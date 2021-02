Pořád mám v sobě oheň, vyznává se Spezza. Odložená hvězda dala hattrick ze čtvrté lajny

Zima 2020. Bylo po sezoně, na Stanley Cup zase nedosáhl, ale hokejový útočník Jason Spezza měl jasno, že chce ještě jeden rok ve své úspěšné kariéře přidat a zkusit ještě naposledy zaútočit na zisk poháru.



Ostatně kvůli tomu do týmu Toronta přišel, a byl dokonce ochotný mnohonásobně slevit ze svých současných nároků.



Jenže management Maple Leafs na něj neměl peníze. Podepsat totiž bylo třeba mladé perspektivní hráče s výhledem na další sezony i jednoho z nejlepších nahrávačů všech dob Joea Thorntona.

A tak Spezza čekal. „Vzít si nějaký čas na rozmyšlenou bylo pro obě strany asi to nejlepší, co se mohlo stát.



Hokejista Toronto Maple Leafs Jason Spezza rozjíždí útok. V zápase proti Vancouveru nastřílel hattrick.

Nakonec se povedlo oběma stranám dohodnout na základním kontraktu za 700 tisíc dolarů za rok. Když už se Spezza zapojil do přípravy, po konci krátkého předsezónního kempu tušil, že jeho pozice bude složitější. Do poloviny ledna odehrál několik zápasů, než od kouče Sheldona Keefea uslyšel nepříjemnou zprávu: „Budeš na čekací listině.“



V sedmatřiceti proto musel nejprve projít listinou nechráněných hráčů. Když si jej ke štěstí Toronta nikdo nestáhl, zamířil mezi hráče vyčkávající na povolání do takzvaného taxi squad. A tak až do konce měsíce neustále pendloval mezi zdravou rezervou a prvním týmem. Spezza byl se situací srozuměný a chápal to.

„Oheň ve mně pořád hoří, jak už jsem řekl dřív, a nic se na tom nemění ani po pár měsících,“ říká útočník. Navzdory nepříznivé situaci nebyl zahořklý, ani netrucoval. Tvrdě pracoval a vyhlížel telefonát z Toronta.

„Hrát za Toronto je pro mě něco speciálního. Vždycky jsem snil o tom, že budu jedním z torontských kluků a součástí něčeho velkého. Proto jsem nebral jako samozřejmost, že jsem byl pokaždé v sestavě,“ vysvětloval své pocity pro server The Athletic.



Za pracovitost a vytrvalost byl po týdnu čekání na další šanci odměněný povoláním zpátky do nablýskané NHL, kde hned zazářil. Během čtvrtečního úžasného večera, kdy Toronto porazilo Vancouver 7:3, vstřelil hattrick.

Ještě před pár lety by třígólové představení v jeho případě nebylo ojedinělou a zvláštní událostí. To býval členem elitních útoků Ottawy a udivoval vedle hvězdného Daniela Alfredssona. Později stejně tak válel v Dallasu.

Teď byl narychlo povolán na křídlo čtvrtého útoku Toronta, jako nejzkušenějšího borce jej kouč dokonce zařadil na přesilovku k Tavaresovi, Nylanderovi a dalším.

Hned se odměnil perfektní ranou právě z početní výhody, potom zkušeně proměnil přečíslení. Ve třetí třetině se rychle protáhl okolo obránce Edlera, objel i padajícího brankáře Demka a zavěsil.



„Na led sice nepřilétla sprška čepic jako obvykle, ale když jsem přišel do šatny, hoši mě pořádně polili vodou. Docela mě dostali,“ culil se Spezza na pozápasové tiskovce. „Byla to hezká noc. Puk se držel pořád u mě a přiznejme si, že posledních pár let moc takových večerů nebylo.“

Ústup ze slávy byl patrný. Vždyť svůj poslední hattrick zařídil 9. dubna 2016 ještě coby útočník Dallas Stars. „Ještě víc než ty tři góly mě potěšilo, jak šťastní za mě byli ostatní kluci. To jsou momenty, na které nezapomenu,“ hovořil dojatě.

Kolik ještě podobně okořeněných večerů přidá? Spoluhráči doufají, že s nimi zůstane a třeba ho přemluví, aby po sezoně definitivně neskončil. „Jason pro mužstvo znamená hodně. Dokonce víc, než si kdo umí představit,“ zdůraznil jeden z lídrů Maple Leafs Auston Matthews.

„Rozhodně byla zábava ho dnes večer sledovat, starý dobrý Jason Spezza, jak si ho pamatujeme. Předvedl vážně skvělou show, kterou si zaslouží. Každý den tvrdě pracuje. Odhodlání, které dává do hry i celého týmu, je v jeho fázi kariéry naprosto neuvěřitelné,“ složil Matthews poklonu veteránovi.

Bude i po své gólové explozi pořád na pozici torontského kluka, který čeká na šanci? V hvězdami i mladíky nabité soupisce se pro něj bude složitě hledat jiné místo. Proto na něj zbyla pozice na křídle vedle Petana s Boydem. Ani to mu ovšem nevadí v cestě za dětským snem.

„Vyhovuje mi to. Máme šanci mít vážně dobrou čtvrtou lajnu a já mám schopnosti na to, abych se pokaždé různě posouval sestavou,“ uzavřel.