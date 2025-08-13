„Už jede!“ S tím rozdílem, že zatímco napoprvé se někdo další na pódiu po tomhle Cejnarově prohlášení objevil až zhruba za tři hodiny, Nosek byl tentokrát v dresu Floridy Panthers skutečně na dohled. S manželkou a syny seděl v koňském povozu, který jej přes třídu Míru přivezl přímo na náměstí. S sebou měl slavný Stanley Cup.
„Koně k Pardubicím patří, takže podle mě to byl docela jedinečný způsob mého příjezdu. Jsem rád, že pardubický hokejový klub a město mi to pomohly zařídit,“ pochvaloval si novopečený šampion NHL.
Cesta to však nebyla úplně snadná, náměstí znovu zaplnily tisíce lidí, přes které bylo velmi těžké projet. Kočár se prodíral úzkým koridorem podél místních hospůdek.
„Občas to bylo fakt těsné, já chtěl pohár hned ukazovat, takže to se mnou jednou i docela zacloumalo, ale šofér byl výborný a všichni jsme to přežili ve zdraví,“ smál se Nosek.
Nejslavnější hokejovou trofej světa měl u sebe od úterního rána. Jen co cenná zásilka přistála v letadle z Lotyšska, odstartoval náročný program. Na náměstí Nosek přijel až kolem osmnácté hodiny plný elánu, ale zároveň viditelně unavený.
„Byl jsem na snídani s rodinou (přímo do poháru si nechal poručit vejce Benedikt), pak na zimáku za malými hokejisty, na gymplu, kde jsem studoval, pak zpátky na stadionu a následovala cesta kočárem na náměstí,“ popisoval našlapaný program Nosek.
„S pohárem můžu navíc prakticky manipulovat jen já a je fakt docela těžký, takže se pronese. Zvedat ho pořád nad hlavu, navíc v tomhle horkém počasí, dá docela zabrat. Snažíte se uspokojit maximum lidí,“ dodal.
Na akci si pochopitelně pozval svoje nejbližší, zmíněnou manželku s dětmi, rodiče i partu přátel, se kterou kdysi řádil v mládeži Dynama.
O doprovodný program se postarala kapela Verona v čele se zpěvačkou a dlouholetou Noskovou kamarádkou Veronikou Stýblovou nebo třeba frontman Vypsané Fixy Márdi. Na pódiu Noska doprovodil i další český letošní vítěz Stanley Cupu Vítek Vaněček či nedávný spoluhráč z Bostonu a čerstvá posila Dynama Jakub Lauko.
Na řadu přišly i videovzkazy, ten hlavní od Milana Hejduka, dalšího Pardubáka, který v roce 2001 dovezl do Pardubic Stanley Cup. Ještě spolu s Dominikem Haškem je Nosek třetím rodákem, kterému se to podařilo.
„Hejduk s Haškem jsou opravdové legendy, já se za ni nepovažuji, ale je příjemné být v jejich společnosti,“ nezastíral Nosek.
Obzvlášť poté, co jako malý kluk viděl Stanley Cup právě u Hejduka. Je s ním dokonce na jedné fotografii.
„Jsou to nádherné pocity. Člověk si uvědomí, že vlastně prošel stejnou cestu, je to až neuvěřitelné. Všechno mi to projelo před očima, cítím se fakt naplněný,“ zářil Nosek.
V příští sezoně zkusí slavnou trofej vyhrát s Floridou vyhrát znovu. „Příprava už běží v plném proudu, nachystal mi ji táta, takže budu mít silné úplně všechno,“ vtipkoval Nosek s otcem za zády.