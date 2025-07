Zadrženi na poslední chvíli. NHL hýřila podpisy, hráči zůstávali. Vegas má Marnera

Už tak se od otevření trhu s volnými hráči, jenž je v harmonogramu soutěže zapíchnutý na 1. červenec v 18 hodin SEČ, neočekávaly zrovna velké věci.

Až na výjimky nebyl napěchovaný obřími hvězdami, spíš pár solidními hokejisty do druhých lajn a zarputilými pracanty.

Týmy se běžně snaží jednat s hráči, kterým končí smlouva, až do poslední chvíle. Ale málokdy je v klubu udrží a nakonec jim stejně pláchnou.

Tentokrát tomu bylo jinak, ze seznamu potenciálně volných hráčů v poslední možný den vyškrtali manažeři hned čtrnáct jmen!

A rovnou ta, jaká měli konkurenti tučně označená.

Nejdřív Aarona Ekblada, pravděpodobně nejžhavější zboží do obrany, také jedničku draftu z roku 2014.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu ovšem hned po vítězném play off v dresu Floridy hlásil, že by se nejraději nikam nestěhoval. „Strávil jsem tu 11 let, to je víc než v jakémkoli jiném městě v mém životě. Je to můj domov a očekávám, že bude domovem i nadále.“

Říkal, že nějaká jednání už proběhla, ale nikterak vážná. „Obě strany na tom ale budou pracovat. Zdá se, že se tu věci často nechávají na poslední chvíli,“ pravil tehdy.

Anton Lundell (15), Brad Marchand (63) a Aaron Ekblad (5) slaví floridskou trefu.

A to platilo doslova. Ekblad se skutečně s Floridou nakonec domluvil den před otevřením trhu na osmileté smlouvě za 6,1 milionu dolarů ročně.

Jen o chvíli později se mohli fanoušci Panthers těšit z další noviny, generální manažer Bill Zito totiž v týmu upevnil i Brada Marchanda. Ačkoliv nedávno oslavil 37. narozeniny, dočkal se šestiletého kontraktu za 5,25 milionu ročně.

Ale nečinila se pouze Florida.

Asi největší rybu z akvária vytáhlo ještě před zahájením lovu pro všechny Vegas. Rozhodlo se pro variantu „trade and sign“, neboli vyměnit a podepsat. S Torontem vyjednali trejd Mitche Marnera (druhým směrem putoval Nicolas Roy), s nímž následně zpečetili osmiletou spolupráci s roční gáží 12 milionů dolarů.

Golden Knights tak maximálně využili prostoru, jaký jim vznikl pod platovým stropem po dlouhodobě zraněném zadákovi Alexi Pietrangelovi. Opět ukázali, že mohou nabídnout hráčům atraktivní destinaci i peníze díky nulové státní dani.

Hvězdný útočník Mitch Marner z Toronta

Naopak další hráči už zůstali ve svých klubech. Třeba ruský obránce Ivan Provorov v Columbusu (7 let, 8,5 milionu ročně), útočník Andrej Kuzmenko v Los Angeles (1 rok, 4,3 milionu), forvard Kasperi Kapanen v Edmontonu (1 rok, 1,3 milionu) nebo zadák Henri Jokiharju v Bostonu (3 roky, 3 miliony).

Na ročním kontraktu s Detroitem se domluvil i legendární Patrik Kane, jenž si vydělá tři miliony dolarů.

A aby toho nebylo málo, podepisovali také hráči, kteří sice spadali do kategorie chráněných a na volný trh tak ještě zamířit nemohli, zato ale stáli před hrozbou tzv. offer sheetu.

Ten spočívá v tom, že tým může předložit hráči konkrétní nabídku smlouvy, kterou může současný zaměstnavatel dorovnat a hokejista by ji následně podepsal.

Pokud by ji nedorovnal, hráč by změnil tým a jeho již bývalý celek by získal podle výše smlouvy odstupné ve volbách na draftu.

Což byl případ třeba beka Evana Boucharda. Edmonton na něm nešetřil, kanadský ofenzivní obránce souhlasil se čtyřletou smlouvou za 10,5 milionu ročně.

Ačkoliv tak trh s volnými hráči otevře své brány až v úterý podvečer, byl to už poslední červnový den, který obstaral slušnou porci zábavy.