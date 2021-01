Megalomanští šampioni. Tampa je 16 milionů nad stropem, jak kouzlí?

Čekaly se trejdy, vyplácení ze smluv či najímání levnějších řešení z hráčského trhu. Nic z toho se nestalo.

Dobře se vědělo, že hlavním vánočním přáním kouče Jona Coopera je udržení mistrovské soupisky pohromadě za jakoukoliv cenu. A ačkoliv tato tužba generálnímu manažerovi Julienu BriseBoisovi připravila ošemetný rébus k vyřešení, vyslyšel ji.

Zvolil vskutku neotřelý způsob, jak mít všechny majitele posledního Stanley Cupu pod jednou střechou a přitom se kulantně a vychytrale vypořádat s už tak nabitým platovým stropem.

Jak to tedy celé bylo? Ještě před Vánoci neměla Tampa podepsané smlouvy s omezeně či neomezeně volnými hráči, přitom platový strop (maximální hodnota v NHL je 81,5 milionu dolarů) tou dobou i bez jakéhokoliv zásahu přetékal o několik milionů.

„Umím si představit, že v takové situaci manažeři takto zatížených týmů - a že jich je několik - volají do ostatních mužstev a baví se o tom, které hráče si vymění,“ říká Radim Vrbata, jeden z historicky nejlepších Čechů v NHL.

Marián Gáborík.

BriseBois to neudělal a vydal se opačnou cestou. V zadních řadách měl díru a ještě nebyl dohodnutý na kontraktu s útočníkem Cirellim.

Obranu zacelil osvědčenými slovanskými oporami. V jeden okamžik se dokázal dohodnout s Čechem Janem Ruttou (na dva roky za 2,6 milionu) i slovenským čahounem Erikem Černákem (tři roky za 8,85 milionu).

„Jestli je současná Honzova smlouva moc malá, to nedokážu posoudit, ale výkony odváděl dobré, má Stanley Cup a pokračování v NHL si zasloužil,“ hodnotí Vrbata.

Potom už zbýval Cirelli, poslední ze současných mistrů bez smlouvy, jemuž na Štědrý den nabídl stejně štědrý kontrakt na tři roky za 14,4 milionu dolarů. To už platový strop Tampy přetékal o víc než deset milionů dolarů. V současnosti už je to více než 16 milionů, když se klub dostal s výplatami za hráče na 97 316 666 dolarů.

Ale žádná panika.

Právě tehdy začíná celá filozofie udržení kádru Tampy. Když se vedení týmu dozvědělo, že kvůli vážnějším potížím s kyčlí zřejmě celou následující sezonu nemůže počítat s hvězdným Nikitou Kučerovem, zapsalo jej na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Právě listina dlouhodobě zraněných, takzvaná LTIR, výrazně Lightning pomůže. Zjednodušeně řečeno: plat každého hráče zapsaného na tento seznam před sezonou se totiž odečítá z úhrnné částky v platovém stropu. Složitým výpočtem se potom mění i celková hladina stropu týmu.

„Pomůže jim to, ale nemusí to zdaleka stačit,“ upozorňoval Darren Dreger ze stanice TSN. Správně, ani Kučerovových 9,5 milionu by nestačilo. A tak se manažer Lightning vydal ještě dvakrát stejnou cestou a poohlížel se po zraněných borcích, které rychle našel v Ottawě.

Krátce před Silvestrem se totiž zbavil útočníka Cedrica Paquetta (1,6 milionu za rok) a spolehlivého beka Braydona Coburna (1,7 milionu) výměnou za smlouvy gólmana Anderse Nilssona a Mariána Gáboríka.

Ano, Gáboríka, který už dávno nehraje, jeho kontrakt na 4,87 milionu je poslední rok platný a vypomohl už nejednomu mužstvu. Stejný postup aktuálně platí i v případě třicetiletého Nilssona.

Platový strop v Tampě Maximální výše platového stropu NHL

81,5 milionu dolarů

Současná celková výše smluv Tampy v sezoně 2020/21

97,3 milionu Odečítané smlouvy dlouhodobě zraněných

Nikita Kučerov - 9,5 milionu

Marián Gáborík - 4,87

Anders Nilsson - 2,6 Výše stropu bez smluv zraněných

80,3 milionu



Rázem se Tampa dostala na hladinu povoleného rozpočtu na platy hráčů a ještě chytrým způsobem udržela opory vítězného mužstva.

Co dál? Pár dní před startem nové sezony musí řešit ještě jeden zásadní problém. Stále se vlastně neví, jak to bude s kapitánem a největší hvězdou Stevenem Stamkosem. Ten ve finále Stanley Cupu odehrál jen pár minut, stihl dát gól a zase odkulhal na marodku.

Tvrdí se, že ještě není zcela fit, ale prozatím na soupisce zdravých útočníků figuruje. Platí však, že pokud by Stamkos nebyl zcela zdráv, Tampa nebude riskovat, že si její největší hvězda a tahoun týmu obnoví vleklé zranění, bude delší dobu mimo a nebude schopen předvádět stálé výkony. Proto by nejspíš volila cestu ochrany své drahé investice.

„Nejspíše by si tak pomohli. Když nebude zdravý, je možné, že se rozhodnou pro jeho stoprocentní doléčení, odpískají celou jeho sezonu a využijí LTIR i na něj,“ soudí Vrbata.

Dává to smysl. Tampě by se uvolnilo dalších 8,5 milionu a BriseBois by s volnými penězi mohl předvádět další kouzla. Web The Athletic totiž soudí, že bez Stamkose, Kučerova či obou naráz by Tampa měla jen pramalou šanci na obhajobu trofeje. A tak se nabízí jako řešení uzavření krátkodobých smluv s hokejisty na trhu.

Tam zůstává jako omezený volný hráč například střelec Mathew Barzal (dříve New York Islanders) nebo mladý útočník Jesper Bratt (New Jersey Devils). Zvláště Barzal by jako náramně zručný pravák nahradil v přesilovce snajpra Stamkose.

Anebo Tampa obětuje některé ze současných tvořivých hráčů výměnou za prvotřídní hvězdu schopnou dosáhnout na devadesát bodů za sezonu a nastřílet přes třicet gólů.

„Pokud by došlo ještě na trejdy, nebyl bych rád, kdyby to odnesl Ondra Palát. Vyšlapal si totiž cestu v organizaci úplně od začátku. Odvedl tam kus práce. Přišel jako mladý kluk, odmakal si to na farmě, stoupal sestavou až do prvních dvou lajn. Je to velmi pracovitý hráč a fajn člověk,“ říká Vrbata.

NHL začíná 13. ledna a je jisté, že příběh platového stropu a uzavírání smluv v Tampě ještě nekončí. Navzdory tomu už nyní v klubu předvedli velmi obratně způsob, jak se zachránit od ztráty klíčových hráčů.