V NHL se uzavírají přestupy. Kdo mění klub a budou se stěhovat i Češi?

Martin Korbáš
Aktualizujeme   14:55
V pátek ve 21 hodin středoevropského času končí v NHL možnost přestupů. Manažeři týmů tak mají poslední možnost vyladit kádry pro play off zámořské hokejové soutěže. Kdo se kam stěhuje a budou se změny působišť týkat i Čechů? Sledujte v našem souhrnném textu.
John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals.

John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals. | foto: Geoff BurkeReuters

Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks v zápase s Vancouver Canucks, doráží na...
Útočník Vancouveru Conor Garland (v bílém dresu) překonává brankáře Anaheimu...
Zayne Parekh (89) z Calgary Flames u puku v zápase s Vancouver Canucks,...
Obránce Luke Schenn z Winnipegu (vpravo) v bitce s Jeffem Malottem z Los Angeles
18 fotografií

V noci ze čtvrtka na pátek se udál zřejmě zatím největší trejd. Po 17 letech skončil ve Washingtonu zkušený obránce John Carlson. Nově se stane parťákem Radka Gudase, Lukáše Dostála a Petra Mrázka v Anaheimu. Capitals naopak obdrželi volby v letošním a příštím draftu.

Velmi aktivní je na trhu Buffalo, které si v této sezoně vede nad očekávání a cítí šanci na úspěch v play off. Z New York Rangers získalo útočníka Sama Carricka, defenzivní řady nově doplní Logan Stanley a Luke Schenn, kteří přišli z Winnipegu.

Jets na oplátku získali forvarda Isaka Roséna, beka Jacoba Brysona a dvě draftové volby. Ty pro letošek a rok 2028 získal také Vancouver, který poslal do Columbusu útočníka Conora Garlanda.

Bude se poslední den přestupů týkat i Čechů? Zajímavý by mohl pro týmy aspirující na Stanley Cup být třeba útočník David Kämpf, jenž po konci v Torontu podepsal poměrně skromný kontrakt s Canucks. Nezabírá tak příliš prostoru pod platovým stropem.

Nebo dojde na zadáka Radima Mrtku, jenž zatím zůstává v Buffalu, protože obránce Colton Parayko odmítl výměnu do Sabres, či případně na jiné mladé hráče?

Přední výměny před uzávěrkou přestupů v NHL

John Carlson (obránce, Washington -> Anaheim)
Conor Garland (útočník, Vancouver -> Columbus)
Sam Carrick (útočník, New York Rangers -> Buffalo)
Logan Stanley (obránce, Winnipeg -> Buffalo)
Luke Schenn (obránce, Winnipeg -> Buffalo)
Isak Rosén (útočník, Buffalo -> Winnipeg)
Jacob Bryson (obránce, Buffalo -> Winnipeg)

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Jaroslav Chmelař z New York Rangers slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Hráči Toronta zakládali útočnou akci, puk ale ve středním pásmu ztratili a Jaroslav Chmelař ujížděl na soupeřovu bránu. Kotouč si navedl na forhend a zakončil do horního růžku. Pro hokejistu New York...

6. března 2026  13:24

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání s Philadelphií.

Souboj českých hokejových brankářů Dana Vladaře a Vítka Vaněčka v zápase NHL mezi Philadelphií a Utahem ovládl druhý jmenovaný. Výhru 3:0 podpořil čistým kontem s 16 zákroky, Vladař kryl 20 z 22...

6. března 2026  6:46,  aktualizováno  8:29

Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Závar před bránou Sparty v utkání s Hradcem Králové.

V situaci, kdy dvanáct ze čtrnácti týmů postupuje do play off a základní část hokejové extraligy dlouho klouže na hraně fádnosti, protože kluby hrají jen o lepší umístění a nikoliv o samotný kýžený...

6. března 2026

Petrovický do Budějovic? „Nic potvrzovat nebudu.“ Hanzlík kritizuje postup klubu

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Po loňském strachu úleva. A splnění předsezonního cíle. Zatímco před rokem v těchto dnech vyhlíželi hokejisté Olomouce více než měsíční lopotnou přestávku, během níž se připravovali na baráž o...

6. března 2026

Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc...

5. března 2026  15:18

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

5. března 2026  14:02

Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Další ukázka nevyzpytatelného trhu v NHL? Zatímco v červnu si ho Buffalo v draftu vybralo na 9. místě, nyní klub Radima Mrtku nabízí jiným. Podle informací ze zámoří je na spadnutí výměna k...

5. března 2026  13:13

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Útočník Vegas Tomáš Hertl (vpravo) se raduje ze svého gólu v prodloužení proti...

Hokejový obránce Filip Hronek v NHL vyprodukoval tři body za gól a dvě nahrávky, jeho Vancouver přesto na Carolinu nestačil a prohrál 4:6. Naopak vítězství ve středečním programu režíroval centr...

5. března 2026  6:38,  aktualizováno  9:53

