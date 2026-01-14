Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Autor:
  14:00
Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily stejné týmy. Co to reálně znamená? Minimálně dva ze tří nejlepších týmů v soutěži skončí v play off už ve druhém kole. A v zámoří se ptají: „Není čas na změnu?“
Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado Avalanche. | foto: Isaiah J. DowningReuters

David Pastrňák (88) z Bostonu se srazil s dvěma detroitskými protivníky včetně...
Karel Vejmelka (70) z Utahu rozehrává, puku se vyhýbá Nate Schmidt (88).
Karel Vejmelka (70) z Utah Mammoth inkasuje v zápase s Toronto Maple Leafs.
Colin Blackwell (15) a Radek Faksa (12) z Dallas Stars krotí puk v zápase s...
120 fotografií

Systém play off se v Severní Americe řeší pravidelně každý rok před koncem základní části.

Ta po 82 zápasech určí finální pořadí a také pavouka pro vyřazovací fázi. A právě ten vyvolává v řadách hráčů, expertů, majitelů klubů i představitelů samotné soutěže rozepři.

Jen pro přehlednost – jak funguje play off nyní?

V prvním kole se vítězové divizí utkávají se dvěma týmy, které obsadí pozice divokých karet – tedy dvěma nejlepšími postupujícími mimo tři nejlepší z každé divize.

Radek Faksa z Dallas Stars v akci během utkání s Minnesota Wild.

Další dvojici tvoří druhý a třetí tým z každé divize.

A zde se rodí onen svízel, v případě Centrální divize by na sebe totiž narazily dva z aktuálně čtyř nejlepších týmů v lize už v úvodním kole.

„Nechápu to. Při takovém nastavení nemá základní část vůbec žádný smysl. Makáte, jen abyste pak dopadli třeba jako Dallas a Minnesota. Vlastně bojujete jen o jeden domácí zápas navíc,“ zamýšlí se bývalý hokejista a v současnosti televizní expert Ray Ferraro v podcastu The Ray & Dregs.

Změnili byste stávající formát play off hokejové NHL?

celkem hlasů: 12

Každý rok potkává tato situace odlišné týmy, jiné zase mohou z nastaveného systému těžit. Aktuálně třeba lídr Pacifické divize Vegas, které by v žádné jiné divizi nefigurovalo ani na prvních třech místech. Přesto by se až do potenciálního finále konference vyhnulo papírovým favoritům.

„Říká se, jak je 82 zápasů v základní části mimořádně důležitých. Ale je tomu opravdu tak? Já bych radši skončil na pozici divoké karty, unikl Dallasu a Minnesotě a čelil druhé divizi. Přeci nedává smysl eliminovat nejlepší týmy hned v prvním kole,“ přidal Ferraro.

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Spolu s novinářem Darrenem Dregerem z prestižní kanadské stanice TSN se shodují, že by případná změna, kdy by na sebe v play off měly zprvu narazit první a osmý tým, také druhý a sedmý, třetí a šestý a čtvrtý a pátý, byla odměnou pro celky za povedenou základní část.

„Top týmy by v play off vydržely déle. Mnoho vlastníků klubů tuhle variantu upřednostňuje, řeší se každý rok, generální manažeři ji probírají, ale Gary Bettman to pořád odmítá,“ odkázal Dreger na ligového komisionáře.

Už žádné kontroverze. NHL vymyslela pravidlo, aby týmy nezneužívaly marodku

„Víte, že jsem v tomhle dost zatvrzelý. Líbí se mi, jak to máme teď,“ říkal Bettman na začátku minulého roku.

„Tým, který chce pomýšlet na Stanley Cup, musí porazit ty nejlepší. A víte co? Mít skvělé zápasy už v prvním kole je úžasné. Není to problém, naopak, je to parádní,“ dodával nesouhlasně.

Diskuze s představiteli klubů vede každoročně. Samozřejmě probírají i jiné záležitosti, ale formát play off patří u veřejnosti k těm nejžhavějším.

Sidney Crosby z Pittsburghu reaguje v utkání s Montrealem.

Už roky se totiž mnozí k tématu vyjadřují veřejně, mají různé názory, ale třeba před třemi lety jeden z nejlepších hokejistů na světě Sidney Crosby prohodil: „Líbí se mi systém první na osmého. Základní část je náročná, týmy by měly být odměněny. A tohle je pravděpodobně nejlepší způsob.“

Přidali se k němu i další, někteří dokonce uvažují o tom, že by vítěz dlouhodobé fáze měl v prvním kole narazit na šestnáctý tým, tedy nehledě na divizi ani konferenci.

