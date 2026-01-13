Premium

Palát řídil dvěma góly výhru New Jersey, Nečasovy dva body Coloradu nestačily

Autor:
  7:48
Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024. Gól a přihrávka Martina Nečase nestačily Coloradu na plný počet bodů. Avalanche prohráli s Torontem 3:4 v prodl. Nečas byl třetí hvězdou zápasu. Brankář Jakub Dobeš vychytal výhru Montrealu nad Vancouverem 6:3. Za Canucks si připsal jednu asistenci obránce Filip Hronek.
Palát vsítil třetí branku v sezoně a 180. v NHL osm sekund před koncem druhé třetiny. Kapitán Devils Nico Hischier vyjel zpoza soupeřovy branky a bekhendovou přihrávkou našel u pravé tyčky českého reprezentanta, který podstřelil levý beton brankáře Minnesoty Jespera Wallstedta a poslal hosty z New Jersey do vedení 2:1.

Čtyřiatřicetiletý Palát skóroval po dvaceti zápasech, poprvé od 1. prosince, kdy se prosadil proti Columbusu.

Druhý gól v utkání zaznamenal dvojnásobný držitel Stanley Cupu před polovinou poslední třetiny. Hokejisté Wild pod tlakem špatně rozehráli a ke kotouči se před brankou dostal Dawson Mercer. Palát po jeho přihrávce střelou do odkryté branky navýšil vedení New Jersey už na 5:1 a dostal se na hranici deseti kanadských bodů v sezoně. Devatenáct sekund před koncem utkání už jen porážku domácí Minnesoty zmírnil Marcus Foligno.

Dvougólový zápas v dresu Devils prožil také sedmadvacetiletý švédský útočník Jesper Bratt. Ten v třetím dějství dal dva slepené góly během pouhých 21 sekund a postaral se rovněž o vítěznou branku.

Hokejisté New Jersey tak přetrhli sérii čtyř porážek a ve Východní konferenci jsou se ziskem 48 bodů na 13. pozici. Wild prohráli čtvrté utkání z posledních pěti.

NHL
13. 1. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Dallas Stars Dallas Stars 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly:
48:42 Byfield (Perry, B. Clarke)
Góly:
03:44 W. Johnston (Steel, Lindell)
56:14 J. Robertson (Lindell, Hintz)
59:43 Duchene (Rantanen, Lindell)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Malott, Laferriere, Kempe – Foegele, Byfield, Perry – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Andre Lee, Helenius, Ward.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Petrovic, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Hintz, J. Robertson – Hryckowian, Duchene, Benn – Bastian, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Jake Brenk, Trevor Hanson – Bevan Mills, Brad Kovachik

NHL
13. 1. 2026 1:30
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Góly:
18:13 Dobson (Suzuki)
24:31 A. Carrier (Suzuki, Texier)
24:51 A. Carrier (Slafkovský, Děmidov)
40:29 Matheson (Caufield, Texier)
41:07 Slafkovský (Děmidov, L. Hutson)
46:05 O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský)
Góly:
11:53 Elias Pettersson (L. Karlsson, Hronek)
21:50 E. Kane (Räty)
29:42 Sasson (O'Connor, P. Joseph)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Guhle, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Gallagher (A) – Blais, Veleno, Beck.
Sestavy:
Tolopilo (Lankinen) – Willander, Hronek (A), M. Pettersson, Mancini, P. Joseph, T. Myers – DeBrusk, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – Garland, Kämpf, Boeser (A) – Öhgren, Sasson, O'Connor – E. Kane, Räty, Höglander.

Rozhodčí: O'Rourke, Lambert – Barton, Kelly

Počet diváků: 20962

NHL
13. 1. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Góly:
03:08 Zibanejad (Panarin, Soucy)
05:31 Carrick
Góly:
21:00 Tolvanen (Gaudreau)
24:27 Eberle (Kakko, Beniers)
52:02 Catton (S. Wright, R. Lindgren)
59:50 McCann
Sestavy:
Quick (S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Soucy – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin (A) – J. Miller (C), Trocheck, Perreault – Lafrenière, Laba, Othmann – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn, Oleksiak, R. Evans, C. Fleury, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), Kakko – Tolvanen, Gaudreau, Schwartz (A) – McCann, S. Wright, Catton – Melanson, Meyers, Winterton.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, M. MacPhee – M. Cormier, D. Blujus

Počet diváků: 18006

NHL
13. 1. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Góly:
25:40 Dvorak
Góly:
01:10 Holmberg (Girgensons, Gourde)
20:33 Guentzel (Černák, Hagel)
24:29 Point (Bjorkstrand, Guentzel)
39:29 Hagel (D. Raddysh, Kučerov)
56:39 Kučerov (D. Raddysh, Cirelli)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Juulsen, Andrae, Ristolainen, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Barkey – Grundström, Cates, Mičkov – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli (A), Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, James, Paul.

