu naskočil ještě suverénněji, než předpovídali i ti největší optimisté. Stal se nováčkem minulé sezony, málem se vešel do kanadské nominace na olympiádu. Měl by být ještě lepší, Islanders v něm roste generační hráč.
Autor: AP
New York Rangers - Vydrží Rusovi gólová forma? Na Manhattanu v to pevně věří, nebáli se do něj vložit nemalé finanční prostředky. Pavlu Dorofejevovi budou dalších pět let vyplácet 11 milionů dolarů ročně. Výrazná investice do posily z Vegas, nebezpečného střelce, který za poslední dvě sezony nasázel 72 branek (35, 37). V té minulé hned dvacetkrát udeřil v přesilovce, dalších dvanáct přesných zásahů přidal na cestě do finále play off. Když dostane potřebný servis, může se zaskvět i na nové adrese.
Autor: Wendell Cruz, Reuters
Ottawa Senators - Jak začne éra bez hlavní tváře? Odchod Bradyho Tkachuka visel ve vzduchu delší dobu. I když jej z velké části zapříčinila touha zahrát si na Floridě se starším bratrem, část fanoušků pořádně naštval. Kabinu přestup zamrzel, ale před sezonou se z ní nese: „Stalo se, díváme se dopředu.“ Nový kapitán se zatím nezvolil, bodově má Američana nahradit švédský mladík Eklund, jenž přišel ze San Jose. Kdo ví, třeba citelná ztráta pomůže a talentované mužstvo naopak semkne.
Autor: AP
Philadelphia Flyers - Udrží Vladař pozici jedničky? V klubu si ho zamilovali, vyhlásili ho nejlepším hráčem uplynulé sezony, jeho služby si pojistili pětiletou smlouvou. Od spoluhráčů i kouče Tocchetta se na něj valila chvála, skvěle si vedl také v play off. „Teď už to ale nikoho nezajímá,“ uvědomuje si český gólman. Pokud naváže tam, kde skončil, brankoviště bude znovu patřit jemu. Ale nebude to snadné. Přípravu mu zkomplikovalo lehké zranění, navíc má nového vyzyvatele. Američana Wolla, který se zdatně popasoval s náročným angažmá v Torontu.
Autor: Matt Slocum, AP
Pittsburgh Penguins - Rozpadne se svatá trojice? Blíží se to. Letang má smlouvu ještě na dva roky, Crosby s Malkinem na jednu. Když se nebude dařit, může je generální manažer Dubas vyměnit? Záleží i na jejich preferencích. Jinde by měli větší šanci na Stanley Cup, ale od obou přichází náznaky, že za jiný tým v NHL hrát nechtějí. Ruský centr po sezoně velmi pravděpodobně ukončí kariéru. A jeho letitý kanadský parťák? Ten je pořád v takové formě, že se mezi absolutní špičkou neztratí ani po čtyřicítce.
Autor: Profimedia.cz
San Jose Sharks - Mladé jádro do play off? Předpovídá se jim zářná budoucnost. Do pár let by se měli ucházet o Stanley Cup, disponují nejlepší zásobárnou talentů v lize. Smith, Misa, Stenberg, Černyšov, Dickinson... A hlavně nový kapitán Macklin Celebrini, dvacetiletá superstar, stobodový hráč (115) z minulé sezony, v níž k postupu do vyřazovací fáze scházel jen kousek. Kádr se doplnil, i když příchody Nurse a Trouby do obrany vzbudily spíš rozpaky. Nároky se zvýší, ale čas stále San Jose úplně netlačí.
Autor: AP
Seattle Kraken - Přivábí konečně hvězdu? Slýchávají řadu nelichotivých přízvisek. Že jsou průměrní, nijací, nezajímaví. A když je postavíte vedle odvážných a okázalých Vegas, kteří vstoupili do NHL jen o čtyři roky dříve, něco na tom je. V Seattlu se snaží zajeté pořádky změnit, leč marně. Hodně stáli o Panarina i Robertsona, nabízeli lukrativní podmínky, ale oba nabídku odmítli se vzkazem: „K vám nechceme!“ Možná nastal čas upravit strategii. Pokud se sezona nebude vyvíjet dobře, nabízí se výprodej a restart.
Autor: Reuters
St. Louis Blues - Co přinese Čech na střídačce? Hráči si od začátku pochvalují jeho energii. Na starost dostal přesilovku, která v minulé sezoně patřila k nejhorším. Teď má být agresivněji, s větším tlakem do zakončení. Alespoň tak by si to Václav Prospal přál. Mezi elitu se posunul po třech letech práce na farmě Buffala. Úspěšně prošel sérií pohovorů, asistenta dělá Jimovi Montgomerymu, jehož zná už z dob hráčské kariéry. Velká věc, ohromná pocta, z Čechů na střídačce v NHL dříve stáli jen Ivan Hlinka a Slavomír Lener. A zapomenout nesmíme ani na Jaroslava Svejkovského, jenž stejnou funkci zastává ve Philadelphii.
