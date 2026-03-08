Premium

Nečas po olympiádě poprvé nebodoval, výhru Colorada vystřelil MacKinnon

Autor:
Aktualizujeme   22:10
Martin Nečas v sedmém zápase po olympijské pauze poprvé v NHL nebodoval, hokejisté Colorada i tak porazili Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský útočník Nathan MacKinnon.
Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) slaví se spoluhráči na střídačce gól do sítě Minnesota Wild ve druhé třetině. | foto: AP

Český kanonýr po návratu z Milána zaznamenal impozantních 14 bodů, v neděli však ze šesti střel ani jednou nepřekonal švédského gólmana Jespera Wallstedta.

Druhý muž kanadského bodování a člen stříbrného olympijského týmu Kanady na nedávných hrách MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě. Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení.

Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.

Výsledky

NHL
9. 3. 2026 0:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
9. 3. 2026 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
9. 3. 2026 2:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Nečas po olympiádě poprvé nebodoval, výhru Colorada vystřelil MacKinnon

Aktualizujeme
Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) slaví se spoluhráči na střídačce gól do...

Martin Nečas v sedmém zápase po olympijské pauze poprvé v NHL nebodoval, hokejisté Colorada i tak porazili Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský...

8. března 2026  22:10

Slavia na úvod čtvrtfinále vynulovala Zlín, Litoměřice vyhrály ve Vsetíně. Slaví i Kolín

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vstřelený gól proti...

Slavia po vítězství v základní části první ligy vstoupila úspěšně i do play off. Pražané porazili v úvodním čtvrtfinálovém utkání Zlín 3:0. Dva góly dal útočník Jiří Průžek, čisté konto vychytal...

8. března 2026  15:55,  aktualizováno  20:28

Vsetín chce Co nejvýše. Ale je chucpe teď myslet na baráž, říká kouč Jenáček

Luboš Jenáček - trenér hokejového Vsetína.

Čtyřikrát ve druhé lize, čtyřikrát v první, ale vždy jako asistent trenéra. Až teď povede Luboš Jenáček hokejové áčko Robe Vsetín do play off z pozice hlavního kouče. Čtvrtfinále s Litoměřicemi...

8. března 2026  11:49

Pastrňák dvakrát asistoval, Zacha pomohl Bostonu gólem. Vejmelka slavil 30. výhru

Bostonský útočník David Pastrňák střílí v utkání proti Washingtonu.

Hokejisté Bostonu si v NHL poradili s konkurentem o postupové pozice do play off Washingtonem 3:1. U dvou gólů Bruins asistoval David Pastrňák, centr Pavel Zacha v 25. minutě z přesilovky otevíral...

8. března 2026  7:19,  aktualizováno  9:31

Sparta – Kladno, peprné předkolo. Plekanec: Kluci mají v útoku volnost

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kdyby se přihlásili v kabině Kladna hokejisté, kteří prošli Spartou, zvedl by se les rukou. I to zvyšuje náboj už tak třaskavého předkola extraligového play off, které startuje v O2 Areně v pondělí....

8. března 2026  7:42

Snad nám pomůže i zaplněná hala, hlásí sparťan Řepík. Vyhlíží souboje s Kladnem

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Hokejisté Sparty už mohou zbrojit na předkolo play off, kde se utkají s rivalem z Kladna. A dočkat se nemůžou ani sparťanští fanoušci. Ti v základní části extraligy vytvořili nový návštěvnický rekord...

7. března 2026  18:52

Olomoučtí to zabetonují a my budeme muset ten beton rozbít, předpovídá Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček (vlevo) sleduje souboj svého spoluhráče Marka...

Prohra s Karlovými Vary 1:2 na nájezdy v posledním kole základní části extraligy nezměnila nic na tom, že hokejoví Oceláři Třinec jdou do předkola play off z pátého místa. V něm se utkají s Olomoucí....

7. března 2026  14:46

Po obrovské převaze těsná výhra. Parahokejisté na hrách zdolali Japonsko

Snímek ze souboje českých a japonských parahokejistů na paralympiádě v Miláně.

Čeští parahokejisté zahájili paralympijské hry v Miláně vydřeným vítězstvím 3:2 nad Japonskem. Střelecky přitom dominovali, na branku vyslali 30 pokusů, Japonci jen čtyři. Dalšími soupeři za postupem...

7. března 2026  13:11

Kritika Edmontonu sílí. Očividnou slabinu dál přehlíží, marní jen McDavidův čas?

Connor McDavid si kryje kotouč před Jalenem Chatfieldem.

V olympijském finále se nedočkal, přepnul zpět na NHL. S možná ještě větší touhou po velkém úspěchu, který mu stále uniká. A v zámoří převládá názor, že ani následující tři měsíce nic nezmění. Jméno...

7. března 2026  11:19

Kulichova sezona je u konce, Faksa je mimo hru do konce základní části

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich z Buffala vynechá kvůli krevní sraženině zřejmě i zbytek sezony NHL. Novinářům to řekl generální manažer Sabers Jarmo Kekäläinen. Jednadvacetiletý český reprezentant je...

7. března 2026  10:36

Sukeľ: Prohry mě sžírají, koušu to těžce. Před baráží si musíme vyresetovat hlavy

Ondřej Kaše, Matúš Sukel a David Kaše v nových litvínovských dresech.

Hlavy dole, všudypřítomná frustrace. Hokejisty Litvínova už dlouho sžírá jistota pádu do baráže a na sebevědomí jim nepřidal ani finiš základní části extraligy. Posledních 11 zápasů = 11 porážek!...

7. března 2026  10:30

Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život

Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části...

Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát,...

7. března 2026  9:59

