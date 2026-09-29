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Hvězdy, peníze, spory i nejistota kolem Čechů. Co řeší týmy před startem NHL?

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Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu. Švédský útočník Leo Carlsson. Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu. Český útočník Jiří Kulich v dresu Buffala Šimon Nemec v akci v přípravném utkání proti Vancouveru. Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu. Patrick Kane zdraví fanoušky Chicaga po výhře nad Torontem. Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu Hokejový obránce Zach Werenski z Columbusu hovoří s novináři. Jason Robertson se raduje z gólu do sítě New York Islanders. Kapitán Detroitu Dylan Larkin slaví svou trefu v přípravném utkání proti... VELKÝ NÁVRAT. Kontroverzní kouč Mike Babcock se chystá zpět do NHL, přebírá...
Dvaatřicet mužstev, dvaatřicet odlišných situací. A ke každé jedna otázka. NHL se vrací, také tentokrát plná příběhů a témat, která se vyplatí sledovat. Co poutá na startu nové hokejové sezony v zámoří největší pozornost? Redakce iDNES.cz pro vás připravila velký přehled.

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Toronto vs. NY IslandersHokej - - 1. 10. 2026:Toronto vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
1. 10. 01:30
  • 2.29
  • 4.06
  • 2.77
Philadelphia vs. PittsburghHokej - - 1. 10. 2026:Philadelphia vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
1. 10. 01:30
  • 2.15
  • 4.11
  • 2.98
Colorado vs. Los AngelesHokej - - 1. 10. 2026:Colorado vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
1. 10. 04:00
  • 1.87
  • 4.26
  • 3.64
Sparta vs. Č. BudějoviceHokej - 7. kolo - 1. 10. 2026:Sparta vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:30
  • 1.57
  • 4.79
  • 4.62
Columbus vs. BuffaloHokej - - 2. 10. 2026:Columbus vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
2. 10. 01:00
  • 2.40
  • 4.09
  • 2.40
NY Rangers vs. TampaHokej - - 2. 10. 2026:NY Rangers vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
2. 10. 01:00
  • 2.72
  • 4.09
  • 2.15
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