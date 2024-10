Palát: Se Švýcary jsme se nad finále MS hodně nasmáli. Už je to za námi

Jak probíhaly první dny po přesunu z New Jersey?

Přiletěli jsme v pondělí a hned byl trénink, v úterý jsme měli volno. Prošli jsme si Prahu a dali si dobrou večeři, takže zatím super.

Pondělní i středeční trénink neproběhl v O 2 areně, ale nezvykle v pražských Strašnicích, jak jste to zvládli?

Nejnáročnější jsou přejezdy. Musíte se obléct do výstroje a pak přejet autobusem. Dneska byl ale dobrý trénink a vše už směřuje k pátečnímu zápasu.

Šatnu, na kterou jste byl zvyklý s národním týmem, jste nakonec nedostali?

Trochu jsem doufal, že ji budeme mít, škoda. Ta naše je ale taky docela velká.

Probíhala v šatně Devils diskuse ohledně mistrovství?

To už je za námi. Pár dní po příletu do New Jersey jsme se hlavně se Švýcary nad finále zasmáli, ale teď už to neřešíme.

Jak je na tom tým před startem sezony?

Je to takové klišé, že začátek sezony je jednou z nejdůležitějších věcí. Budeme se na to více soustředit a snad vyhrajem. Z osobního hlediska chci hlavně zůstat zdravý a mít lepší sezonu než předchozí. A udělat play off. Máme nové hráče, kteří nám pomůžou se do vyřazovací části dostat.

Je do přípravy týmu s trenérským štábem nějak zapojena i klubová legenda Patrik Eliáš?

Páťa teď pracuje ve Slavii, takže se byl jen několikrát s kluky pozdravit. V minulosti letěl do New Jersey a zapojil se i do tréninků, teď se jen bavil s trenéry.

Výjimečný bude dvojzápas pro trenéra Buffala Lindyho Ruffa, který loni vedl právě New Jersey. Využije poznatky ve svůj prospěch?

Pro Lindyho to bude určitě důležitý zápas. Hraje proti své bývalé organizaci, ale to samé platí i pro nás hráče. Chceme ho porazit. Zná nás dobře, ale máme nového kouče a ten má trochu jiný systém a rozdílné detaily. Dá se říct, že všechny týmy NHL hrajou dost podobně a rozhodují jen detaily.

Jak se trénuje pod novým koučem Sheldonem Keefem?

Je to změna. Každé cvičení na tréninku navazuje na nějakou fázi hry jako založení útoku a podobně, takže vládne spokojenost.

Český útočník Ondřej Palát drží pohár pro mistry světa.

NHL není v Praze poprvé, sledoval jste některé z předchozích představení?

Moc jsem to v minulosti neřešil. Pamatuji si, že jsem tu viděl hrát Hertlíka a Steven Stamkos (bývalý spoluhráč z dob působení v Tampě) mi kdysi vyprávěl, jak hrál v Praze proti Rangers. Moc se mu tu líbilo.

Kam domácí zápasy NHL řadíte v kariéře?

Je to další ze splněných snů. Ať už to je Stanley Cup, zlatá medaile z mistrovství a teď tohle. Určitě na to budu po kariéře vzpomínat, nepovede se to každému.

Ze strany kamarádů byl větší zájem o vstupenky na mistrovství nebo teď na NHL?

Asi během šampionátu, lístky na NHL nejsou zrovna nejlevnější, ale rodinu a kamarády tady mám.