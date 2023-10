Otázky před NHL: favorité, obavy o Boston a McDavidův strop. Co ukáže Bedard?

Kdo vyhraje Stanley Cup?

Hokejisté Vegas pózují se Stanley Cupem, který klub získal poprvé ve své krátké historii.

Záludná otázka na začátek. Možná vůbec nejtěžší. Favoritů se opět najde hned několik. Mohou tažení za Stanley Cupe zopakovat obhájci z Vegas? Klidně ano, vždyť jejich sestavu nepotkaly během letní přestávky výraznější změny.

Silný tým postavili v Dallasu, nejvyšší ambice má také Colorado. Edmonton sice v play off spíš než úspěchy počítá selhání, ale když máte k dispozici Connora McDavida s Leonem Draisatlem, možné je úplně všechno.

Aspiranty na titul najdeme i ve Východní konferenci. Tradičně silná bude Carolina, vpřed se tlačí mladý výběr z New Jersey. Nesmíme opomenout ani Toronto, New York Rangers nebo Floridu. A co třeba Tampa nebo Pittsburgh, který ještě jedné šanci party zkušených veteránů podřizuje všechno?