Vyhovuje nám to. Kdepak, je to nefér! Hráči se neshodnou, jestli chtějí změny v NHL

„To ovšem nenastane kvůli cestování. Ale proč se to nepokusit vylepšit?“ ptá se Ferraro. „V NHL jsou i tací, co by stáli o tzv. play-in,“ reaguje Dreger.

Šlo by o jakýsi ekvivalent extraligového předkola, který si NHL vyzkoušela během covidové sezony 2019/20.

I tento návrh však Bettman odmítá, podle něj týmy o nejlepší osmičku bojují na konci základní části stejně, jak by o ni usilovali v „předkole“.

Manažeři se potkají s Bettmanem opět v březnu. A můžete si být jistí, že se bude zase řešit play off. Ale změní se něco?

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Litoměřice vs. TřebíčHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Litoměřice vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
14. 1. 16:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Frýdek-M. vs. VsetínHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
14. 1. 17:00
  • 2.61
  • 4.00
  • 2.25
Jihlava vs. TáborHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Jihlava vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
14. 1. 17:30
  • 1.70
  • 4.40
  • 3.84
Sokolov vs. ChomutovHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Sokolov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
14. 1. 18:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Pardubice B vs. PřerovHokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Pardubice B vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
14. 1. 18:00
  • 1.82
  • 4.20
  • 3.46
Kolín vs. Poruba 2011Hokej - 40. kolo - 14. 1. 2026:Kolín vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
14. 1. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Vedení titulů iDNES.cz a MF DNES se důrazně ohrazuje vůči chování Českého svazu ledního hokeje k našemu sportovnímu redaktorovi Robertu Rampovi.

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

14. ledna 2026

Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...

14. ledna 2026  13:56

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

14. ledna 2026  11:02

Potřebujeme už doma začít vyhrávat, ví Řepík. Knot vzpomínal na svůj debut

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Když na Vánoce odjížděli na Spengler Cup, patřilo jim v tabulce druhé místo. Jenže návrat do hokejové extraligy nevyšel Pražanům podle představ. Po třech porážkách se však v novém roce konečně...

14. ledna 2026  9:50

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

14. ledna 2026  9:13

Dvakrát se pokoušel o NHL, teď se Plášek usadil na Hané. Cítil jsem, že šanci nemám

Olomoucký Karel Plášek se raduje z gólu proti Třinci.

Když se před třemi lety Karel Plášek vracel ze zámoří do hokejové extraligy, měl v hlavě návrat do Ameriky. Po posledním neúspěšném kempu ve Státech však vzal zavděk Olomoucí. Letos na Hané ve 33...

14. ledna 2026  8:45

Pastrňák a Zacha bodovali u další výhry, slavili i Vejmelka s Dostálem

David Pastrňák z Boston Bruins střílí na bránu Detroit Red Wings.

Už na čtyři zápasy v řadě natáhli hokejisté Bostonu svou vítěznou sérii v NHL. Naposledy porazili 3:0 Detroit i díky produktivitě Pavla Zachy (1+0) s Davidem Pastrňákem (0+1). Bodovat v úterním...

14. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  8:34

Kovář skóroval v semifinále Ligy mistrů, porážku Zugu ale neodvrátil

Jan Kovář ze Zugu v souboji s Isakem Hedqvistem z týmu Lulea.

Hokejisté Zugu s kvartetem Čechů podlehli v úvodním semifinále Ligy mistrů doma Lulee 2:3. Nezabránil tomu ani gólem centr Jan Kovář. Ve švédském souboji podlehlo Brynäs před vlastním publikem...

13. ledna 2026  22:35

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Skvělý Benák, Jiříček dál oslňuje. Jak se daří stříbrným juniorům po mistrovství?

Česká střídačka slaví vstřelený gól, útočníci Vojtěch Čihař (vepředu) a Adam...

Z očí českých fanoušků po stříbrném mistrovství světa trochu ustoupili, zato před zraky těch zámořských září dál. Junioři ani po šampionátu nezahálí, v kanadských klubech ukazují svoji sílu. Komu se...

13. ledna 2026  15:20

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dynamo si podrželo Sobotku, zkušený útočník podepsal smlouvu na další sezonu

Vladimír Sobotka na jednom z prvních tréninků v pardubickém dresu. (29....

Hokejový útočník Vladimír Sobotka bude i nadále hrát za extraligové Pardubice. Osmatřicetiletý hráč s Dynamem prodloužil smlouvu o rok, východočeský klub o tom informoval na svém webu.

13. ledna 2026  15:20

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.