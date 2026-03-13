Pastrňák, Nečas i Hronek se zapsali gólem a asistencí. Dva z nich slavili výhru

Premium

David Pastrňák gólem a asistencí z poslední třetiny čtvrtečního utkání NHL neodvrátil domácí porážku hokejového Bostonu se San Jose 2:4. Martin Nečas přispěl k vysokému vítězství Colorada 5:1 nad Seattlem rovněž jedním gólem a přihrávkou. Zároveň byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Obránce Filip Hronek pak gólem i asistencí pomohl Vancouveru k výhře nad Nashvillem 4:3 po samostatných nájezdech a byl zvolen třetí hvězdou utkání.
Nathan MacKinnon (29), Sam Malinski (70) a Martin Nečas (88) slaví gól Colorado Avalanche.

Boston se musel v zápase proti Sharks vypořádávat s nepříjemnou situací, když v 49. minutě prohrával už 0:4. Poslední gól klubu ze San Jose dal švédský útočník William Eklund.

Pouhých deset sekund po jeho brance se ale poprvé mohli radovat i hokejisté Bostonu, když Pastrňák našel bekhendovou zadovkou u modré čáry Frasera Mintena, který střelou po zemi skóroval.

Rodák z Havířova Pastrňák si 24. gól v této sezoně připsal třiapadesát sekund před koncem zápasu, když pohotovou ránou bez přípravy stanovil v početní převaze finální skóre na 2:4. Ještě před poslední sirénou však dostal i osobní trest na deset minut za nesportovní chování.

Bruins, za které nastoupil i Pavel Zacha a měl tři střely na branku, nebodovali poprvé po třech zápasech a ve Východní konferenci jsou osmí.

NHL
13. 3. 2026 0:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly:
08:38 Jankowski
Góly:
23:53 Snuggerud (Holloway, C. Fowler)
55:12 Snuggerud (Holloway, R. Thomas)
59:09 Bučněvič (Finley, Toropčenko)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Reilly – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Tucker, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Dvorský, Neighbours (A) – Bučněvič, Suter, Stenberg – N. Walker, Finley, Toropčenko.

Rozhodčí: Pochmara, McIsaac – Faucher, Daisy

Počet diváků: 18562

NHL
13. 3. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Nashville Predators Nashville Predators 4:3N (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
08:40 Boeser (Rossi, Hronek)
55:55 Rossi (Öhgren)
58:59 Hronek (Boeser, Rossi)
DeBrusk
Góly:
18:28 Jost (J. Barron, Svečkov)
25:20 Jost (Josi, Ufko)
34:06 Matthew Wood
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – E. Kane, Elias Pettersson (A), O'Connor – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – Sasson, Blueger, L. Karlsson – Douglas, Räty, DeBrusk.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), Marchessault – F. Forsberg, Haula, Evangelista – R. Schaefer, Matthew Wood, L'Heureux – Jost, Svečkov, Wiesblatt.

Rozhodčí: Schlenker, MacPhee – Alphonso, Knorr

Počet diváků: 18521

NHL
13. 3. 2026 0:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Góly:
20:49 Guentzel (Kučerov, Perry)
41:35 Goncalves (Point)
56:22 Goncalves (Point, Kučerov)
56:55 Guentzel (Cirelli)
Góly:
47:05 Compher (DeBrincat, P. Kane)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), D. Raddysh, D'Astous, Carlile – Goncalves, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Guentzel – Bjorkstrand, Gourde, Holmberg – Perry, Girgensons, Sabourin.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Faulk, A. Johansson, Bernard-Docker – DeBrincat, Compher, P. Kane – Finnie, Kasper, Raymond (A) – Brandsegg-Nygård, Rasmussen, Appleton – J. van Riemsdyk, Dries, Shine.

Rozhodčí: St. Laurent, Nicholson – Suchánek, Murray

Počet diváků: 19092

NHL
13. 3. 2026 0:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Calgary Flames Calgary Flames 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Góly:
16:14 Cyplakov (Bjugstad)
21:36 Nemec (L. Hughes, Markström)
49:38 J. Hughes (Bratt, Hamilton)
59:56 L. Hughes (Bratt, J. Hughes)
Góly:
05:04 Beecher (Gridin)
14:07 Bahl (Määttä, Klapka)
20:54 Beecher
36:48 Šarangovič (R. Strome, Olofsson)
44:10 Backlund (Farabee, Pachal)
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Määttä, Bahl (A), Brzustewicz, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Farabee, Backlund (C), Coleman (A) – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Coronato, Frost, Gridin – Klapka, Beecher, Zary.

