Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Systém play off se v Severní Americe řeší pravidelně každý rok před koncem základní části.
Ta po 82 zápasech určí finální pořadí a také pavouka pro vyřazovací fázi. A právě ten vyvolává v řadách hráčů, expertů, majitelů klubů i představitelů samotné soutěže rozepři.
Jen pro přehlednost – jak funguje play off nyní?
V prvním kole se vítězové divizí utkávají se dvěma týmy, které obsadí pozice divokých karet – tedy dvěma nejlepšími postupujícími mimo tři nejlepší z každé divize.
Další dvojici tvoří druhý a třetí tým z každé divize.
A zde se rodí onen svízel, v případě Centrální divize by na sebe totiž narazily dva z aktuálně čtyř nejlepších týmů v lize už v úvodním kole.
„Nechápu to. Při takovém nastavení nemá základní část vůbec žádný smysl. Makáte, jen abyste pak dopadli třeba jako Dallas a Minnesota. Vlastně bojujete jen o jeden domácí zápas navíc,“ zamýšlí se bývalý hokejista a v současnosti televizní expert Ray Ferraro v podcastu The Ray & Dregs.
Každý rok potkává tato situace odlišné týmy, jiné zase mohou z nastaveného systému těžit. Aktuálně třeba lídr Pacifické divize Vegas, které by v žádné jiné divizi nefigurovalo ani na prvních třech místech. Přesto by se až do potenciálního finále konference vyhnulo papírovým favoritům.
„Říká se, jak je 82 zápasů v základní části mimořádně důležitých. Ale je tomu opravdu tak? Já bych radši skončil na pozici divoké karty, unikl Dallasu a Minnesotě a čelil druhé divizi. Přeci nedává smysl eliminovat nejlepší týmy hned v prvním kole,“ přidal Ferraro.
Spolu s novinářem Darrenem Dregerem z prestižní kanadské stanice TSN se shodují, že by případná změna, kdy by na sebe v play off měly zprvu narazit první a osmý tým, také druhý a sedmý, třetí a šestý a čtvrtý a pátý, byla odměnou pro celky za povedenou základní část.
„Top týmy by v play off vydržely déle. Mnoho vlastníků klubů tuhle variantu upřednostňuje, řeší se každý rok, generální manažeři ji probírají, ale Gary Bettman to pořád odmítá,“ odkázal Dreger na ligového komisionáře.
„Víte, že jsem v tomhle dost zatvrzelý. Líbí se mi, jak to máme teď,“ říkal Bettman na začátku minulého roku.
„Tým, který chce pomýšlet na Stanley Cup, musí porazit ty nejlepší. A víte co? Mít skvělé zápasy už v prvním kole je úžasné. Není to problém, naopak, je to parádní,“ dodával nesouhlasně.
Diskuze s představiteli klubů vede každoročně. Samozřejmě probírají i jiné záležitosti, ale formát play off patří u veřejnosti k těm nejžhavějším.
Už roky se totiž mnozí k tématu vyjadřují veřejně, mají různé názory, ale třeba před třemi lety jeden z nejlepších hokejistů na světě Sidney Crosby prohodil: „Líbí se mi systém první na osmého. Základní část je náročná, týmy by měly být odměněny. A tohle je pravděpodobně nejlepší způsob.“
Přidali se k němu i další, někteří dokonce uvažují o tom, že by vítěz dlouhodobé fáze měl v prvním kole narazit na šestnáctý tým, tedy nehledě na divizi ani konferenci.
„To ovšem nenastane kvůli cestování. Ale proč se to nepokusit vylepšit?“ ptá se Ferraro. „V NHL jsou i tací, co by stáli o tzv. play-in,“ reaguje Dreger.
Šlo by o jakýsi ekvivalent extraligového předkola, který si NHL vyzkoušela během covidové sezony 2019/20.
I tento návrh však Bettman odmítá, podle něj týmy o nejlepší osmičku bojují na konci základní části stejně, jak by o ni usilovali v „předkole“.
Manažeři se potkají s Bettmanem opět v březnu. A můžete si být jistí, že se bude zase řešit play off. Ale změní se něco?