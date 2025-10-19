Chytil nedohrál po tvrdém hitu, Vancouver ve Washingtonu udržel náskok

Na Chytila si v poslední minutě úvodní části hry počkal ve středním pásmu domácí Tom Wilson a šestadvacetiletého rodáka z Kroměříže po odehrání puku srazil na led. Rozhodčí útočníka Washingtonu za zákrok nepotrestali ani po kontrole u videa. Chytilovi, jehož kariéru v minulých letech zbrzdily otřesy mozku, museli z ledu pomoci spoluhráči.
Hit Wilsona na Chytila:
Vancouver s Filipem Hronkem v obraně vedl ve 25. minutě ve Washingtonu už 4:0. Capitals ještě dokázali zápas zdramatizovat, ale o třetí venkovní výhru Canucks nepřipravili.
Výsledky
33:42 Leonard (Wilson, D. Strome)
49:01 Chychrun (Lapierre, Sandin)
57:46 Carlson (D. Strome, Wilson)
00:59 Elias Pettersson (Garland)
17:11 T. Myers
17:52 Sherwood (Garland, Q. Hughes)
24:54 Blugers (E. Kane, T. Myers)
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, M. Roy – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, McMichael, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Garland – E. Kane, Chytil, Lekkerimäki – O'Connor, Blugers, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Barton, Jackson
28:51 Larkin (Chiarot, Raymond)
31:54 Finnie (Bernard-Docker, Larkin)
Gibson (Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Brandsegg-Nygård – J. van Riemsdyk, Copp, Rasmussen – Appleton, Compher, Berggren.
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Draisaitl, McDavid (C), Mangiapane – Podkolzin, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Frederic, Philp, K. Kapanen – Howard, Henrique, Savoie.
Rozhodčí: Furlatt, Kea – Berg, Kelly
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic, Crevier, Kaiser, Murphy, Grzelcyk, Levšunov – Burakovsky, Bedard, Bertuzzi – Michejev, Nazar, Teräväinen – Reichel, Donato, Slaggert – C. Dach, Greene.
Dostál (Mrázek) – Gudas, LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Minťukov – Killorn, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Terry, Granlund, Vatrano – Nesterenko, Poehling, Colangelo.
Vaněček (Vejmelka) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller, Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Korpisalo (Swayman) – Lohrei, McAvoy, H. Lindholm, Peeke, Zadorov, Jokiharju – Zacha, E. Lindholm, Pastrňák – M. Geekie, Mittelstadt, Eyssimont – Jeannot, Minten, Arvidsson – Beecher, Kuraly, Kastelic.