Rozhodčí: Furlatt, Sullivan – Oliver, Brisebois

Počet diváků: 15388

NHL
13. 3. 2026 3:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Góly:
08:41 Sissons (Bowman)
25:02 Dorofejev (Korczak, Bowman)
29:20 Marner (Dorofejev)
44:35 Dorofejev (Marner)
46:19 Eichel (Barbašov, Theodore)
59:00 McNabb (Eichel)
Góly:
28:26 Rakell (Rust, Shea)
36:21 Kindel (Mantha, Shea)
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel, Stone – Dorofejev, Hertl, Marner – Howden, Sissons, Bowman – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang, Solovjov, Clifton – Činachov, Rakell, Rust – Mantha, Novak, Koivunen – E. Söderblom, Kindel, A. Hayes – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: Rooney, Samuels-Thomas – Murchison, Gawryletz

Počet diváků: 17949

NHL
13. 3. 2026 3:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Góly:
33:36 R. Evans (Stephenson)
Góly:
03:45 Nečas (D. Toews, MacKinnon)
12:54 MacKinnon (Nečas, D. Toews)
18:48 N. Roy (Nelson, MacKinnon)
37:11 Kadri (Malinski, MacKinnon)
52:41 Kiviranta (Manson, Kelly)
Sestavy:
Daccord (21. Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Lindgren, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Kakko, S. Wright, Catton – Melanson, Meyers, Winterton.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews (A), Burns, Manson, Malinski, Kulak – Nečas, MacKinnon (A), Kadri – Ničuškin, Nelson, Blankenburg – Brindley, N. Roy, Kelly – Kiviranta, Drury, Bardakov.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Beau Halkidis – Travis Toomey, Mark Shewchyk

Počet diváků: 17151

NHL
13. 3. 2026 1:00
Dallas Stars Dallas Stars : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Góly:
01:23 Benn (Heiskanen, Steel)
13:09 Steel (Duchene, Bourque)
15:11 J. Robertson
25:43 W. Johnston (J. Robertson, Heiskanen)
26:15 J. Robertson (W. Johnston, Heiskanen)
41:32 Benn (J. Robertson, W. Johnston)
58:57 Duchene (Blackwell, Lindell)
Góly:
27:53 Bouchard (K. Kapanen, Draisaitl)
31:57 J. Dickinson (Ekholm, Roslovic)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, T. Myers, Bichsel – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Steel, Duchene, Benn – Bunting, Hryckowian, Erne – Bäck, Hyry, Blackwell.
Sestavy:
Jarry (Ingram) – Ekholm, Bouchard, Walman, Murphy, Nurse, Stastney – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Roslovic – Savoie, J. Dickinson, K. Kapanen – Henrique, Samanski, Frederic.

Rozhodčí: TJ Luxmore, Justin Kea – Ryan Gibbons, Kilian McNamara

NHL
13. 3. 2026 0:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
Góly:
7:19 Maccelli
30:46 Matthews (Knies, Nylander)
36:26 Tavares (Knies, Maccelli)
40:36 Nylander (Knies, Maccelli)
48:35 Groulx (Carlo)
58:12 Knies (Nylander)
Góly:
12:19 C. Gauthier (LaCombe, Sennecke)
14:26 I. Moore (Harkins)
22:55 Minťukov (Poehling, Viel)
59:34 Killorn (Viel, Trouba)
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Rielly, Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, P. Myers – Cowan, Matthews (C), Nylander – Knies, Tavares, Domi – Maccelli, Groulx, N. Robertson – Pezzetta, Quillan, Järnkrok.
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Helleson, Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson, C. Gauthier – Granlund, McTavish, Sennecke – Killorn, Poehling, Viel – Harkins, Washe.

Rozhodčí: Chmielewski, Dunning – Mills, Flemington

Počet diváků: 18456

NHL
13. 3. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
41:28 Bennett (Reinhart, Samoskevich)
62:20 Reinhart (M. Tkachuk, Benning)
Góly:
33:01 Fantilli (Marchment)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Benning, Sebrango, Kulikov – Luostarinen, Rodrigues, Reinhart (A) – Greer, Bennett, M. Tkachuk (A) – Reinhardt, Nosek, Samoskevich – J. Boqvist, Kunin, Hinostroza.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Severson – C. Sillinger, Fantilli, Marčenko – K. Johnson, Monahan, Garland – Marchment, Coyle (A), Olivier – Voronkov, Jenner (C), Lundeström.

Rozhodčí: Beach, Markovic – Cherrey, Berg

Počet diváků: 18686

NHL
13. 3. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : New York Rangers New York Rangers 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Góly:
22:21 I. Rosén (Bryson, Nyquist)
37:49 Connor (Scheifele, Salomonsson)
44:19 Vilardi (Lowry, Perfetti)
Góly:
01:08 Fox (Zibanejad)
27:36 Lafrenière (Borgen, Perreault)
41:15 Kartye (M. Robertson, Schneider)
46:57 Perreault (Schneider, Lafrenière)
51:08 Edström (Trocheck, Sheary)
59:09 Laba (Kartye, Trocheck)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Cuylle, Trocheck (A), Edström – Sheary, Laba, Kartye – Chmelař, Pärssinen, Brodzinski.