Rozhodčí: Francis Charron, Alex Lepkowski – Shawn Oliver, Travis Gawryletz

Počet diváků: 19489

NHL
13. 1. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly:
54:46 Bertuzzi (Kaiser)
Góly:
14:40 Hyman (Bouchard, McDavid)
20:16 Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid)
59:07 Bouchard (McDavid)
59:18 Draisaitl
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A) – Greene, Burakovsky, Bertuzzi – J. Dickinson (A), Michejev, Teräväinen – O. Moore, Lardis, Donato – N. Foligno (C), Slaggert, C. Dach.
Sestavy:
Ingram (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Emberson, Stastney, Regula – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), K. Kapanen – Mangiapane, Roslovic, Savoie – Janmark, Lazar, Frederic.

Rozhodčí: Lee, Schrader – Deschamps, Berg

Počet diváků: 17783

NHL
13. 1. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Florida Panthers Florida Panthers 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Góly:
10:19 Bryson (McLeod, Metsa)
37:57 Benson (T. Thompson)
59:46 Tuch (Byram, Dahlin)
Góly:
02:35 Reinhart (Balinskis, Verhaeghe)
15:11 Greer (Bennett, Verhaeghe)
51:07 Lundell (Luostarinen, Forsling)
58:46 Greer (Verhaeghe, Bennett)
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Power, Bryson, Metsa – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Zucker, Norris, Tuch (A) – Benson, McLeod, Quinn – Greenway, Dunne, Malenstyn.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Balinskis, Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett (A), Greer – Vilmanis, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Kunin, Studnicka.

Rozhodčí: South, Kea – Alphonso, Shewchyk

Počet diváků: 16343

NHL
13. 1. 2026 4:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:4P (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
16:12 C. Makar (Nečas, MacKinnon)
17:53 Nelson (MacKinnon, C. Makar)
52:55 Nečas (MacKinnon)
Góly:
11:15 Cowan
22:12 McMann
50:24 Matthews (Nylander, Ekman-Larsson)
63:59 Nylander (Ekman-Larsson, Matthews)
Sestavy:
Miner (Wedgewood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Solovjov, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson (A), Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Brindley, Ivan, Bardakov.
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Lorentz, Laughton, McMann.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Thomas John Luxmore – Brandon Gawryletz, Kiel Murchison

Počet diváků: 18084

NHL
13. 1. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3P (1:0, 2:0, 0:3 - 1:0)
Góly:
01:32 J. van Riemsdyk (Seider, Raymond)
21:28 DeBrincat (Copp, Chiarot)
24:54 A. Johansson (P. Kane, DeBrincat)
63:27 Copp (DeBrincat)
Góly:
44:44 Blake (Hall, Nikišin)
47:56 Jarvis (Sebastian Aho)
56:59 Gostisbehere (Sebastian Aho)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Finnie – DeBrincat, Copp, P. Kane – J. van Riemsdyk, Compher, Raymond (A) – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Ehlers – Hall, Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal (C), Jarvis – Kotkaniemi, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Schlenker, Markovic – Smith, Grillo

Počet diváků: 19515

NHL
13. 1. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Góly:
33:39 Hartman (Faber, M. Johansson)
59:41 M. Foligno (Brodin, Hinostroza)
Góly:
10:06 Mercer (Hischier)
39:51 Palát (Hischier, Siegenthaler)
47:26 Bratt (Hamilton, J. Hughes)
47:49 Bratt (Hamilton, Dillon)
49:39 Palát (Mercer)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Daemon Hunt – M. Johansson, Hartman, Boldy – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – M. Foligno (A), Sturm, Tarasenko – Trenin, B. Jones, Hinostroza.
Sestavy:
Markström (Allen) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Kovacevic, Dillon, Hamilton – Meier, J. Hughes (A), Bratt – Palát (A), Hischier (C), Mercer – Gricjuk, Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Dadonov.

Rozhodčí: Rank, Beach – Mahon, McNamara

Počet diváků: 18747

Vstoupit do diskuse
Výsledky

