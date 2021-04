Děsil mě modrý dres, přiznal Rittich. Cestou do Toronta se loučil s Flames

Noční debut jihlavského odchovance za nejtradičnější tým NHL z Toronta nemohl mít emotivnější pozadí. V klubu byl teprve pár hodin, když se trenéři rozhodli: „Cítíš se dobře a potřebuješ chytat. Nastoupíš proti Calgary.“

Tedy proti týmu, kde strávil poslední roky. Byla by to snová premiéra, kdyby ji ještě dokázala přikrášlit mimořádně cenná výhra. Maple Leafs však doma podlehli Flames 2:3 v prodloužení a Rittich inkasoval klíčový gól po trefě šikuly Johnnyho Gaudreaua z forhendové kličky, kterou od něj neznal.



„Než ho vyměnili, párkrát jsme zkoušeli nájezdy v tréninku a několikrát jsem ho překonal. A k té kličce? Normálně ji nedělám, takže jsem Davida asi trochu překvapil,“ říkal střelec vítězné branky.

Brankář Toronta David Rittich neodolal rychlé kličce, Johnny Gaudreau z Calgary střílí vítězný gól.

„Nemyslím si, že by s těmi góly mohl něco dělat. Byl to od Davida dobrý debut,“ chválil ho kouč Toronta Sheldon Keefe.



Když ho překonal někdejší spoluhráč Gaudreau, jenž na něj snad tisíckrát najížděl v tréninku, nebyl to nejzvláštnější moment celého zápasu. „Nejdivnější na tom všem bylo, když mě během první třetiny zasáhl strašidelný pocit, že mám na sobě najednou modrý dres. Rychle jsem si uvědomil, že už jsem vlastně hráč Toronta,“ vtipkoval Rittich.



Možnosti přitom byly omezené už kvůli tomu, že pro kanadské týmy je v covidové době dost obtížné provádět trejdy mimo jejich území. A tak bylo i pro Toronto nejsnazší hledat záskok za zraněnou dánskou jedničku Frederika Andersena u šesti sousedů z Kanady.

Posledních 36 hodin bylo pro českého gólmana hodně turbulentních. Uzávěrka přestupů ho vysvobodila z patové situace. Věděl, že za draze zaplaceným Jacobem Markströmem tolik chytat nebude, a tak mu přestup přišel vhod.



Trejd se v poslední fázi upekl neuvěřitelně rychle. Manželka Rittichovi narychlo pomáhala zabalit kufr s nejnutnějšími věcmi, brankář potom nasedl do stejného letadla s už bývalými parťáky z Calgary a svezl se s nimi do Toronta. „Ten let byl dost zajímavý. Padalo tam hodně narážek i srandiček. Stihl jsem dát alespoň každému sbohem a pořádně se rozloučit,“ přiznal Rittich.

„Strávil jsem tady čtyři roky a našel si tu přátele na celý život. Nebylo lehké opustit tak krásné město i skvělý tým,“ vykládal emotivně po zápase.

„Popravdě bylo super, že jsem mohl jít hned do zápasu a získat zase zpátky pocit být na ledě, protože jsem delší dobu nehrál. Postupně jsem si zvykl a ve druhé půlce zápasu už jsem to byl zase já,“ liboval si ale Rittich po překotném startu nového angažmá.



Přestože první duel u Maple Leafs nevyhrál, zapsal 25 zákroků a svou rychlostí, pohybem i jistotou potěšil svého nového kouče Keefea.

„Jsem si jistý, že dnešní večer byl pro Davida dost těžký. Všechny ty emoce jsou toho součástí, ale zápas je něco jiného. Fakt mohlo být dost obtížné zvyknout si na barvy dresu, jiné kluky na ledě i fakt, že hrajete na opačné straně. Ale vypadal v brance vážně dobře, soustředěně, přidal pár dobrých zákroků,“ líčil trenér.

Bude svému novému svěřenci dávat šanci pravidelně?