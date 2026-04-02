Hokejový Einstein, nejlepší od Lemieuxe. NHL žasne nad formou ruského „maniaka“

Když ho novináři z webu The Athletic na konci roku 2022 zařadili mezi 100 nejlepších hokejistů moderní historie NHL, neskrýval překvapení. „Cože? Děláte si legraci?“ Nikita Kučerov se mezi vybranou společností cítil jaksi nepatřičně: „Je to cool, ale v žádném případě tam nemám co dělat.“ Nesouhlasil, protestoval, divil se. A to i přes to, že mu v žebříčku patřilo až číslo 72.
Nikita Kučerov s pukem na hokejce v utkání s Calgary. | foto: Sergei BelskiAP

Nyní, s odstupem takřka tří a půl let, by se pohyboval o pěkných pár míst výš. A kdyby měl tendence vše znovu zpochybňovat? Marná snaha, argumenty pro jeho zařazení mezi absolutní špičku přibývají.

Už v předchozích letech, ale v posledních měsících obzvlášť.

Momentálně nenajdete hráče s úctyhodnější formou. Nejen v Tampě s úžasem sledují, jak dvaatřicetiletý Rus sbírá body tempem, které NHL nepamatuje od sezony 1995/96, kdy na ledě exceloval Mario Lemieux.

V zámoří vnímají, že jsou svědky něčeho výjimečného. „Nikdo teď nehraje lépe než on. Nikdo! Skoro to vypadá, jako by dýchal jiný vzduch než ostatní,“ žasnul Eddie Olczyk, analytik televizní stanice TNT

V konverzacích o nejlepším hokejistovi současnosti Kučerov často schází. A pokud jeho jméno přeci jen zazní, je tím třetím vzadu za Connorem McDavidem a Nathanem MacKinnonem.

„Nejsem nejrychlejší, nejšikovnější, ani nemám nejtvrdší střelu,“ vysvětloval v minulosti. „A moje hokejové IQ? To nikoho moc nezajímá, neobjevuje se v sestřizích nejlepších momentů. Pro lidi to není tak sexy.“

Ruský lenoch? Kdepak! Kučerov kraluje osobitým stylem a sklízí komplimenty

I tato slova se dají rozporovat. Ať se snaží svou superschopnost upozaďovat sebevíc, sám si je vyvrací dechberoucími výkony, kterými nešetří.

Sezonu přitom rozjel spíš pozvolna. Čtrnáct bodů v úvodních čtrnácti zápasech. Slušné, ale na jeho poměry nic extra. Až pak, v polovině listopadu, to začalo.

54 utkání. 107 bodů! Fazóna jako z jiné planety.

Kdyby ji ruský útočník udržel celou základní část, zastavil by se na čísle 162. Ve statistických výšinách, kam před ním pronikly jen dvě legendy. Pánové Lemieux a Wayne Gretzky.

„Vidí věci, které ostatním unikají. Mám velké štěstí, že tohle divadlo můžu už dekádu sledovat z první řady. Je to poezie na ledě,“ rozplýval se Jon Cooper, kouč Lightning.

Umělec s hokejkou. Čaroděj. Učitel, který v zápasech uděluje lekce žákům. I taková superlativa padají.

Jeff Halpern, Cooperův někdejší asistent, dokonce Kučerova přirovnal k Albertu Einsteinovi: „Pořád mi přijde lehce nedoceněný, přitom jeho mozek funguje neuvěřitelně.“

Lídr Tampy si umí hru mistrně dirigovat. Ví, kdy s pukem zrychlit, kdy akci naopak zpomalit, jak všechno sladit dohromady a správně načasovat.

Pomáhá mu i neúnavná příprava, spoluhráči jej z legrace nazývají maniakem. Spoustu času tráví u tabletu, dokola sleduje videa protivníků, které má perfektně načtené.

Studováním těch nejtitěrnějších detailů si vyplňuje i volný čas. Doma, po trénincích i při cestách na zápasy: „Někteří kluci rádi zajdou na drink, já se věnuji tomuhle. Znám každého obránce, jejich přednosti i slabiny. Jak se hýbou, jak reagují. Proto pak vím, kudy a jak zaútočit.“

Ne vždy byl takový.

Sám vzpomínal, že v Rusku klidně dorazil do kabiny patnáct minut před úvodním buly. Do akce šel takřka bez protažení, cestou na stadion byl schopný sníst hot dog a vypít plechovku koly.

Až přesun do zámoří v devatenácti ho změnil. Tehdejší tahouni Lightning v čele s Martinem St. Louisem a Vincentem Lecavalierem mladému frajírkovi ukázali, jak se chová správný profík.

Nespravedlivá NHL. Je to polštářová bitva, ulevil si McDavid. Zatímco ti nejsilnější trpí

Pomohla i pevná ruka generálního manažera Stevea Yzermana. „Na předsezonních testech mi naměřili 21 % procent tělesného tuku. Vzal si mě k sobě. Já tehdy skoro vůbec neuměl anglicky, nerozuměl jsem mu, ale bylo poznat, jak je naštvaný. Řekl mi, že jsem tlustý. A že pokud chci hrát, musím úplně změnit přístup,“ zavzpomínal Kučerov.

Poslechl. A nelitoval. V aktuální sezoně pošesté překoná hranici 100 bodů v základní části, přes 120 se dostane počtvrté.

Tabulku produktivity ovládl loni i předloni. Teď přepustil první příčku i kvůli několikadenní absenci způsobené nemocí. Se 121 body je v závodě o Art Ross Trophy třetí, vede si stejně jako MacKinnon (121), McDavid (125) si vypracoval menší náskok.

Všichni se budou ucházet také o Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, kterou dvaatřicetiletý Rus získal jen v roce 2019. Kdy jindy by na ni mohl dosáhnout znovu než právě letos?

Obdivuhodná čísla střádá i přes to, že v průměru na utkání tráví na ledě méně času než jeho úhlavní konkurenti (o 1:52 než MacKinnon, o 2:38 než McDavid).

V Tampě, kterou hlavně v úvodu ročníku kosila zranění, má o propastných čtyřicet bodů více než Jake Guentzel, druhý muž týmové produktivity.

V aktuální sezoně prožil víc zápasů, v nichž se do statistik zapsal alespoň třikrát (18), než těch, kdy odcházel s prázdnou (14). Pozitivní bilanci v tomto ohledu mají i oba Kanaďané (McDavid 15:12, MacKinnon 18:16).

„V lize působí řada světových hvězd, zrovna je dva jsem měl nedávno tu čest vést na olympiádě v Miláně. Ale Nikita je jiný, především jeho kreativita nemá obdoby,“ poznamenal Cooper.

Kučerov ukazuje, že do všemožných žebříčků a společnosti hokejových velikánů patří.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

