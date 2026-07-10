Hrdinský skutek kapitána New Jersey, pomohl zachránit uvízlou rodinu s dětmi

K incidentu došlo o víkendu během akce vodáků na řece Aare v Bernu.
Silný proud zahnal čtyřčlennou posádku se dvěma dětmi přímo k nebezpečné přehradní hrázi. Hrozilo, že se převrátí a spadne do divoké vody.
Nico Hischier… or you may know him by his alter-ego, Captain Switzerland, saved a family stranded on an inflatable boat near a dam in Bern 😱— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) July 9, 2026
(h/t @amandacstein) pic.twitter.com/j4iH8G5dOi
Hischier se podle švýcarského deníku 20 Minuten plavil poblíž na lodi. Když si rodiny v problémech všiml, okamžitě se přidal k policistům a hasičům, kteří se vydali uvízlé čtveřici na pomoc.
Společně s nimi a dalšími kolemjdoucími dostal rodinu v bezpečí na břeh. „Všichni čtyři vyvázli bez zranění,“ uvedla mluvčí kantonální policie v Bernu.
Svědci popsali počínání švýcarského útočníka u jezu Engehalde jako hrdinské.
„Jsem rád, že se nikomu nic nestalo,“ řekl sedmadvacetiletý hokejista pro 20 Minuten. „Všichni jsme si oddechli, v takových situacích se hodí každý kousek podpory.“
O dva dny dříve prodloužil spolupráci s New Jersey, kde už sedm let zastává funkci kapitána.
V příští sezoně NHL mu doběhne stávající smlouva s příjmem 7,25 milionu dolarů ročně, v dalších pěti letech si polepší na 11,7 milionu dolarů a stane se nejlépe placeným hráčem týmu.
The Captain is staying in Jersey 🔒— TSN (@TSN_Sports) July 1, 2026
The Devils have extended Nico Hischier on a five-year deal. pic.twitter.com/VISWolLI3z
„Stále chci být součástí Devils,“ řekl Hischier. „Jsem nadšený, že jsme se dohodli. Bylo to pro mě velice důležité, jsem tu doma. A teď se musíme vrhnout zpět do práce!“
„Nico je pro nás zcela klíčovou postavou. Jeho styl hry, vůdčí schopnosti a obětavost jsou vlastnostmi, kterých si velmi ceníme. Těším se, až bude v dalších letech vést klub na ledě i mimo něj,“ dodal nový generální manažer klubu Sunny Mehta.
Mají stejný cíl. Vrátit New Jersey zpět do bojů o Stanley Cup.
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Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně
Na jaře účast v play off švýcarskému kapitánovi a spol. unikla. Hischier odehrál v základní části kompletní porci dvaaosmdesáti utkání, v nichž posbíral šestašedesát bodů (28+38).
Sezonu si prodloužil na domácím šampionátu v Curychu a Fribourgu. Třetí rok po sobě se musel spokojit se stříbrem, napínavé finále nakonec patřilo Finům (1:0 v prodloužení).