Rozhodčí: Syvret, Blandina – Apperson, MacPherson

Počet diváků: 13763

NHL
13. 3. 2026 0:00
Boston Bruins Boston Bruins : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Góly:
48:30 Minten (Pastrňák, Chusnutdinov)
59:08 Pastrňák (McAvoy, Mittelstadt)
Góly:
05:57 Misa (Eklund, Toffoli)
34:15 Toffoli (Celebrini, Orlov)
43:13 Graf (Wennberg)
48:20 Eklund (S. Dickinson, Misa)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Peeke, Zadorov, Lohrei, H. Lindholm (A) – Pastrňák (A), E. Lindholm, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – Graf, Celebrini, W. Smith – Sherwood, Wennberg (A), Gaudette – Toffoli (A), Misa, Eklund – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Stephen Hiff – Tommy Hughes, Dan Kelly

Počet diváků: 17850

NHL
13. 3. 2026 0:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Washington Capitals Washington Capitals 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
06:02 Carrick (Malenstyn, Power)
Góly:
22:14 R. Leonard
58:27 Chychrun (Protas, T. van Riemsdyk)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Schenn, Stanley – Östlund, T. Thompson (A), Benson – Krebs, Norris, Doan – Quinn, McLeod, Zucker – Malenstyn, Carrick, Pearson.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – M. Roy (A), Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun, Liljegren, Fehérváry – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – Wilson (A), Dubois, Lapierre – R. Leonard, D. Strome, Protas – Frank, McMichael, Duhaime.

Rozhodčí: F. Charron, F. South – B. Grillo, A. Smith

Počet diváků: 19070

NHL
13. 3. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 2:3P (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Góly:
25:46 Guenther (L. Cooley, Sergačov)
53:45 Peterka (Carcone)
Góly:
42:18 Bertuzzi (Bedard, Nazar)
49:17 Nazar (Teräväinen, Bertuzzi)
63:57 Bedard (Vlasic, Lardis)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Marino, Cole, Durzi – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, L. Cooley, Guenther – McBain, Hayton, Carcone – Kerfoot, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Rinzel, Grzelcyk, Levšunov – Greene, Bedard (A), Burakovsky – Bertuzzi (A), Nazar, Teräväinen – Mangiapane, Donato, Michejev – Lardis, Lafferty, Slaggert.

Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Mahon, Gawryletz

Počet diváků: 12478

NHL
13. 3. 2026 1:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3N (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
28:38 Boldy (Zuccarello, Q. Hughes)
37:50 Kaprizov (Faber, Q. Hughes)
Góly:
18:36 Andrae (Zegras)
47:58 Tippett (Grundström, Sanheim)
Konecny
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Fabbri, Jurov, Tarasenko – Trenin, McCarron, N. Foligno.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Andrae – Bump, Dvorak, Konecny (A) – Grundström, Zegras, Tippett – Barkey, Cates, Mičkov – Grebjonkin, Couturier (C), Hathaway.

Rozhodčí: McCauley, Lee – Barton, Baker

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří rozvířil vlnu emocí. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

13. března 2026  5:30

Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

Kapitán Nico Hischier slaví se švýcarskou střídačkou gól proti Dánsku.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 se kvapem blíží. Až turnaj skončí, budou fanoušci zvědavě vyhlížet, kde se odehrají další. Jaká jsou dějiště budoucích MS a kdy by mohl být příští šampionát v...

13. března 2026  1:46

Kladno slavilo gól třikrát, Nedvěd vyčítal: Vyražená hokejka se obvykle píská

Ondřej Bláha z Kladna slaví gól proti Spartě.

Slavit jeden gól třikrát? A ještě vítězný? Hokejoví Rytíři Kladno se ve čtvrtek proti Spartě ocitli na emoční horské dráze. Výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti. Třetí...

12. března 2026  22:43

Emocí bude ještě víc. Ať s námi počítají, burcuje budějovický trenér Čihák

Kouč českobudějovických hokejistů Ladislav Čihák.

Smutek v něm bouřil. Nechtěl dát najevo zklamání, ale byl ho plný. Aby ne. Hokejisté Českých Budějovic nabuzení výhrou z Brna většinu zápasu loňského mistra přehrávali. Jenže Kometa získala druhý bod...

12. března 2026  22:25

Jihlava je v semifinále prvoligového play off, postup vybojoval i Kolín

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Hokejisté Jihlavy a Kolína jsou v semifinále první ligy, k postupu jim stačily tři zápasy. Dukla uzavřela sérii s Frýdkem-Místkem výhrou 3:0 na soupeřově ledě, Kolín po dvou domácích vítězstvích...

12. března 2026  19:30,  aktualizováno  22:08

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

12. března 2026  20:56,  aktualizováno  21:51

Byl to můj poslední zápas, kývl Petrovický po vypadnutí. Na vážkách je i legenda

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Tři roky strávil na lavičce hokejové Olomouce. Ve dvou z nich působil jako asistent, před začátkem aktuální extraligové sezony povýšil. Pro 52letého Róberta Petrovického šlo o první angažmá v roli...

12. března 2026  21:40

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

12. března 2026  21:26

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

David Kämpf poslouchá pokyny na tréninku Capitals.

Měl naskočit už v pondělí, nakonec se však nedočkal ani ve středu. Na první start po výměně tak stále čeká, český hokejista David Kämpf má totiž problémy s vízy. „A momentálně nevím, jaký je stav,“...

12. března 2026  12:21

