Devětadvacetiletý útočník se stal hlavní hvězdou zápasu, když si naprosto podmanil druhou třetinu. Ve 31. minutě se asistencí podílel na brance českého forvarda Tomáše Hertla a následně vzal stav utkání úplně do svých rukou.
Za šest minut a deset vteřin vstřelil brankáři Caroliny Frederiku Andersenovi tři góly, čímž překonal 69 let starý rekord Maurice Richarda, který zazářil třemi brankami v rozpětí šesti minut a jednadvaceti vteřin. Před koncem druhé třetiny tak Vegas vedlo 4:0.
To ovšem nebylo všechno. Marner se střeleckou parádou stal také prvním hráčem, který si ve finále NHL připsal čtyři body v jedné třetině, a prvním hráčem v dějinách, který ve finále nasázel v jedné dvacetiminutovce čistý hattrick.
Podívejte se na Marnerův hattrick ve finále NHL:
A NATURAL HAT TRICK IN THE SPAN OF 6:10?!— NHL (@NHL) June 7, 2026
MITCH MARNER JUST DID THAT 🤩 #StanleyCup
Powered by @Verizon pic.twitter.com/dyf1qGPOzW
„Naše formace odehrála skvělý zápas ve všech třetinách, vlastně ve všech pěti. Výborně jsme posouvali puky dopředu, vyhrávali osobní souboje u mantinelu a tvořili hru,“ hodnotila skromně hvězda zápasu. „Celý večer jsme si vytvářeli šance. Spoluhráči mě dostávali do skvělých pozic a já měl to štěstí, že jsem je dokázal proměnit.“
Kanadský útočník vede tabulku bodování play off. 28 bodů (10+18) je nejvíc kolik kdy jakýkoli útočník Vegas nasbíral v jedné sezoně vyřazovacích bojů. Překonal tak spoluhráče Jacka Eichela, který tento rekord vytvořil s 26 body v roce 2023.
„Teď je prostě na úplně jiné úrovni,“ hodnotil Marnera Eichel. „Musím mu vzdát velký hold, hraje neuvěřitelně. Bylo úžasné ho sledovat“
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Ve třetí třetině ale dění na ledě ovládl soupeř. Andersena v brankovišti Caroliny vystřídal Brandon Bussi a ke slovu se dostaly hlavní hvězdy Hurricanes. Během rekordních 39 sekund se prosadili Jordan Martinook, Taylor Hall a Jordan Staal, kteří tak vrátili svůj tým zpátky do hry.
Marner mohl přidat branku ještě ve třetí třetině, v trestném střílení ale neuspěl, což přikládal i počínající únavě.
„Už jsem byl dost vyčerpaný. I proto jsem si ani nevšiml, že soupeř vystřídal brankáře,“ podivoval se. „Když jsem jel na branku, snažil jsem se rychle vystřelit nebo něco vymyslet. Moje klička nebyla špatná, minul jsem jen o kousek. To se v hokeji občas stává.“
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V čase 58:18 potrestal faul Shey Theodora útočník Caroliny Andrej Svečnikov a za stavu 4:4 poslal střet do prodloužení.
„Před prodloužením se toho moc nenamluvilo. Věděli jsme, co se stalo. Promarnili jsme čtyřbrankové vedení. O tom jsme nemuseli mluvit. Bylo jasné, co uděláme, až začne prodloužení – prostě se pokusíme vrátit ke své hře,“ řekl trenér Vegas John Tortorella.
A to hráči také udělali. V nastaveném čase odčinil svůj trest právě Theodore, který ve 26. minutě vystřelil Vegas vítězství a vedení 2:1 v sérii.
Podívejte se na vítězný gól Shea Theodora ve finále NHL:
VEGAS BEATS CAROLINA IN DOUBLE OT IN A GENERATIONAL CUP FINAL GAME 😱— ESPN (@espn) June 7, 2026
WHAT A ROLLERCOASTER OF EVENTS IN GAME 3‼️ pic.twitter.com/rtQxt7YVmn
„V prodloužení se prostě snažíte dostat cokoliv před branku a doufáte, že se to odrazí správným směrem. Naštěstí se to povedlo,“ uvedl střelec vítězné branky.
„Byl to neuvěřitelně bláznivý zápas. Závěr základní hrací doby jsme si samozřejmě představovali úplně jinak. Jsem ale obrovsky pyšný na to, jak tým na celou situaci zareagoval,“ zakončil Marner.
„Týmu není třeba moc říkat. Hráči se chovají se správně a myslím, že právě proto mají šanci hrát o Stanley Cup,“ doplnil Tortorella.
Čtvrté finálové utkání čeká týmy 10. května opět v T-Mobile areně v Las Vegas.