Trenéři s rouškami, Pastrňák v karanténě. NHL zahájila netradiční přípravu

15:58 , aktualizováno 15:58

Jindy by si touhle dobou užívali dovolenou a na přípravném kempu by je vítali až za dva měsíce. Jenže letos je kalendář hokejistů z NHL postavený vzhůru nohama. Odložené play off má začít za necelé tři týdny, v pondělí zúčastněné kluby zahájily tréninkový proces. „Vládne tady zvláštní atmosféra,“ přiznávají hráči i trenéři.