Nečas po olympiádě poprvé nebodoval, výhru Colorada vystřelil MacKinnon

Český kanonýr po návratu z Milána zaznamenal impozantních 14 bodů, v neděli však ze šesti střel ani jednou nepřekonal švédského gólmana Jespera Wallstedta.
Druhý muž kanadského bodování a člen stříbrného olympijského týmu Kanady na nedávných hrách MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě. Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení.
Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.