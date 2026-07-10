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Hrdinský skutek kapitána New Jersey, pomohl zachránit uvízlou rodinu s dětmi

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  12:33
Útočník Nico Hischier z New Jersey slaví se spoluhráči svůj gól.

Útočník Nico Hischier z New Jersey slaví se spoluhráči svůj gól. | foto: AP

Nico Hischier, kapitán New Jersey Devils, zvedá radostně ruce nad hlavu po...
Německý brankář Mathias Niederberger hlídá švýcarského útočníka Nica Hischiera.
Útočník Nico Hischier z New Jersey (vlevo) na zemi bojuje o puk s Dmitrym...
V pěstním souboji poměřili síly domácí Nico Hischier a finský Aatu Raty.
20 fotografií
Minulý týden podepsal s New Jersey novou, výrazně vylepšenou smlouvu. Nico Hischier nabírá síly před nadcházející sezonou NHL, hokejové volno tráví doma ve Švýcarsku, kde se nachomýtl k dramatické situaci. Pomohl k záchraně rodiny, která v nafukovacím člunu uvízla u přehrady.

K incidentu došlo o víkendu během akce vodáků na řece Aare v Bernu.

Silný proud zahnal čtyřčlennou posádku se dvěma dětmi přímo k nebezpečné přehradní hrázi. Hrozilo, že se převrátí a spadne do divoké vody.

Hischier se podle švýcarského deníku 20 Minuten plavil poblíž na lodi. Když si rodiny v problémech všiml, okamžitě se přidal k policistům a hasičům, kteří se vydali uvízlé čtveřici na pomoc.

Společně s nimi a dalšími kolemjdoucími dostal rodinu v bezpečí na břeh. „Všichni čtyři vyvázli bez zranění,“ uvedla mluvčí kantonální policie v Bernu.

Svědci popsali počínání švýcarského útočníka u jezu Engehalde jako hrdinské.

Nico Hischier, kapitán New Jersey Devils, zvedá radostně ruce nad hlavu po vstřeleném gólu.

„Jsem rád, že se nikomu nic nestalo,“ řekl sedmadvacetiletý hokejista pro 20 Minuten. „Všichni jsme si oddechli, v takových situacích se hodí každý kousek podpory.“

O dva dny dříve prodloužil spolupráci s New Jersey, kde už sedm let zastává funkci kapitána.

V příští sezoně NHL mu doběhne stávající smlouva s příjmem 7,25 milionu dolarů ročně, v dalších pěti letech si polepší na 11,7 milionu dolarů a stane se nejlépe placeným hráčem týmu.

„Stále chci být součástí Devils,“ řekl Hischier. „Jsem nadšený, že jsme se dohodli. Bylo to pro mě velice důležité, jsem tu doma. A teď se musíme vrhnout zpět do práce!“

„Nico je pro nás zcela klíčovou postavou. Jeho styl hry, vůdčí schopnosti a obětavost jsou vlastnostmi, kterých si velmi ceníme. Těším se, až bude v dalších letech vést klub na ledě i mimo něj,“ dodal nový generální manažer klubu Sunny Mehta.

Mají stejný cíl. Vrátit New Jersey zpět do bojů o Stanley Cup.

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Na jaře účast v play off švýcarskému kapitánovi a spol. unikla. Hischier odehrál v základní části kompletní porci dvaaosmdesáti utkání, v nichž posbíral šestašedesát bodů (28+38).

Sezonu si prodloužil na domácím šampionátu v Curychu a Fribourgu. Třetí rok po sobě se musel spokojit se stříbrem, napínavé finále nakonec patřilo Finům (1:0 v prodloužení).

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