Ještě jedna šance na pohár. Jak se smíšek Fleury stěhoval do Minnesoty

Když v sobotu seděl na hostující střídačce v Xcel Energy Center, rozhlížel se po zaplněných tribunách. Už věděl, že za pár dní bude minnesotský stadion jeho novým domovem.

Možná byl i radši, že tentokrát na led nemusel a mohl pouze nasávat atmosféru.

V Chicagu se nezdržel dlouho. S týmem podepsal před sezonou, jenže Blackhawks ztratili poměrně rychle šanci na boj o play off, a tak bylo jasné, že se vedení pokusí za Fleuryho s končícím kontraktem získat nějakou protihodnotu.

Generální manažer Bill Guerin toužil do Wild přivést spolehlivého brankáře, který by vytvořil dvojici s pohodářem Camem Talbotem. Fleuryho měl na seznamu jako číslo jedna.

Tak moc věřil, že dovede trejd do úspěšného konce, že se domluvil na výměně dvojky Kaapa Kähkönena do San Jose za urostlého beka Jacoba Middletona. O to překvapenější byl, když se dozvěděl požadavky Blackhawks.

„Kromě výběrů v draftu chceme i Kähkönena,“ sdělil mu Kyle Davidson, jeho chicagský protějšek.

Že už je finský gólman jinde, Guerin prozradit nechtěl. Propálil by, že s příchodem Fleuryho najisto počítá. Nakonec se oba manažeři domluvili. Chicago obdrží výběr ve druhém kole draftu, který se však může změnit na první rundu, pokud se Wild dostanou v play off do konferenčního finále a nová posila v brankovišti k tomu přispěje aspoň čtyřmi vítězstvími.

Ač byl původní plán takový, že by si Fleury po sobotním duelu pouze přestěhoval věci z hostující šatny do domácí, nakonec se jednání protáhlo až do pondělí. Guerin společně s klubovým vlastníkem Craigem Leipoldem nasedli na palubu soukromého tryskáče a pro úřadujícího držitele Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže si doletěli.

V noci na úterý už Fleury znovu seděl na lavičce náhradníků v hale v centru St. Paul. Na sobě už neměl bílý dres s indiánem na prsou, místo toho oblékl ten tmavě zelený se siluetou zvířete, která má zároveň připomínat divokou krajinu.

„Je vidět, že lidé si tady hokej opravdu užívají. Vždycky byla zábava tu hrát, pokaždé je tu plno,“ rozplýval se Fleury.

Sledoval, jak jeho konkurent o místo Talbot udržel proti Vegas čisté konto. Právě za Golden Knights odehrál rodák z frankofonní části Kanady uplynulé čtyři ročníky.

Že by snad přítomnost dvou kvalitních gólmanů na jedné soupisce mohla nadělat nějaké nepříjemnosti, se Wild bát nemusí. Guerin přátelskou povahu Fleuryho dobře zná, vždyť spolu bok po boku získali pro Pittsburgh v roce 2009 Stanley Cup. Navíc silné tandemy nejsou pro „Flowera“ ničím novým, v podobných situacích se ocitl i s Robinem Lehnerem či s Mattem Murraym.

A spolupráce vždy zafungovala.

„Zbožňuju hrát, zbožňuju zápasit o místo, v tom je přece ta zábava. Cama zatím moc neznám, ale přijde mi jako fajn chlapík,“ prohlásil Fleury.

„Jsme jeden tým, podle toho se musíme chovat. Talbotovi naprosto důvěřuji jako hráči i jako člověku. Bude to v pohodě,“ doufá Guerin.

Po sezoně bude Fleury nechráněným volným hráčem, nicméně Minnesota věří, že pokud se mu v týmu zalíbí, zůstane i delší dobu. Sám gólman navíc končit nehodlá. Věří, že zdraví mu ještě minimálně jeden další ročník dovolí.

V prosinci překonal hranici 500 vítězství, více jich v historii NHL nasbírali jen Patrick Roy a nedostižný Martin Brodeur. Ze zisku Stanley Cupu se s Pittsburghem radoval v letech 2009, 2016 a 2017, během první sezony Vegas v lize týmu pomohl až do nakonec neúspěšného finále.

V minulém play off mimochodem přispěl k vyřazení Minnesoty v prvním kole vyřazovacích bojů, v sedmém zápase pustil za svá záda jen dva puky. „Teď jsem šťastný, že tu můžu být a ročník si ještě trochu prodloužit. Nic na světě není příjemnější než vítězství. Je to pocit, který toužíte neustále nahánět, pronásledovat. V tom chci pokračovat,“ zdůraznil Fleury.