Autor: ČTK
Tampa Bay Lightning - Jak dlouho vydrží Hedman? Lepí se na něj zranění. Za uplynulý rok ho zlobil kotník, kyčel, s loktem musel na operaci, přiznal i psychické potíže a úzkosti. V minulé sezoně odehrál jen třiatřicet duelů, kolik jich stihne tentokrát? I vzhledem k přibývajícímu věku je logicky na ústupu. To samé v dohledné době nevyhnutelně čeká celou Tampu, která se na špici drží až obdivuhodně dlouho. Pořád má ale Vasilevského, Kučerova, Guentzela... Najdou v sobě sílu na ještě jedno vítězné tažení?
Autor: Reuters
Toronto Maple Leafs - Poblázní tým McKenna? Lepší životabudič po mizerném ročníku snad ani dostat nemohli. Jednička letošního draftu bydlí u staršího spoluhráče Tavarese, do NHL naskočí okamžitě. „V této sezoně ukončíme čekání na Stanley Cup,“ vyhlásil veřejně kanadský mladík. Berte to jako mladickou odvahu, ale i nerozvážnost. Kanadský celek provází spoustu otazníků, možná vůbec nejvíc z celé soutěže. Přece jen má nového kouče Hillera, nového generálního manažera Chayku, novou brankářskou jedničku Bobrovského, kapitán Matthews se vrací po zranění kolene... Tady se cokoliv odhaduje jen velmi těžko.
Autor: AP
Utah Mammoth - Adept na překvapení sezony? Proč ne, očekává se, že půjdou dál nahoru. Mají silné jádro kolem Kellera, Cooleyho či Guenthera. V zásobě zajímavé mladíky, které mohou zakomponovat do sestavy, nebo použít k posílení kádru. Nově si pořídili i respektované lídry Leeho a Trochecka, kteří pomůžou v kabině. Brankář Cossa by zase měl ulevit mnohdy přetěžovanému Vejmelkovi. Nadějný mix, ale co hraje proti nim? Třeba fakt, že sdílí divizi s Coloradem či Dallasem, favority celé soutěže.
Autor: Nick Wass, AP
Vancouver Canucks - Setřese Chytil smůlu? První start v přípravě, úvodní třetina. Nekontrolovaný náraz do mantinelu, poraněné rameno, další pauza. Až si říkáte, jestli je to vůbec možné... Zranění brzdí českému útočníkovi kariéru jako málokomu. V minulé sezoně stihl dvanáct utkání, následovaly měsíce nejistoty. Zase to samé, pořád dokola. Doktoři prý odhalili, proč se mu otřesy mozku neustále vrací. Za vším chce udělat tlustou čáru, začíná od znova. S novým číslem 77 na zádech, bez přehnaných cílů. S odhodláním strávit milovaným hokejem co nejvíce času. Úvod základní části ale zase zmešká...
Autor: Bob Frid, AP
Vegas Golden Knights - Co bude s Hertlem? Tady si trochu zaspekulujeme. Finalisté uplynulé sezony už několikrát předvedli, že se s ničím příliš nemažou. Hokej vidí striktně jako byznys, neváhají se bez přehnaného sentimentu rozloučit s hráči, kteří pro ně odvedli skvělé služby. Platový strop mají napěchovaný, sestavu s mezerami. Když budou chtít s týmem opět zatřást, odnese to český centr? Podle některých expertů je to reálné. Ve snaze získat další hvězdu, třeba Larkina z Detroitu, může Vegas posloužit jako protihodnota, na kterou druhá strana uslyší.
Autor: AP
Washington Capitals - Poslední sezona pro Ovečkina? Podepsal už jen na rok, za menší peníze (4,25 milionu dolarů), pak se nejspíš přesune do Dynama Moskva, kde chce uzavřít kariéru. V hlavním městě Spojených států má neotřesitelnou pozici a podporu. Už i v zámoří ale přestává být po chuti jeho podpora režimu prezidenta Vladimira Putina, kterou opět připomněl účastí v předvolebním videu strany Jednotné Rusko. On sám to jako problém nevidí, čímž si jen dál špiní nezpochybnitelné hokejové renomé.
Autor: AP
Winnipeg Jets - Kam vymění Hellebuycka? Zatím tak neučinili, neobdrželi nabídku, kterou by považovali za odpovídající. Zájemce může odrazovat brankářův věk (33 let) i jeho výkonnostní výkyvy v play off. S Jets se rozloučí, i když má platnou smlouvu až do roku 2031. Nedorazil na přípravný kemp před sezonou, čímž loučení poněkud zbytečně vyostřil. Vysloužil si suspendaci, teď čeká, až se upeče dohoda. Hovořilo se o přesunu do Buffala, nové jedničce se nebrání ani v New Jersey nebo v Carolině.
Autor: James Carey Lauder, Reuters