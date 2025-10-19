Premium

Chytil nedohrál po tvrdém hitu, Vancouver ve Washingtonu udržel náskok

  22:06
Hokejisté Vancouveru v NHL vyhráli 4:3 ve Washingtonu. Utkání nedohrál český útočník Canucks Filip Chytil, jenž musel odstoupit po tvrdém nárazu soupeře v závěru první třetiny.
Otřesený Filip Chytil z Vancouveru se těžce sbírá z ledu.

foto: AP

Vancouverský útočník Kiefer Sherwood slaví se spoluhráči vstřelený gól.
Vancouverský obránce Filip Hronek blokuje střelu Connora McMichaela z...
Vancouverský útočník Filip Chytil (vlevo) a Tom Wilson z Washingtonu
Spoluhráči z Vancouveru pomáhají otřesenému Filipu Chytilovi z ledu.
Na Chytila si v poslední minutě úvodní části hry počkal ve středním pásmu domácí Tom Wilson a šestadvacetiletého rodáka z Kroměříže po odehrání puku srazil na led. Rozhodčí útočníka Washingtonu za zákrok nepotrestali ani po kontrole u videa. Chytilovi, jehož kariéru v minulých letech zbrzdily otřesy mozku, museli z ledu pomoci spoluhráči.

Vancouver s Filipem Hronkem v obraně vedl ve 25. minutě ve Washingtonu už 4:0. Capitals ještě dokázali zápas zdramatizovat, ale o třetí venkovní výhru Canucks nepřipravili.

NHL
19. 10. 2025 18:30
Washington Capitals Washington Capitals : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Góly:
33:42 Leonard (Wilson, D. Strome)
49:01 Chychrun (Lapierre, Sandin)
57:46 Carlson (D. Strome, Wilson)
Góly:
00:59 Elias Pettersson (Garland)
17:11 T. Myers
17:52 Sherwood (Garland, Q. Hughes)
24:54 Blugers (E. Kane, T. Myers)
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin, M. Roy – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, McMichael, Wilson (A) – Milano, Lapierre, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson (A), Garland – E. Kane, Chytil, Lekkerimäki – O'Connor, Blugers, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: Hebert, Sandlak – Barton, Jackson

NHL
19. 10. 2025 21:00
zápas probíhá
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:0 (0:0, -:-, -:-)
Góly:
28:51 Larkin (Chiarot, Raymond)
31:54 Finnie (Bernard-Docker, Larkin)
Góly:
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Kasper, Brandsegg-Nygård – J. van Riemsdyk, Copp, Rasmussen – Appleton, Compher, Berggren.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Stecher, Kulak, Emberson – Draisaitl, McDavid (C), Mangiapane – Podkolzin, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – Frederic, Philp, K. Kapanen – Howard, Henrique, Savoie.

Rozhodčí: Furlatt, Kea – Berg, Kelly

NHL
20. 10. 2025 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic, Crevier, Kaiser, Murphy, Grzelcyk, Levšunov – Burakovsky, Bedard, Bertuzzi – Michejev, Nazar, Teräväinen – Reichel, Donato, Slaggert – C. Dach, Greene.
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – Gudas, LaCombe, Trouba, Zellweger, Helleson, Minťukov – Killorn, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, McTavish, C. Gauthier – Terry, Granlund, Vatrano – Nesterenko, Poehling, Colangelo.
NHL
20. 10. 2025 1:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller, Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – O'Brien, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Lohrei, McAvoy, H. Lindholm, Peeke, Zadorov, Jokiharju – Zacha, E. Lindholm, Pastrňák – M. Geekie, Mittelstadt, Eyssimont – Jeannot, Minten, Arvidsson – Beecher, Kuraly, Kastelic.
Vstoupit do diskuse
